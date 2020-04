¿El peor momento para ser "el nuevo?: la aventura de empezar un nuevo trabajo en plena cuarentena

Ser "el nuevo" en un equipo nunca es fácil. Más sin conocer personalmente las oficinas ni a ninguno de los compañeros. Las empresas que siguen contratando

Los argentinos llevan aproximadamente un mes en cuarentena obligatoria. En muchos casos, el parate que esto significó para la economía generó se encontraran sin su fuente regular de ingresos o incluso perdieron su trabajo.

Pero en otros, las empresas siguieron contratando personal incluso en medio de la pandemia, o completaron aquellas incorporaciones que estaban a mitad de camino.

En estos casos, mientras el mundo está en vilo por el avance del coronavirus y los habitantes del país se encuentran en situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio, a los talentos les tocó la afortunada y paradójica tarea de comenzar en un nuevo empleo, sin muchas veces conocer personalmente ni a sus compañeros ni sus jefes u oficinas.

Las contrataciones siguieron y no solo en el sector de salud y supermercados, que por estar exceptuados de la cuarentena y además ser de primerísima necesidad en este contexto, sumaron mucha cantidad de capital humano, en esos casos de manera presencial. Continuaron en aquellas compañías cuyos bienes y servicios se pueden producir u ofrecer 100% a distancia.

¿Por qué otras empresas en este panorama tan incierto y de freno de la economía decidieron continuar con sus procesos de selección de talento?

"Como nuestros clientes continuaban con la demanda de recursos y habíamos comenzado a trabajar en nuevos proyectos que requerían tener más cantidad de profesionales teníamos que cubrir posiciones. Si bien desde antes de que se decretara el aislamiento obligatorio en Baufest habíamos mudado nuestras operaciones de manera 'remote', este cambio no fue un impedimento y pudimos continuar con el crecimiento", le dijo a iProfesional Lucía Laboudigue, coordinadora de talento de Baufest.

Desde el comienzo de las medidas de confinamiento preventivo, esta multinacional de tecnología concretó la incorporación de 26 personas en el país. "Quiénes se incorporaron estuvieron muy contentos y agradecidos por poder trabajar, sobre todo teniendo en cuenta este contexto de incertidumbre", prosiguió Laboudigue.

De hecho, Baufest sigue buscando aún más talento "tech". Las posiciones que consideran que tienen "alta demanda" son desarrolladores Node Js, analistas funcionales, especialistas ‘Devops’ y desarrolladores JAVA. "Actualmente tenemos 32 búsquedas abiertas y seguimos trabajando para cubrirlas", dijo la mencionada ejecutiva.

Distinto fue el caso de Wildlife Studios. Esta empresa de juegos móviles comenzó su desembarco en la región en diciembre pasado, y planeaba entonces contratar alrededor de 100 personas para sus nuevas oficinas ubicadas en São Paulo y Buenos Aires.

Ese proceso no se detuvo, ya que era necesario equipar con talento el centro de ingeniería que la empresa abrió a principio de año en la Argentina. "Durante este mes de cuarentena, se han incorporado 53 personas en Brasil, Argentina, Irlanda y EE.UU. combinados. La misma se encuentra contratando talento en Argentina, con el fin de construir uno de los centros de desarrollo tecnológico más grande de la empresa", recordó Gonzalo Mones Cazon, Country Manager en Argentina de Wildlife Studios.

Algo similar le pasó a Etermax, compañía creadora de Preguntados y otros éxitos indiscutidos del mercado de videojuegos móviles, que acababa de anunciar la apertura de su "game studio" en Mendoza.

"Contratamos al menos 20 personas desde que se dictó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, en posiciones como analista programador, científico de datos, diseñadores, ilustradores y recursos humanos. Asimismo, continuamos impulsando nuestro flamante desembarco en Mendoza con nuestra tercera oficina en Argentina y quinta a nivel mundial", confirmó a este medio Xavier Ungaro, Talent Acquisition Manager de Etermax.

Según este ejecutivo, nunca se plantearon la posibilidad de retrasar o suspender los planes de crecimiento de esta compañía intensiva en mano de obra calificada por el contexto de pandemia. "En primer lugar, decidimos sostener nuestro plan de crecimiento porque sabemos el papel y responsabilidad que tenemos como compañía de mantener a las personas entretenidas y conectadas, mientras nos cuidamos en casa. Por otro lado, tenemos grandes planes en nuestras diferentes unidades de negocio", dijo Ungaro. Se refiere a los seis juegos nuevos que su división de Gaming tiene en agenda para lanzar este año, y el plan de diplicar el talento en el área de "AdTech" para potenciar sus servicios de publicidad digital.

"Actualmente tenemos al menos 120 búsquedas abiertas. Buscamos Ingenieros de Software, Científico/Analista de Datos, Diseñadores, Animadores, Marketing y Product Owners. También estaremos incrementando nuestra estructura de RRHH & Comunicación para hacer frente a los desafíos que nos esperan en los años que tenemos por delante", completó el ejecutivo.

