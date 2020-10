Ejecutivos piden cobrar al valor dólar "blue" y las empresas capacitan en finanzas personales

Pandemia, inflación y la creciente brecha entre el valor oficial de la moneda dura y el de mercado, aceleraron la adopción de nuevas prácticas

Se dice que en la Argentina las personas que no quieren perder sus ahorros a manos de la inflación tienen que aprender a invertir como un "trader" o el chief financial officer (CFO) de una empresa.

El tiempo y energía que despliega el argentino promedio en encontrar métodos para salvaguardar su poder adquisitivo supera al que deben dedicarle a esta tarea sus pares en la región.

Bien lo saben las compañías que operan en el país (y que se quedan) por lo que en sus carteras de beneficios para empleados y ejecutivos están proliferando este año las opciones que tienen que ver con finanzas personales.

Muchos de los viejos beneficios quedaron obsoletos en todas las empresas que no pudieron continuar operando durante la pandemia. Los comedores en planta, los estacionamientos para directores o los reembolsos por auto corporativo dejaron de hacer sentido.

¿Qué hace sentido hoy? Por un lado, ocuparse del bienestar físico y emocional de los empleados ayuda a reducir el ausentismo y la baja de productividad por males asociados al encierro y el sedentarismo. Por el otro, las empresas están viendo cómo suplir algunas de las necesidades nuevas. Algunas de ellas, mediante sistemas de atención psicológica a distancia. A medida que proliferaron las emociones negativas, la ansiedad y el estrés, fue fundamental no quedarse de brazos cruzados.

Pero otras necesidades son lisa y llanamente monetarias. Los aumentos de sueldo, por supuesto, ayudan a contrarrestar el nivel de inflación y la pérdida de poder adquisitivo.

Pero en muchos casos eso no alcanza y por eso, ante la imposibilidad de dar mayores alzas salariales algunas firmas están buscando potenciar has habilidades de sus colaboradores para gestionar su propio capital, como parte de sus presupuestos para beneficios.

Y para los ejecutivos clave o que tienen funciones más allá del país, se opta por mecanismos que permiten dolarizar los sueldos. Como a veces ni eso es suficiente, se fijan las compensaciones del "top management" a valor dólar "blue".

Sueldos en dólares

En empresas extranjeras se desdobla la acreditación de sueldos ejecutivos y se abona en parte en moneda extranjera

Para cualquier ejecutivo o directivo de alto potencial en la Argentina, contar con la posibilidad de cobrar parte de su salario (al menos) en moneda extranjera es un alivio frente a la pérdida de poder adquisitivo y la presión tributaria, y sin dudas también un beneficio muy corporativo muy valorado y difícil de dejar.

Las empresas saben el poder de este atractivo, y por eso cada vez más se animan, para algunos talentos seleccionados, a generar esta instancia diferencial.

"En algunos clientes se ha convertido en una práctica habitual de abonar parte del salario en el exterior, cuando el empleado presta servicios en más de un país pero con base en Argentina. Siempre cumpliendo con todos los compromisos impositivos y previsionales en nuestro país. Es decir, que el único objetivo es desdoblar la acreditación una parte en Argentina y la otra en el exterior," explicó a iProfesional María Del Huerto Balza, Directora de Outsourcing & Payroll Services de BDO Argentina.

Esto quiere decir además que quienes suelen ofrecer este beneficio son las compañías radicadas en el exterior, ya que desde la Argentina, por las restricciones cambiarias, sería imposible hacer la acreditación de parte del salario en "moneda dura".

"En la práctica, alguna filial del exterior hace el pago directamente, lo que genera un pasivo intercompany para la empresa argentina, que luego internamente verán sus efectos contables e impositivos como precios de transferencia", detalló Del Huerto Balza. "El recibo de haberes se realiza en forma habitual pero se descuenta un concepto de salario percibido en el exterior. Y es usual y de buenas prácticas dejar parte del salario a cobrar en Argentina sobre los servicios que presta aquí", amplió.

Otros casos que registra BDO en los que los ejecutivos quieren proteger de esta manera su poder adquisitivo pero las empresas no cuentan con filial en el exterior, un procedimiento común es que se fije un salario bruto en dólares, que se convierte en pesos al tipo de cambio vigente al momento de pago. "Dado el contexto de público conocimiento, los colaboradores piden tomar un dólar ‘blue’ ya que el oficial está alejado a la realidad actual", aseguró la directiva de BDO.

