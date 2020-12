5 rasgos de personalidad de los CEO más exitosos del mundo que puedes aprender

Desde Jeff Bezos de Amazon a Sara Blakely de Spandex, qué estilo de liderazgo aplicaron para ser los número uno en su campo de negocios

A la hora de alcanzar tus metas tu forma de ser y comportarte puede marcar el triunfo o el fracaso. El experto en liderazgo Tom Popomaronis compartió en la cadena CNBC los 5 rasgos que definen y comparten las personas que han alcanzado el éxito, y que puedes proponerte poner en práctica desde ya.

Para algunos el éxito puede ser fama, para otros construir un negocio millonario y para muchos simplemente conseguir el trabajo de sus sueños.

Pero sea cual sea el sentido que le des al término lo cierto es que conseguirlo puede ser igual de complejo en todos los casos. Hace falta determinación y constancia para superar todos los obstáculos que surjan en el camino.

Estos dos elementos son normalmente aspectos que definen a las personas triunfadoras. Pero no son los únicos. Los siguientes son los que, según Popomaronis, comparten hombres muy exitosos en los negocios, desde Jeff Bezos, fundador de Amazon, al CEO de SpaceX, Elon Musk.

1. Nunca dejan de generar expectativas

Jeff Bezos se caracteriza por nunca dejar de innovar

Una de las formas más exitosas de hacer avanzar tu carrera profesional es no estancarte y evolucionar constantemente.No solo se trata de ponerte metas y perseguirlas, sino de saber seguir conquistando nuevos horizontes una vez alcanzadas éstas.

Como remarca Popomaronis en un artículo de Business Insider, si logras todos tus objetivos este año ¿vas a mantener esos objetivos iguales para el próximo año? Probablemente no.

Este es precisamente uno de los rasgos más determinantes del liderazgo de Jeff Bezos. Continuamente está pensando en la próxima gran cosa con la que seguir llevando a Amazon a lo más alto.

En el ADN de Bezos y por tanto de su producto (Amazon) está el aprender y ser curioso. "Los líderes nunca lo dan todo por aprendido y siempre tratan de mejorar. Muestran curiosidad por conocer y explorar nuevas posibilidades", reza uno de los principios de liderazgo de Amazon.

2. No dejan que el miedo al fracaso los frene

Sara Blakely, CEO de Spanx no le tuvo miedo a las críticas y las burlas

A veces el éxito no está en tener una idea millonaria, sino en atreverse a ponerla en práctica.

Muchas personas cada día sueñan con llevar a la realidad proyectos interesantes sobre los que llevan tiempo dando vueltas. Pero en la mayoría de los casos esto no se materializan por miedo al fracaso, a las críticas y la incertidumbre.

Este no fue el caso de Sara Blakely, fundadora de Spanx marca centrada en ropa interior y medias convertida en todo un fenómeno en EEUU. Cuando tuvo la idea de diseñar medias que dejaban libre la parte del pie y la gente a su al redor pensó que era una idea estúpida, ella no tuvo miedo a equivocarse.

"Dijeron cosas como, 'Bueno, si es una idea tan buena, ¿por qué nadie más ha pensado en ello?' Algunas personas se rieron de mí, otras hablaron a mis espaldas, y un abogado incluso pensó que me habían enviado como 'broma' de parte de sus amigos", escribió Blakely en una publicación de LinkedIn de 2019, recogida por Popomaronis.

Pero la forma en la que Blakely encara el fracaso dista mucho de parecerse a cómo lo asume la gran mayoría. Como ella misma relató a Business Insider, desde pequeña su padre le animaba a afrontar algún fracaso cada semana y compartirlo con la familia.

Eso hizo que para ella el fracaso pasara a ser sinónimo de no intentarlo, afirmó. Por ello decidió no escuchar las voces que le frenaban y crear Spanx.

3. Trabajan sus habilidades para hablar en público

Warren Buffett tuvo que aprender cómo ser un buen orador en público

Saber hablar en público es una herramienta clave para transmitir tus ideas, vender tus proyectos o hacer contactos. Aspectos todos ellos útiles para encaminar tu carrera hacia el éxito.

Puede parecer que la mayoría de gente exitosa es una gran oradora. Pero eso no significa que hayan nacido con ese don. Es una habilidad que puedes aprender y mejorar.

Es lo que hizo el multimillonario Warren Buffet, quien afirma haber seguido un curso de oratoria de Dale Carnegie para superar su miedo a hablar en público.

"Este curso de 100 dólares me dio el título más importante que tengo. Sin duda ha tenido el mayor impacto en términos de mi éxito posterior", explicó en su ensayo de 2015 Getting There: A Book of Mentors.

4. Se mantienen centrados en un objetivo y no procrastinan

En los tiempos que corren es bastante complicado mantenerse focalizado en una cosa. Mientras trabajas revisas constantemente la bandeja de entrada o cuando ves una serie no dejas de mirar el móvil.

Pueden parecer pequeños gestos comunes y sin importancia, pero vistos a gran escala te podrían estar alejando de tus objetivos.

Las personas exitosas suelen caracterizarse por enfocarse en una sola cosa y no permitir distracciones mientras están ello. O dicho de otra forma, mientras estás trabajando, trabaja y mientras miras el móvil míralo. Es la única forma de hacer bien todo ello.

La misma idea que compartió Bezos en Techcrunch:"No me gusta hacer múltiples tareas. Si estoy leyendo mi correo electrónico, quiero estar leyendo mi correo electrónico".

Es un rasgo que comparte con Elon Musk. "Cuando Elon se mete en algo, desarrolla un nivel de interés diferente al de otras personas. Esto es lo que diferencia a Elon del resto de la humanidad", comentó sobre el CEO de SpaceX un amigo en declaraciones recogidas por CNBC.

5. No dejan de leer

Bill Gates recomienda cada año los mejores libros que ha leído sobre diferentes temáticas

Si algo une a la gente de éxito es su amor por la lectura. Barack Obama y Bill Gates leen al menos media hora antes de acostarse.

Es famosa la afición por la lectura de Gates, quienes conocido por sus recomendaciones literarias y reconoce leer al menos 50 libros al año.

Según Thomas C. Corley, quien se ha pasado 5 años estudiando millonarios, el 88% de la gente rica "dedica 30 minutos o más cada día a la lectura de obras autodidacta o de mejora personal".

"Los ricos leen para adquirir o mantener el conocimiento", aseguró.

Sus hallazgos encontraron que los 3 tipos de libros que suelen leer son biografías de personas exitosas, libros de autoayuda o de desarrollo personal y libros de historia.