Nuevo trabajo en cuarentena: retos en el camino

Para realizar estas incorporaciones, los equipos de talento debieron adaptarse a las nuevas posibilidades. "Adaptamos el 100% de los procesos de RRHH para trabajar distanciados, pero seguir igual de conectados. Adoptamos la técnica de 'pair programming': tanto el candidato como los evaluadores plantean una situación cotidiana que se presenta en los productos y juntos evalúan alternativas y diseños para que luego, en un entorno compartido virtual, puedan ir programando en pares, generando nuevos puntos de vista y argumentaciones sobre lo que se está haciendo", describió Ungaro.

"Este proceso ha resultado muy bien y continuamos con nuestro ritmo de 30 entrevistas por semana" aclaró desde Etermax.

Luego de dar con el candidato, el proceso no termina. Al contrario: ingresar a un equipo ya conformado, conocer el lugar y el espacio en donde te tocará trabajar, sentir –para bien o para mal- la bienvenida de las personas que se transforman en nuevos compañeros (y superiores) es una experiencia compleja, con altos y bajos, que atraviesan las personas que comienzan un nuevo empleo.

Acto segido llega la etapa de inducción, donde la persona incorporada tiene unos días para familiarizarse con el entorno, los modos y procesos de trabajo, aprender sus nuevas tareas, etc. Si bien en las empresas de tecnología, que tienen generalmente posiciones que son 100% remotas, no siempre esta etapa del trabajo se realiza a distancia. A veces esa inducción requiere que la persona se traslade a las oficinas, al menos para algunas reuniones o para ser presentado al equipo.

"Ya realizamos varias incorporaciones de manera digital a través de Zoom, y enviamos todo el material y un kit de bienvenida por email a los ingresados. Dado que Wildlife Studios es una empresa digital nativa, adaptar el proceso de incorporación a su forma remota no resultó ser un problema, aunque consideramos que siempre es mejor darles la bienvenida a nuevos integrantes de manera presencial, presentándolos con sus equipos y mostrándoles el ambiente de trabajo en el que se encontrarán", contó por ejemplo Mones Cazon a iProfesional.

Y aun cuando esto no es así y las personas que se suman a firmas tecnológicas no atraviesan ninguna etapa presencial de selección, no es lo mismo cuando esto ocurre con las limitaciones que impone en este momento la cuarentena obligatoria. ¿Qué hicieron las compañías que tomaron personal en plena pandemia para subsanar estas etapas incompletas?

"Luego de la inducción del primer día, que se hizo mediante Zoom, las personas siguieron trabajando con sus respectivos equipos e hicimos un acercamiento desde Recursos Humanos para ver cómo se estaban adaptando. También el CEO de Baufest, Ángel Pérez Puletti, tuvo una llamada con las nuevas personas que se sumaron", dijo al respecto Laboudigue.

Previo a este paso, por supuesto, la empresa se había encargado de hacerle llegar a cada uno de los incorporados las computadoras con las que se iban a conectar a las plataformas de la organización. "Antes del envío nos organizamos para realizar una tarea de higiene exhaustiva de los equipos, contratamos un chofer de confianza para que los lleve y tomamos todas las medidas de prevención para evitar cualquier tipo de contagio en el traslado", dijo la ejecutiva de Baufest.

También en Etermax dieron la milla extra para asimilar estos procesos remotos de inducción a los que se hubieran dado naturalmente en la empresa, en otro contexto. Ungaro dijo a este medio que se programaron instancias extra de inducción e introducción al negocio virtuales. "No sólo desde recursos humanos, sino también desde diferentes áreas se vincularon a los nuevos ingresos para que lo vivan lo más parecido posible a lo que sería en la oficina. Incluso hemos organizado un torneo de videojuegos o generado videollamadas entre los equipos donde la premisa era hablar del día a día, como si fuera una charla en el pasillo de la oficina", relató.

Pandemia y aislamiento: de lo malo, lo bueno

Dentro de todas las malas noticias que ocurren en torno a la pandemia de covid-19, dar trabajo a una persona en un contexto en el que la estabilidad laboral y financiera es una incógnita para miles de argentinos, es siempre una buena nueva.

También es cierto que las empresas que pudieron continuar con sus tareas, esenciales o no, con el personal a distancia, comienzan a capitalizar esa experiencia, así sea para seguir aplicando regularmente algunas de las prácticas que surgieron en el aislamiento social o para estar preparados para una futura situación que exija medidas extremas como las actuales.

En Etermax, por su parte, aseguraron que se produjo la revalorización del trabajo en equipo, ahora que era imposible estar juntos físicamente y que se debieron sortear obstáculos como las conexiones hogareñas de Internet y su inestabilidad, o cuestiones de comodidad que ofrecen las oficinas y no las casas familiares.

"Lo que aprendimos es que a la gente que se unió durante la cuarentena le toma más tiempo conocer a sus compañeros y todos los detalles del trabajo, experimentando la cultura de otra manera a como lo harían en la oficina. Para ayudarlos en esta situación, estamos elaborando más eventos y procesos de toda la compañía que se vuelven digitales", dijo al respecto Mones Cazon desde Wildlife Studios.

Algo malo no es un fracaso si de ello se aprende. Y en eso están estas empresas. "Una de las lecciones que aprendimos es que podemos lograr cercanía –uno de nuestros pilares fundamentales– de manera virtual, a pesar de la situación y distanciamiento social", reflexionó Laboudigue desde Baufest.

"También es importante estar pendiente de las necesidades de las personas para que tengan una buena adaptación y siempre cuidar nuestra salud", completó.