Pero claro que el sueldo no fue el único aspecto de la relación laboral afectada por el actual situación cambiaria en la Argentina. Diego Deza, Director de Retiro de Willis Towers Watson (WTW) asegura que también impactó en algunos de los beneficios que recibe este segmento de empleados.

"En el caso de las multinacionales que tenían programas de compra de acciones en el exterior debieron suspender estos esquemas y en algún caso se encuentran evaluando la posibilidad de reemplazarlo por un sistema similar localmente", afirmó el directivo a iProfesional.

También hubo consecuencias al nivel de los planes de ahorro para el retiro que mantenían carteras en moneda extranjera: "Han tenido que adaptarse al nuevo contexto invirtiendo localmente", dijo Deza.

Sin embargo, desde esta consultora consideran que no es novedad ni se incrementó el pago de sueldos ejecutivos en dólares: "Respecto a temas salariales, no vemos aún nuevas tendencias en las empresas a raíz de las restricciones cambiarias y nuevas normativas referidas a moneda extranjera. Y entendemos que es difícil que surjan prácticas nuevas teniendo en cuenta que esta situación ya la vivimos hace años atrás y las empresas no tomaron medidas extraordinarias", afirmó por su parte Marcela Angeli, directora de Gestión de Talento y Compensaciones de la consultora Willis Towers Watson (WTW).

Finanzas personales en auge

Ofrecer capacitación en finanzas personales y herramientas de ahorro, una tendencia que crece en las carteras de beneficios

Desde la plataforma de regalos corporativos y experiencias, BigBox, notaron un creciente interés por parte de sus usuarios en las propuestas que tienen que ver con la educación en finanzas personales o criptomonedas.

Lucas Lombard, gerente de marketing de Bigbox explicó a iProfesional por qué eligieron en 2020 potenciar su oferta de cursos en esta materia dentro de su cartera de regalos: "A la hora de reinventar nuestra oferta de productos y adaptarlos a la situación actual nos pareció importante cubrir este creciente interés que hay sobre las criptomonedas y finanzas personales."

Esos cursos están dentro del catálogo llamado "Aprendiz", que incluye muchos cursos en distintas materias que se pueden realizar online, y si bien los programas en cripto o finanzas no son de los regalos más elegidos, pese a ser la novedad tienen ya un porcentaje de personas que los escogen similar al del resto de las actividades ya consolidadas.

"Definitivamente este tipo de opciones es un valor agregado dentro de los regalos ya que las empresas aprecian este tipo de capacitaciones para sus colaboradores", agregó Lombard.

"La tendencia de mejorar el bienestar integral de los empleados a través de los beneficios se aceleró a partir de la pandemia, especialmente en relación al aspecto físico y el emocional ya que son temas claves en la nueva modalidad de trabajo remoto y el contexto de aislamiento, pero también el bienestar financiero tomó mayor relevancia", coincidió Diego Deza, Director de Retiro de Willis Towers Watson (WTW).

Él asegura que varias empresas están avanzando en este sentido con programas específicos en tres pilares:

Educación Financiera (presentaciones, material y comunicaciones)

(presentaciones, material y comunicaciones) Herramientas tecnológicas para realizar proyecciones y simulaciones individuales (sitios web y aplicaciones específicas)

individuales (sitios web y aplicaciones específicas) Negociaciones corporativas de diferentes productos de ahorro y seguros, que ofrezcan mejores condiciones que las que pueden conseguirse individualmente.

También en la plataforma de inversiones Front declaran que hay una tendencia de las empresas a incluir capacitaciones en "salud financiera" dentro de sus carteras de beneficios. "Si bien Front es una plataforma que ayuda a personas con pocos conocimientos financieros a invertir en base a sus objetivos, vimos un salto muy grande en la demanda de capacitaciones de finanzas personales", afirmaron desde la empresa.

