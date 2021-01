¿Qué es Silicon Valley y por qué se llama así?

Seguramente escuchaste hablar de la Meca de la tecnología en Estados Unidos, pero no necesariamente sepas qué es Silicon Valley.

Quizás estés al tanto de que en esta pintoresca zona de la costa de California se ubican las casas centrales de las grandes multinacionales tecnológicas de Estados Unidos, como Google o Facebook, pero eso no es todo lo que es Silicon Valley.

En esta mundialmente famosa bahía de San Francisco hay mucho más por descubrir que enormes edificios corporativos llenos de ingenieros y desarrolladores de software.

En el siguiente artículo te contamos qué es Silicon Valley, qué empresas se encuentran en esta Meca de la tecnología, cómo se ganó este particular nombre y qué más podés descubrir si decidís visitarla.

¿Qué es Silicon Valley?: los orígenes

¿Qué es Silicon Valley?¿Sabías de los orígenes rurales y ferroviarios de la Meca tecnológica?

El origen del nombre de esta particular zona de Estados Unidos significa "valle del silicio", y viene precisamente del rápido florecimiento de empresas dedicadas a la computación y la electricidad que se tuvo lugar allí durante los años 80.

Pero para saber qué es Silicon Valley debes conocer además que en esa zona todavía hay raíces agrícolas, que se detectan, por ejemplo, en las afueras de San José, en el campo expansivo de San José Histórico, en el lado sureste de esa ciudad.

Entonces ¿qué es Silicon Valley? No es una ciudad ni un distrito. Es una zona ubicada entre las ciudades de San Francisco y San José donde se encuentran las sedes de gigantes como Google, HP, Oracle o Linkedin, universidades como Stanford y oficinas repletas de emprendedores, ejecutivos de firmas tecnológicas y directivos de capital riesgo.

Las ciudades más conocidas de esta zona de la bahía del Pacífico, como Palo Alto, Mountain View, Redwood City, Cupertino y Sunnyvale, acogen a estas empresas, que también están en San Francisco, que, aunque a efectos geográficos se encuentra fuera de Silicon Valley, forma parte del mismo ecosistema.

¿Pero cómo comenzó Silicon Valley? En Palo Alto, una placa instalada junto al famoso garaje en el que Bill Hewlett y David Packard pusieron los cimientos de HP, en 1939, sitúa a un profesor de Stanford, Frederick Terman, como padre intelectual de Silicon Valley.

¿Qué es Silicon Valley? Conocelo en el HP Garage donde comenzó la famosa empresa

Terman animó a los estudiantes a que montaran una startup de electrónica en la costa oeste en lugar de enrolarse en compañías ya consolidadas en el este de EEUU, como ocurría hasta entonces. Por eso fue un personaje fundamental para entender qué es Silicon Valley.

Sucede que, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, Stanford recibió a sus antiguos alumnos, y se propuso crear su propio parque industrial, Stanford Industrial Park, aprovechando unos terrenos aledaños sin uso alguno. No es posible saber qué es Silicon Valley sin conocer esta parte de su historia.

El parque industrial quedó inaugurado oficialmente en 1951, liderado por Terman, profesor y rector de la School of Engineering de Stanford, y William Shockley, descubridor del transistor y padre, a su vez, de una de las primeras empresas de Silicon Valley, el Shockley Semiconductor Laboratory.

No pasó mucho tiempo para que compañías muy importantes como Bell y Xerox se instalaran allí, e incluso en ese parque industrial dieron sus primeros pasos Hewlett y Packard. En los 90 se sumaron Kodak y General Electric, entre otros.

¿Qué es lo que había en Silicon Valley? El talento, gracias a que décadas antes una familia de tradición ferroviaria muy acaudalada de esta zona rural y frutihorticola decidiera utilizar sus tierras para crear la Universidad Leland Stanford Jr. en 1891.

Los historiadores que investigan qué es Silicon Valley coinciden en que sin dudas este fenómeno industrial e innovador no hubiera tenido lugar allí si no fuera por la Universidad de Stanford. La universidad hizo que se favorezca la creatividad y promueva un entorno industrial único en el mundo que hizo de Silicon Valley lo que es hoy.

¿Por qué se llama Silicon Valley?

¿Qué es Silicon Valley y por qué se llama de esa manera?

