Inversores ángeles argentinos: ¿a qué sectores de la economía local apuestan?

Hay sectores ya consagrados y otros que aparecen como emergentes. Cuáles son los instrumentos que prefieren los pequeños inversores locales

En el período 2017-2019 los inversores ángeles que pnen sus fichas en la Argentina concretaron en promedio una inversión anual, por un monto promedio de entre 20.000 y 30.000 dólares.

Las startups que eligieron estos pequeños inversores que se agrupan en clubes en las distintas provincias del país se concentraron mayormente en los sectores de software y servicios (42%) y agricultura (36%), seguidos por comercio (retail, e-commerce, marketplaces, consumer tech, entre otros) que registra 29 % de las inversiones, y las "fintech" o empresas de tecnología financiera (27%).

En quinto lugar se posiciona la categoría "otro" con 21% de las inversiones de los últimos tres años. Los analistas que dieron a conocer este informe aseguran que en ese segmento "comienzan a distinguirse sectores incipientes como la industria satelital, aeroespacial y biotecnología." Esta tendencia parece denotarse también en el resto del mundo, tanto con grandes como pequeños inversores.

Así lo indican los resultados de la última encuesta de inversores ángeles en el país que desarrolló la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (ARCAP), y que fue realizado en conjunto con el Observatorio Latinoamericano de Financiamiento a Emprendedores, OLFE (una iniciativa conjunta del IAE Business School y de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral) y con el aporte de AWS Argentina.

Es la segunda encuesta de este tipo que se lleva a cabo a nivel nacional desde que ARCAP comenzó a estar más activa en el escenario de los negocios en la Argentina. La primera fue realizada en 2017, y tres años después la mencionada encuesta consiguió un 20% de participantes.

Los inversores ángeles suelen impulsar el desarrollo de startups.

Por otra parte, se determinó una vez más que los instrumentos más utilizados por los inversores ángeles argentinos fueron suscripción de acciones comunes (57%) y deuda convertible (56%).

Las acciones comunes son una herramienta muy utilizada por los ángeles locales y no tanto así por sus pare de otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos son más frecuentes las inversiones mediante deuda convertible y acciones preferidas, casi nunca utilizan acciones comunes.

"Esto es porque, por la legislación local, siempre es preferible para el balance de una startup que haya un socio antes de que haya deuda. Como la mayoría de estas inversiones tienen lugar en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), allí cuando se hace un aporte irrevocable (SAFE) que se puede convertir en acciones, hay un año para hacerlo. De la misma manera en otras locaciones, si a una startup le hacés un préstamo, tenés un año para convertirlo en capital luego de que el directorio lo acepta. Eso podría generar un patrimonio negativo en la startup y habría que liquidar la sociedad. Para evitarlo, se eligen acciones comunes como método ideal para entrar directamente en el capital", explicó a iProfesional Juan Manuel Giner Gonzáles, director ejecutivo de ARCAP

El 57% de los ángeles de la muestra lograron al menos un retorno positivo de sus inversiones, con un rendimiento promedio de 1-3 X. Al dar a conocer este informe Giner Gonzáles afirmó que "no hay mucha información disponible tampoco en el exterior sobre el rendimiento que consiguen específicamente los inversores ángeles en otros países, por lo que resulta difícil hacer una comparación. Pero es una muy buena noticia que sea un 57%, lo que nos sorprendió muy gratamente al conocer los resultados del estudio porque esperábamos quizás un número menor".

Asimismo, el reporte muestra que sólo el 57% de los ángeles argentinos lograron hacer una inversión "follow on", que son las que dan continuidad luego de una primera inversión en una compañía (19% menos que EE.UU) y el 17% realizó tres o más (33% menos que EE.UU).

"Esta diferencia podría explicarse porque la inversión ángel argentina tiene un promedio de vida más corto que la americana. El monto promedio de una inversión ángel follow-on en EE.UU. durante 2018 fue de 1,2 millones de dólares, esto es un 243% más que el monto promedio del ángel argentino en 2020", resumen desde ARCAP y OLFE.

Vale la pena también considerar en ese paralelismo que las inversiones norteamericanas no son solo mayores en monto promedio, sino que además las carteras de los ángeles en ese país del Norte suelen incluir unas 11 compañías invertidas en promedio, cuando las de los argentinos rondan las 5.

Pero un 43% de los que respondieron a la encuesta de ARCAP reportaron que solo obtuvieron retornos negativos.

¿El principal motivo de fracaso? No, no el financiamiento ni los vaivenes de la política y la economía argentina, sino los problemas en el equipo fundador (67%). A nivel internacional, ese suele ser un conflicto en alrededor del 23% de las empresas invertidas, mientras que el principal motivo de los fracasos es que no existía necesidad del producto/servicio en el mercado (42%) o la falta de "caja" (29%).

