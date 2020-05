Dura carta de renuncia del vicepresidente de Amazon y crítica al trato hacia los empleados

En medio de una pandemia que fortaleció la posición en el mercado del gigante de e-commerce Amazon, su vicepresidente renunció con una carta pública emitida en un blog en la que hace una dura crítica al trato que reciben los empleados de los almacenes de Jeff Bezos, que están reclamando por mejores condiciones.

Tim Bray describió el despido de manifestantes a fines de marzo como "la evidencia de una vena de toxicidad que recorre la cultura de la compañía".

Friday was my last day at Amazon: https://t.co/kXYDPdNbs7[Server’s running a little hot but give it time, it’ll come through.] — Tim Bray (@timbray) May 4, 2020