Tanto Terman como destacados emprendedores de la tecnología son los fundadores de esta Meca tecnológica norteamericana. Pero no fueron ellos quienes le dieron su particular nombre ni decidieron qué es Silicon Valley.

Mucho antes de que surgiera el apodo y de que la gente supiera qué es Silicon Valley, en 1946, se fundó el Stanford Research Institute, de donde surgieron cientos de innovaciones, entre ellas el módem, el mouse y muchas más. En Palo Alto también se creó entonces el ENIAC, la primera computadora electrónica.

En 1950, IBM que era entonces una prestigiosa firma con sede en New York se instala en la región, contribuyendo aún más al fortalecimiento de la investigación y de los negocios en la parte sur de la Bahía de San Francisco.

Es cierto que eventualmente el Shockley Semiconductor Laboratory en el mencionado parque industrial, y los competidores que le surgieron luego, fueron los que fabricaban los transistores de silicio que inspiraron el particular apodo. Pero quién no conoce la historia del nombre no sabe realmente qué es Silicon Valley.

Debido a diferencias personales, ocho empleados abandonaron la compañía para crear su propia empresa, Fairchild Semiconductor, responsable de los primeros circuitos integrados (1960 en adelante). Entre sus primeros clientes tendrán nada más y nada menos que a IBM y a Motorola. Entre sus fundadores, estuvieron también los padres de Intel.

Fue por ellos que la zona comenzó a hacerse conocida como valle del silicio, hasta que el término quedó finalmente acuñado artículos que publicó en 1971 Don Hoefler en Electronic News. Se titulaban Silicon Valley USA.

Hipertextual releva que el nombre fue sugerido por Ralph Vaerst, fundador de Ion Equipment Corporation. Durante tres semanas, los artículos de Hoefler hablaron sobre la industria de semiconductores en el valle de Santa Clara bajo ese título.

¿Qué empresas están hoy en Silicon Valley?

¿Qué es Silicon Valley? El lugar donde tienen su casa matriz algunas de las tecnológicas más importantes del mundo

Como decíamos, cualquiera sabe qué es Silicon Valley y lo asocia al lugar de nacimiento o a dónde ubican sus casas matrices las firmas de tecnología más importantes de Estados Unidos.

A diferencia de lo que muchos que no saben qué es Silicon Valley piensan, esas compañías no están todas juntas concentradas en una sola zona de la bahía sino distribuidas en distintas ciudades.

Adobe por ejemplo tiene su sede en San José y allí se instaló también la surcoreana Samsung. Google es el corazón de Mountain View, Intel el de Santa Clara y Apple el centro de atención de Cupertino.

Facebook por su parte es la compañía más famosa de Menlo Park, y Tesla le hace honor a las raíces de Silicon Valley con su sede en Palo Alto.

¿Qué es Silicon Valley?: atracciones turísticas

¿Qué es Silicon Valley? Podés conocer el Googleplex para hacer una inmersión en la cultura de esta innovadora bahía

¿Qué más podés ver en Silicon Valley además de empresas tecnológicas? ¡Mucho!

De hecho, si solo te quedás con este perfil de Meca de la innovación no vas a terminar de entender qué es Silicon Valley.

El portal oficial de la ONG sin fines de lucro Visit California tiene un listado de sitios que debes conocer en tu paso por este popular destino para entender realmente qué es Silicon Valley.

El primer paso es en el Museo de la Historia de la Computación. Es el lugar ideal para empezar tu recorrido y aprender muchos datos y referencias que te ayudarán a comprender mejor qué es Silicon Valley y la importancia de cada uno de sus puntos neurálgicos.

El museo está en Mountain View te llevará a las raíces cibernéticas de la región. Establecido en 1996, sus exposiciones están dedicadas a la historia de la computación, la era digital y la revolución que ha supuesto en nuestras vidas.

"El nacimiento de la computadora" y otras exhibiciones nos hacen recordar aquellos tiempos en que las computadoras básicas ocupaban un habitación entera. Y por supuesto, para saber qué es Silicon Valley no te puedes perder su "homenaje" al Silicio y su uso en los transistores.

