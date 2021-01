5 libros a los que Elon Musk atribuye su fortuna

Cinco libros que recomienda leer el innovador empresario que superó a Jeff Bezos y se convirtió en 2021 en el hombre más rico del mundo

La capacidad de generar dinero es una de las cualidades que resaltan del empresario e innovador Elon Musk, quien días atrás superó a Jeff Bezos -dueño del sitio de e-commerce Amazon- y se convirtió en el hombre más rico del mundo.

Musk dejó un tendal de disrupciones en cada industria por la cual pasó. Fue uno de los "miembros fundadores" de lo que hoy se conoce como la "PayPal mafia", que revolucionó los pagos en línea.

Con Tesla espera liderar la transición hacia los autos eléctricos, y con SpaceX aspira nada menos que a llevar la civilización humana a residir en Marte.

A diferencia de otros representantes de las listas internacionales de multimillonarios, a Musk le apasiona más resolver problemas técnicos que acrecentar su fortuna.

"No es que tenga un montón de dinero en efectivo en alguna parte", dijo. "Es solo que tengo una cierta cantidad de acciones en Tesla, SpaceX y SolarCity, y el mercado le atribuye valor a esas acciones". No tiene nada en contra de la búsqueda de la riqueza "si se hace de una manera ética y buena", pero dijo que eso no es lo que lo impulsa.

Musk, que cumple 50 años en 2021, no espera morir rico. El empresario cree que la mayor parte de su dinero se gastará en la construcción de una base en Marte, y no le sorprendería que el proyecto consumiera toda su fortuna. De hecho, como Bill Gates, probablemente consideraría que terminar su vida con miles de millones en el banco sería una señal de fracaso por no haber hecho un buen uso de ese dinero.

Aun así muchos se preguntan cómo hizo semejante cantidad de dinero, sobre todo cuando es sabido que se caracteriza por ser un empresario ávido de tomar riesgos y para nada ajeno a las polémicas y los escándalos, algo que llevó a algunos inversores a cuestionar su permanencia como CEO en sus empresas.

Tuvo algo de ayuda. Hay cinco libros a los que el fundador de Tesla y SpaceX atribuye su fortuna, según Merca2. Uno de los elementos que ayudaron a Musk es la gestión de talento y la lectura de libros ha sido crucial en esta labor para lograrlo.

Cinco libros fundamentales para Elon Musk

Los libros son importantes referentes que nos ayudan a comprender la capacidad con que una marca logra destacar en el mercado y lo que es más importante, nos advierten del potencial que hay en una buena gestión de ideas.

Sucedió con el alcance que Elon Musk ha logrado con algunas de las compañías que hemos revisado en párrafos anteriores, logros que atribuye, según asegura el multimillonario, a la lectura de al menos estos cinco libros:

"Structures: Or Why Things Don’t Fall Down", de J. E. Gordon

"Benjamin Franklin: An American Life", de Walter Isaacson

"Einstein: His Life and Universe", de Walter Isaacson

"Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies", de Nick Bostrom

"Merchants of Doubt", de Naomi Oreskes y Erik M. Conway

Al igual que lo hace en su vida empresarial, al elegir sus lecturas Musk se enfoca en sus pasiones y recomienda dedicarse a "aquellas cosas que van e importar" y pensar en grande.