"A nivel global, los programas de ‘financial wellness’ y las preocupaciones por las finanzas personales de los colaboradores empiezan a jugar un rol central. Las compañías están buscando proactivamente cómo brindarles nuevas herramientas. En ese sentido, desde Front hemos ofrecido capacitaciones gratuitas tanto para empresas como para usuarios. La respuesta de parte de estas últimas fue muy positiva e hizo que se incremente la demanda en los últimos 6 meses", dijo a este medio Alan Mac Carthy, COO de Front.

Esta propuesta surgió el año pasado y Front ya dio estas capacitaciones en más de 10 empresas a nivel local, como VU Security, La Maquinita, OMD o la Universidad Austral. Así vieron que los responsables de RR.HH. buscan entregar nociones básicas, desde cómo ordenar los gastos, cómo armar un flujo de caja hasta entender cuáles son las mejores prácticas de ahorro.

"Se valora el hecho de poder ayudar a quienes no cuentan con los hábitos financieros básicos", dijo Mac Carthy, quien asegura que en la Argentina las personas que reciben estos beneficios se sorprenden con los distintos instrumentos de inversión porque son pocos los que suelen poner sus ahorros "a trabajar". Él recomienda: "Es el mejor momento para quienes quieran iniciarse en este camino."

Mac Carthy apunta que está comprobado que gozar de una mejor salud financiera contribuye a reducir el stress y la ansiedad, y que una reciente investigación de Bank of America mostró que la tendencia de ayudar desde las empresas a los trabajadores a encaminar sus finanzas se duplicó en los últimos 4 años.

"Esta es una tendencia global que en Argentina toma mayor relevancia dado nuestro contexto económico y financiero tan cambiante", coincidió Deza desde WTW.

"En la Argentina, aunque en el resto del mundo también, hablar de dinero y sobre todo de inversiones sigue siendo un tema tabú", respondió al respecto el COO de Front, quien hace años está estudiando el tema en profundidad. Y añadió que la pandemia hizo que confluyeran dos factores para potenciar la necesidad de capacitarse en finanzas: "La angustia general derivada de la crisis económica y de entender la importancia que juegan los ahorros en estos momentos; y el hecho de que el trabajo remoto permite tener más tiempo para investigar sobre estos temas."

Precauciones para sueldos dolarizados

Que precauciones deben tomar las empresas que paguen en dólares parte de las compensaciones ejecutivas

Mediante el mecanismo descripto por BDO, las compañías pueden ofrecer parte del sueldo en dólares respetando la normativa vigente, tanto el Régimen de Contrato de Trabajo argentino (aprobado por la Ley 20.744) como su artículo 124, que determina que "en todos los casos el trabajador podrá exigir que su remuneración le sea abonada en efectivo".

De este modo, resultaría válida la posibilidad de que el trabajador solicite a su empleador que el pago de los haberes se efectivice de forma diferente a la establecida por la reglamentación, ya sea en efectivo como así también en el exterior.

Para evitar cualquier contingencia que pueda surgir, desde BDO sugieren:

Documentar el pedido del trabajador que parte de su salario se realice en el exterior.

Dejar documentado que el empleado da por cancelada la obligación de pago dispuesta por el empleador y que no podrá efectuar reclamos en el futuro sobre los montos involucrados.

en el futuro sobre los montos involucrados. Que el empleado firme el recibo mensual de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley de Contrato de Trabajo, como prueba de conformidad del pago recibido. Este recibo debe incluir el monto total de la remuneración asignada, independientemente donde la misma sea depositada.

de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley de Contrato de Trabajo, como prueba de conformidad del pago recibido. Este recibo debe incluir el monto total de la remuneración asignada, independientemente donde la misma sea depositada. La proporción del salario que se le deposite en el país debe ser suficiente para justificarse aquellas erogaciones cotidianas que realice en nuestro país (como uso de tarjetas de crédito, cuotas de colegio, expensas, entre otras)

"No queremos dejar de mencionar que, aun cuando existe el riesgo de que esta modalidad de pago fuera observada por la autoridad de aplicación, resulta práctica común que empresas multinacionales abonen las remuneraciones de su personal extranjero o que cumplan funciones en varios países de esta manera", dijo Del Huerto Balzas.

"Y hasta el momento no conocemos casos en los cuales se hayan aplicado penalidades por dicha práctica pero si exigen que una parte se perciba en el país", añadió.