Video: 5 consejos del multimillonario Warren Buffett a los jóvenes para tener éxito en la vida

El inversor mulltimillonario fue parte de la graduación online de la Universidad de Nebraska-Lincoln, que se celebró online por la pandemia

El legendario inversor, empresario y filántropo, Warren Buffett, ofreció un discurso en la ceremonia de graduación de su "alma mater", la Universidad de Nebraska-Lincoln.

Por la pandemia, tanto esta como muchas colaciones de grado, postgrado y maestría en Estados Unidos se están celebrando online.

En su discurso, el multimillonario dio 5 consejos a los recién licenciados que les podrían ayudar a desarrollar su carrera profesional y a tener éxito en la vida.

Intenten encontrar un trabajo que "esperen con ilusión todos los días"

Antes de todo, el director ejecutivo de Berkshire Hathaway aconsejó a los exestudiantes que "no se conformen con nada menos" que trabajar para "una compañía que admiren o con personas que admiren".

"Elijan un empleo que –si no necesitaran el dinero– siga siendo el trabajo por el que se levantarían de la cama por la mañana", afirmó Buffett, subrayando que él mismo tuvo la suerte de tener uno de esos. "Ya no es trabajo. En realidad, es algo que esperan con ilusión todos los días", agregó.

Desarrollen "habilidades de comunicación"

El empresario apuntó que en las circunstancias actuales es importante de desarrollar y mejorar las "habilidades de comunicación" para ser capaces de "escribir bien" y "hablar bien".

"Llenen sus cabezas. Es un momento maravilloso de su vida en el que cada día acaban sabiendo muchas cosas que antes no sabían", dijo quien es uno de los hombres más ricos del mundo.

Aprendan leyendo

Buffett declaró que "no hay nada mejor que la lectura" para tener "una mente inquisitiva".

"Las personas me preguntan: 'Si pudieras almorzar con una sola persona, viva o muerta, ¿a quién elegirías?'. La verdad es que, leyendo, se puede almorzar con Benjamin Franklin. De hecho, es posible tener un almuerzo muy largo con cada gran personalidad de la historia del mundo, y el lujo de tener el conjunto de ideas a las que pueden estar expuestos", explicó.

Aprecien el lugar donde se encuentran

Además, el multimillonario destacó el significado del lugar al que cada persona pertenece. "Tuve mucha suerte de haber nacido en EE.UU. y tuve la suerte de nacer en Nebraska", afirmó y agregó: "Tuve un poco de suerte de tener los padres que tuve, y tuve la suerte de recibir la educación que recibí".

"Eso no significa que todos los días sean perfectos, el mundo no es así", aseguró Buffett y pidió a los graduados que "trataran de pensar en otro país donde preferirían estar" o "en otra época en la que preferirían existir".

"No creo que puedan hacerlo", añadió.

No midan el éxito por el dinero o la fama

Al final de su discurso, Buffett subrayó que tener el amor de la familia y los compañeros de trabajo es una buena manera de medir el éxito.

"A los 90 años, he conocido a muchas personas que se hicieron muy ricas, pero sus vidas no fueron un éxito. He conocido a gente que fue muy famosa en sus actividades, pero no fue exitosa", dijo el empresario.

"Sus hijos, su cónyuge, sus compañeros de trabajo: si tienen el amor de esas personas a los 65 o 70 años, ustedes son un éxito. He visto a muchas personas que quizás tuvieran más talento, más dinero, más fama, pero si no tenían eso, estaban muy vacíos", concluyó.

¿Cómo se convirtió Buffett en multimillonario?

El camino de Buffett hacia la riqueza

¿Cómo logró Warren Buffett convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo? Su verdadero potencial estaba en su visión. Su capacidad para analizar empresas, identificar las de verdadero valor a futuro y saber dónde apostar su dinero en el mercado de las acciones.

Así fue construyendo su fortuna hasta que encontró la compañía desde la cual unificar sus inversiones y direccionar sus esfuerzos. No por nada lo conocen como "el oráculo de Omaha".

Berkshire Hathaway se convirtió en su hogar. Los "headquarters" están ubicados en la ciudad que le da su apodo, ubicada en Nebraska, la misma en la que nació hace casi 90 años y que es verdaderamente su lugar en el mundo.

"Comprar y aguantar" se convirtió en uno de sus mantras a la hora de invertir. Esto lo aprendió a los 11 años cuando compró sus primeras acciones. Por ese entonces adquirió un par de títulos de Cities Services a u$s38 cada uno y los vendió al poco tiempo apenas subió su cotización.

Pero de haber esperado un tiempo más hubiera obtenido u$s200 por cada acción. Hoy su empresa tiene participación en más de 90 firmas, entre ellas algunos pesos pesados como Coca-Cola, Amazon, American Express y Apple.

Su visión a futuro fue el arma con el cual construyó su imperio. En el mundo de los negocios es reconocido por su intuición, por eso sus cartas anuales para inversores ya son un clásico para los entusiastas de las finanzas.

Incluso las reuniones de accionistas de su empresa son reconocidas dentro de la industria. El propio Buffett las calificó como "el Woodstock de los capitalistas". Aunque Berkshire Hathaway conforma una gran parte de su carrera, hay una historia poco conocida sobre cómo armó su camino uno de los empresarios más reconocidos de este siglo.