Otra exhibición fascinante relata la historia del poco conocido Colossus: un dispositivo electrónico descifrador de códigos, desarrollado por genios e ingenieros matemáticos ingleses que ayudaron a ganar la Segunda Guerra Mundial. Todos estos aparatos están disponibles para los curiosos que quieren entender qué es Silicon Valley más allá de la sede de Google y Facebook.

También puedes aprender sobre la ciencia sorprendentemente complicada detrás del ajedrez computarizado y comprender la maravillosa tecnología detrás de los chips microelectrónicos de silicio que se utilizan en las computadoras.

University Avenue es otro de los paseos que puedes emprender para conocer mejor qué es Silicon Valley. Esta avenida está ligada al lugar de origen de lo que es la industria tecnológica norteamericana hoy, la Universidad de Stanford.

Situada en Palo Alto, esta avenida es el corazón de Silicon Valley. Aquí no es difícil ver a emprendedores e inversores negociando en las cafeterías, así como estudiantes provenientes de la cercana Universidad de Stanford.

University Avenue es también el hogar de la Lucky Office, conocida por ser "el edificio más afortunado de Silicon Valley", donde empresas como Google o Paypal dieron sus primeros pasos antes de convertirse en gigantes multinacionales.

Otro sitio muy conocido es el "Garaje de HP", parada obligada para entender qué es Silicon Valley. El garaje de casa fue el lugar donde Dave Packard y su amigo Bill Hewlett invirtieron horas y horas de trabajo sobre dispositivos eléctricos y otros experimentos. Estos jóvenes en 1939 iniciaron allí la empresa de componentes electrónicos que sería más tarde conocida a nivel mundial como HP.

Aunque el interior del garaje original no se puede visitar, es posible encontrar una réplica en la Universidad de Stanford.

Sin una visita a la Universidad de Stanford no podés saber qué es Silicon Valley

Como decíamos, la Universidad de Stanford es otro de los espacios fundamentales para saber qué es Silicon Valey y por qué se convirtió en la Meca de la tecnología.

Esta universidad privada está considerada una de las más prestigiosas del mundo. Localizada a las afueras de San Francisco (concretamente a 56 km de la ciudad), es el lugar donde empresarios como Hewlett y Packard (HP), Bill Gates (Microsoft) o Larry Page (Google) entre muchos otros han pasado horas y horas frente al pizarrón durante sus estudios, si bien no todos ellos llegaron a graduarse antes de ser grandes multimillonarios.

Actualmente en esta universidad se puede visitar, por ejemplo, el edificio William Gates de la facultad de informática, patrocinado por Bill Gates y donde además se encuentra el primer servidor de Google.

Finalmente, no podés terminar tu recorrido sin pasar por el Googleplex, el edificio central de Google y su casa matriz, Alphabet, en la Meca de la Tecnología.

Es quizás el más famoso de la ciudad, por haber sido retratado ya en documentales y películas, además de especiales de televisión sobre la industria tecnológica norteamericana.

A pesar de que las oficinas de Google se encuentran repartidas por todo el mundo, el Googleplex (composición de las palabras Google y Complex), ubicada exactamente en el 1600 de Amphitheatre Parkway de Mountain View, es la sede principal y quizá la sede de una empresa privada más famosa del mundo.

Sin embargo, la entrada al edificio está prohibida a no ser que se visite con alguien de la compañía. En tal caso, la excursión es obligada ya que, solo el vestíbulo contiene un piano y una proyección en directo de las actuales búsquedas de Google.

Estas son las mejores pero no las únicas excursiones y paseos que conviene realizar para entender qué es Silicon Valley. Dentro de esta zona Visit California ubica también a la famosa mansión Winchester, protagonista de una de las leyendas urbanas de terror más conocidas de Estados Unidos.

Es una mansión victoriana de 160 habitaciones, cuya propietaria y constructora es la heredera de la empresa de rifles Winchester, Sarah Winchester. La construcción comenzó en 1884 y continuó, casi sin interrupciones, hasta 1922 con un costo total de US$5.5 millones.

Sucede que una médium convenció a Sarah de que todos los espíritus de las personas asesinadas por las armas de fuego Winchester habían lanzado una maldición sobre su familia y la perseguirían por siempre, excepto que se mudara al oeste y construyera una casa según sus especificaciones, según se lo revelaron en sesiones de espiritismo.

No olvides disfrutar también de la famosa bahía y las playas de San Francisco.