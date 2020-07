El 48% de las empresas aún no definió si otorgará el incremento previsto en el segundo semestre

Qué cambios están planificando las empresas para el medio aguinaldo, el bono por desempeño 2020 y las contrataciones de personal

La consultora de talento y compensaciones, Mercer dio a conocer esta semana los resultados de la quinta encuesta Spot Covid-19 se realizó del 25 al 30 de junio con el objetivo de reflejar las prácticas, decisiones, desafíos e iniciativas que se están implementando en el mercado como consecuencia de la coyuntura.

Los resultados indican que un 48% todavía no definió si realizará o no cambios en el incremento salarial previsto para el segundo semestre.

Otro 23% de las empresas que respondieron la encuesta cree que mantendrá sin cambios el presupuesto.

Entre las que ya saben que harán cambios en esa pauta salarial, un 10% la modificará a la baja, un 6% al alza, un 9% la recalendarizará en los meses subsiguientes, y un 4% no otorgará el incremento previsto.

Previsiones de Mercer para los aumentos que tendrán los sueldos en el segundo semestre

En cuanto a las proyecciones de incrementos salariales 2021, sólo un 9% manifestó tener una estimación, siendo esta del 40% anual en mediana.

Por otra parte, de acuerdo a los resultados de la encuesta la proyección de inflación que consideran las empresas para el 2020 es en promedio de 42%, algo inferior al previsto por fuentes privadas (45,4%), indicaron desde Mercer. Esto quiere decir que las subas salariales que prevén las empresas para el año quedarían nuevamente por debajo de lo que aumentará la inflación.

"Todavía hay mucha incertidumbre en el mercado respecto a si se otorgará o no el incremento del segundo semestre, con casi la mitad de las empresas de la muestra que aún no lo han definido. Esto dependerá en gran medida de cómo evolucione la economía y su impacto en los negocios y la inflación. Frente a esto, podremos ver compañías que no lo otorgan, otras que lo hacen pero en meses posteriores o con % menores a los previstos originalmente", destacó Ivana Thornton, Directora de Career de Mercer.

Qué pasó con el medio aguinaldo

La encuesta relevó si las empresas habían tomado alguna medida respecto al otorgamiento del medio aguinaldo a mitad de año.

El 88% de las empresas no tomó medidas y abonó el primer medio aguinaldo en tiempo y forma.

Del 12% de empresas que tomó medidas, un 76% pagó el medio aguinaldo antes del mes de junio, mientras que un 24% está evaluando las siguientes opciones:

- pagarlo en cuotas

- adelantar el aguinaldo de diciembre

- lo pagó siguiendo el decreto de empleados públicos

Qué pasará con el Bono por desempeño 2020

Una cuestión que ya está en agenda de las empresas es el incentivo de corto plazo (bono) sobre el desempeño 2020 a pagar en 2021.

Un 14% de las empresas modificó las metas o las políticas vigentes para reflejar el nuevo contexto y un 36% todavía no definió si tomará o no medidas en este aspecto.

No obstante, el 50% de las empresas en la muestra de Mecer manifestó no tener por el momento intenciones de modificar las políticas ni las metas vigentes.

Por último, un 60% de las firmas relevadas manifestó no tener previstas modificaciones sobre la dotación actual y un 22% ha suspendido las nuevas contrataciones planificadas originalmente para este año.

Más de la mitad de las empresas encuestadas no planea hacer cambios en su dotación este año

Solo unas pocas planean contrataciones, y tienen que ver más que nada con los sectores de "fintech" y seguros.

Sin embargo, en la encuesta de Mercer ya se avizora que hay un 11% de las empresas que planea reducir las dotaciones una vez que finalice la vigencia del decreto que lo prohibe, y otro 4% que planea suspensiones de personal.