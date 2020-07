Increíble pero cierto: quedan empresas argentinas que aún mantienen su plan de otorgar aumentos salariales en 2020

Un porcentaje menor de empresas ya decidió no dar subas salariales a empleados hasta que se pueda retomar la actividad con cierta normalidad

Parece hasta poco adecuado hablar este año de aumentos de sueldo cuando muchas personas han tenido que cerrar sus negocios o Pymes, o están percibiendo solo el 75 por ciento de sus ingresos regulares por no poder desempeñar sus tareas "no esenciales".

Más aún cuando la pandemia pegó de lleno en el indicador del desempleo en la Argentina: entre marzo y mayo de 2020, se perdieron más de 280.000 puestos de trabajo, y se calcula que es la peor baja en 18 años. Ese "ejército" de desocupados pone presión sobre el mercado laboral y tira a la baja los sueldos ofrecidos en el mercado.

Para el año, se prevé una baja del Producto Bruto Interno de alrededor de 10 puntos, lo que implicaría una recesión como pocas veces vista en la historia de la Argentina.

Pero aun así es cierto, hay empresas en la Argentina que incluso en este escenario darán aumentos salariales y con el comienzo del segundo semestre del año ya se encuentran en recta final para decidir la cifra. Aunque todo indica que no será una mejora del poder adquisitivo de las personas.

Días atrás una encuesta de la consultora Grant Thornton ya alertaba que el 77% de las grandes empresas en la Argentina dará aumentos de sueldo en este segundo semestre, pero solo un 15% espera que esas subas se ubiquen por encima de la inflación. Si este escenario se cumple, en la gran mayoría de los casos la variable de ajuste será una vez más (otro año más) la gente.

Recorte de aumentos salariales

Cómo será la dinámica de los aumentos de sueldo en el segundo semestre

Los sueldos no solo quedarán este año por debajo de la inflación sino que quienes se cuenten entre los afortunados de recibir en este segundo semestre un aumento, verán casi seguro menores alzas de las que se esperaban a principio de este año tan particular.

La última encuesta al respecto es de la consultora Mercer, que asegura que aún es algo pronto para dar por sentado este tema cuando casi la mitad de las empresas (48%) aún no decidió si otorgará el incremento que tenía previsto en el segundo semestre. Hay un 23% que lo mantendrá sin cambios y el resto lo modificará.

"Todavía hay mucha incertidumbre en el mercado respecto a si se otorgará o no el incremento del segundo semestre, con casi la mitad de las empresas de la muestra que aún no lo han definido. Esto dependerá en gran medida de cómo evolucione la economía y su impacto en los negocios y la inflación. Frente a esto, podremos ver compañías que no lo otorgan, otras que lo hacen pero en meses posteriores o con porcentajes menores a los previstos originalmente", dijo al respecto Ivana Thornton, Directora de Career de Mercer.

Ante la consulta de iProfesional acerca de los porcentajes en los que serían recortados los aumentos de sueldo para este año, desde Mercer indicaron: "Un 39% de empresas redujeron el incremento salarial previsto para 2020 como consecuencia de la pandemia. La reducción en promedio es del 11%".

"El efecto de esa reducción en el mercado general es una reducción de 3 puntos porcentuales, es decir, antes de la Pandemia el aumento promedio proyectado de mercado era del orden del 41% y actualmente la proyección anual de incrementos es del 38% anual", aseguraron.

PwC Argentina también prevé que los aumentos de sueldo para empleados fuera de convenio se reduzcan de las previsiones originales de 39% anual a 32% finalmente. Esto implica siete puntos menos de lo esperado al iniciar el 2020.

Para el primer semestre incluso se había proyectado dar subas de 22% en promedio que terminaron siendo del 15%, siempre hablando de lo ocurrido en grandes empresas. Mariela Rendón, gerente de People & Organisation de PwC Argentina explicó "de acuerdo con uno de nuestros sondeos previos y, comparando el comportamiento de los ajustes salariales en el mercado argentino en periodos pasados, ya desde el mes de abril se vislumbraba una postergación en la toma de decisiones relacionadas con otorgar incrementos en este contexto".

Aumentos de sueldo: suspendidos hasta nuevo aviso

Mientras la inflación avanza desbocada, las empresas congelan aumentos de sueldos

PwC encuestó a 180 empresas en junio y concluyó que esperan en promedio una inflación anual del 43%, por lo cual las subas de salarios quedarán más de diez puntos por debajo de esa suba.

El 30% de esas firmas está pensando ya en dar menores aumentos de lo estipulado previamente para el segundo semestre, y otro 34% aún tiene bajo análisis qué medidas tomará al respecto. Solo un 30% ya tiene claro que cumplirá con la pauta salarial definida para el año.

Adicionalmente, PwC agregó que un 11% de las organizaciones en su muestra declararon que no podrán dar aumentos de sueldo, y entre ellas, un 5% está considerando la opción de disminuir salarios.

Un panorama similar detectó HuCap. En este caso, la consultora de talento aseguró que el 83% de las compañías que relevó pensaban modificar el presupuesto salarial original, y el 38% habían definido ya dar incrementos inferiores a los planificados. De media las subas salariales en esas empresas serian 17,5% menores a las previsiones de principio de año (que eran del 38% anual en promedio).

Otro 33% de esas compañías le dijo a HuCap que se decidió no brindar los incrementos salariales hasta tener un panorama más claro respecto de lo que iba a ocurrir con la actividad. Esto ocurrió, según detalló la consultora, sobre todo entre las empresas que "tienen cerradas sus operaciones o están siendo muy impactadas su facturación y rentabilidad. E incluso un porcentaje de empresas están evaluando o realizando recortes salariales".

Hay otro 21% que sigue analizando la situación y también que han postergado las alzas que tenían presupuestadas para dar en el segundo trimestre del año, sugirió la consultora que conduce Miguel Terlizzi. Por eso, otro 8% de las compañías dijo que mantendrá la pauta salarial original pero concretarán los aumentos de sueldo una vez normalizada la situación.

"Por un lado, un 32% de empresas que según este relevamiento tienen pensado disminuir su dotación para lo que resta del año. Por otro lado, hay empresas que están teniendo que ser asistidas por el Estado para poder pagar los sueldos a sus colaboradores, mientras que las pymes y mini pymes en algunos casos extremos hasta se plantean la imposibilidad de poder continuar sus negocios. Por todo esto, es muy difícil pensar siquiera un espacio para la negociación salarial; si bien no podemos dejar de mencionar que la inflación sigue siendo un tema de ocupación en el país", concluyó el presidente de Hucap.