Radiografía del inversor angel argentino

Los inversores ángeles incluidos en este estudio no son solo argentinos sino que un 2% de las 100 personas que respondieron la encuesta este año son de Uruguay o Estados Unidos, entre otras naciones. Se determina su participación no por el país de origen sino por dónde invierten su dinero.

La edad promedio del inversor ángel argentino es de 50 años, con un mínimo de 18 y un máximo de 78 años. El 75 % de los encuestados tiene menos de 57 años. El intervalo de edad más común es entre 41 y 50 años (41 %).

De acuerdo a los datos relevados por ARCAP en su última encuesta sobre este segmento de inversionistas:

El 51% de los inversores ángel encuestados residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 29% en la Provincia de Buenos Aires.

El 95% son hombres y un 5% son mujeres.

53% alcanzaron educación de posgrado (49% Maestría, 4% Doctorado). La mayoría tiene un título en negocios (62%), seguido por Economía (41%) e Ingeniería (31%).

Los sectores en los que generalmente se desempeñan los inversores ángeles argentinos son Tecnología (56%), Agricultura (34%) y Servicios Financieros (33%).

La mayoría se desempeñó como ejecutivo en una empresa con fines de lucro (69%), fundó o fue socio de una Pyme (61%) y fundó o fue CEO de una startup (56%).

En promedio destinan entre el 10-20% de sus inversiones financieras a la inversión ángel.

El 86% de los inversores ángel tienen experiencia previa de inversión en los mercados financieros (acciones, bonos, futuros, etc).

El relevamiento se llevó a cabo entre los meses de abril y julio de 2020 y la población bajo estudio estuvo conformada por personas residentes en la Argentina que realizan inversiones de tipo ángel, mayoritariamente en el país.

"El objetivo de este relevamiento se enmarca en un fin más global, de generar herramientas de información e investigación sobre Entrepreneurial Finance, incrementar la comprensión del fenómeno y sus participantes en sus distintas modalidades, instrumentos y plataformas, para generar mayor transparencia y beneficiar tanto a emprendedores como a sus financiadores", afirman desde OLFE, del IAE Business School y la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral.

¿Por qué invierten los ángeles argentinos?

Los inversores ángeles argentinos responden a distintas motivaciones

Al ser consultado por los factores que incentivaron el crecimiento de la actividad ángel en los últimos años, Santiago Pinto Escalier, Inversor Ángel de la Provincia de Buenos Aires, sostuvo: "Es la sumatoria de esfuerzos del gobierno, leyes pro-emprendedores, más casos de éxito, incentivos mixtos y la prensa mostrando emprendedores."

Por su parte, Pablo Sola, Ángel de CABA, coincidió: "La difusión que se ha dado de las distintas iniciativas y los casos de éxito tanto locales como internacionales, hacen que las startups sean vistas como una alternativa de inversión válida, aunque no exenta de grandes riesgos".

Los consultados en 2020 por ARCAP y OLFE citan varias razones para sentirse atraídos por la inversión ángel. Vincularse con otros inversores ángeles es la menos atrayente entre las opciones brindadas, y aportar la propia experiencia es la más atrayente.

Otros aspectos mencionados por los encuestados incluyen: emprender nuevamente manteniendo el balance de trabajo-placer en la vida, hacer un aporte al ecosistema local, divertirse y aprender.

Al ser consultado por los motivos que lo llevan a desempeñarse como inversor ángel, Luciano Nicora, Vicepresidente de Endeavor, sostuvo: "La vida del emprendedor es mi esencia, mi vida tiene que ver con el miedo, el vértigo y con sentirme parte de la transformación. Que alguien me deje participar de esos sueños para mi es vital, me extiende la vida. Lo que construí en la sociedad lo hice gracias a la comunidad, entonces es una manera de retribuir y hacer volver gran parte de lo que tengo. Para mí la mejor forma de devolver es invertir y darle una oportunidad a otro."

Al referirse a las principales barreras que encuentran las mujeres al iniciarse en la actividad ángel, Lisa Ocampo, Inversora Ángel de CABA, destacó: "Es su aversión al riesgo y menor cultura inversora o educación financiera. También, patrimonios más pequeños: son menos las que ocupan cargos directivos altos y además reciben sueldos más bajos; los fundadores de compañías exitosas son en su mayoría varones (las mujeres más ricas son en general herederas), y realizan menos networking de negocios por lo que es más difícil acceder a oportunidades de inversión."