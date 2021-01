Experto en marketing que sigue Galperin compartió "la receta para el éxito"

Scott Galloway, de la Universidad de Nueva York, habló sobre cómo enfrentar las frustraciones personales y mejorar en el ámbito laboral y académico

Scott Galloway, profesor de la Universidad de Nueva York (NYU) y autor de libros sobre marketing digital, cerró el año compartiendo en sus perfiles de redes sociales una sola imagen que, según él, resume muy bien la receta para el éxito.

Galloway enseña marketing digital y estrategia de marca y fue nombrado como uno de los 50 mejores profesores del mundo. Participó como orador en el Foro Económico Mundial y colaboró en la junta comercial del New York Times.

En esta ocasión, Galloway habló sobre las frustraciones personales: "Pensamos los fracasos y los éxitos como opuestos. En realidad, el fracaso es parte del éxito", tuiteó el 31 de diciembre junto a una imagen de Instagram cuyos autores son el usuario @lizandmollie.

Según relevó Information Technology, el especialista de NYU considera que para transitar una vida de éxito personal es necesario obtener un título sobre un tema en particular. "En el caso que no te guste la universidad o no tengas el suficiente dinero, buscá cursos o capacitaciones para certificarte. Cualquier cosa, no importa. Los certificados son importantes", sostuvo.

Su segundo gran consejo es "ser diferente" y "hacerse notar" en el ámbito laboral. "Sé como un CFO que ama la música, sé como un director creativo que entiende de Excel. ¿Por qué no combinar dos atributos que te diferencien del resto?", remata.

"Demostrá tu poder y tu fuerza. ¿Qué tienen en común los 500 CEOs más ricos del mundo? Todos hacen ejercicio físico todos los días. Hacer ejercicio y mantener la mente sana es importante porque te mantendrá seguro de quién sos", agrega.

Una vez más, incitó a sus alumnos y lectores a no seguir sus pasiones: "Quienes dicen que 'sigas tus pasiones' suelen ser personas con dinero. Le recomiendo a mis alumnos de la NYU a encontrar su pasión a través de su trabajo".

Por último, Galloway no cree en el balance vida trabajo: "Ahora sí, puedo decir que tengo una vida balanceada. Pero porque en mis 20 y mis 30 trabajé muchísimo. Me costó un divorcio y mi cabello. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar diferente a los demás?", reflexionó.

Recomendado por Galperin

Recientemente, Marcos Galperin, el fundador de MercadoLibre, compartió en su perfil de redes sociales uno de los videos de Galloway aconsejando a los alumnos a no seguir sus pasiones sino encontrar un trabajo, sacrificarse e invertir miles de horas para finalmente terminar amando su profesión.

Excelente consejo a la pregunta típica de los alumnos universitarios o los que están por terminar la escuela respecto a que deberían hacer en sus próximos pasos https://t.co/pbBss156Cm — Marcos Galperin (@marcos_galperin) December 27, 2020

"Excelente consejo a la pregunta típica de los alumnos universitarios o los que están por terminar la escuela respecto a que deberían hacer en sus próximos pasos", escribió el fundador del gigante de e-commerce latinoamericano.

"Qué basura. Si alguien te dice que sigas tus pasiones, significa que ya tiene dinero. Este es tu trabajo, tu trabajo es encontrar algo que sos bueno. Y después pasar miles de horas y sacrificarte para superar obstáculos y mejorar. Una vez que sos bueno, el dinero y el reconocimiento de los pares va a convertir tu trabajo en una pasión", dice Galloway en el video en cuestión.