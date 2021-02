¿Pulpo para el desayuno?: esta historia sobre Jeff Bezos simboliza su manera de ver los negocios

Durante sus 27 años al frente de Amazon, Jeff Bezos compró muchas empresas, en algunas de ellas dando lugar a historias muy reveladoras

En 2017, Amazon compró la cadena de supermercados Whole Foods por unos u$s13,700 millones de dólares, la que fue su mayor adquisición hasta ese momento.

Sin embargo, no era la única, durante los 24 años anteriores desde que fue fundada por Jeff Bezos —quien dejará de ser el CEO a finales de 2021— hizo más de 70 adquisiciones de diferentes tamaños y tipos de negocios.

Por ejemplo, una de las historias más interesantes sobre el fundador del gigante del comercio electrónico se conoció en 2014. Entonces, el Dallas D Magazine relató la historia de Matt Rutledge, que vendió su empresa de comercio electrónico Woot a Amazon por 110 mdd en 2010. Ahí, contó cómo se produjo su primer encuentro con Bezos tras firmar el acuerdo.

La anécdota muestra que Bezos es desastroso en las distancias cortas. Pero no solo eso sino que prueba algunas cosas sobre cómo ve el fundador de Amazon los negocios; así como la estrategia de adquisiciones de su compañía.

¿Pulpo para el desayuno? Esta historia sobre Jeff Bezos simboliza su manera de ver los negocios

El estilo exótico de Jeff Bezos para cerrar negocios

Rutledge voló a Seattle desde Dallas un domingo por la noche para desayunar con Bezos ese lunes. Firmó un contrato para permanecer en Amazon los siguientes tres años. Por ello, pensó que el encuentro sería para que Bezos le introdujera en su círculo interno.

Pero fue un encuentro bastante extraño. Bezos no parecía tener un plan concreto; pese a que Rutledge viajó desde tan lejos para tener esa reunión con él.

El CEO de Amazon pidió una comida exótica: pulpo mediterráneo con papas, tocino, yogur de ajo verde y un huevo escalfado. Cuando Rutledge preguntó a Bezos por qué había comprado Woot, Bezos se detuvo "varios dolorosos segundos" antes de responder.

"Tú eres el pulpo que me estoy comiendo para desayunar. Cuando miro el menú, es el único plato que no entiendo; que nunca he probado. Por eso tengo que pedir pulpo como desayuno", explicó.

Luego de dos años de la adquisición de Woot y de ese desayuno —y antes de que su contrato expirara—, Rutledge dejó la compañía. La presión de operar bajo la supervisión de Amazon había comenzado a cambiar el estilo de su compañía, y quería salir.

Amazon compró Woot porque Bezos no entendía esa compañía y le parecía que era emocionante

En realidad, Amazon compró Woot porque Bezos no entendía esa compañía y le parecía que era emocionante. Pero en lugar de entender su estilo y aprender de él, Amazon intentó cambiarlo.

Según escribió entonces el periodista de D Magazine Tim Rogers: "Antes de comer un pulpo, habitualmente tienes que matarlo".

Los 14 principios del liderazgo de Jeff Bezos dentro de Amazon

Esta semana el gigante del e-commerce, Amazon, sorprendió con la noticia de que su fundador, Jeff Bezos, dejará su puesto de chief executive officer (CEO) en el tercer trimestre de 2021.

Bezos pasará a ser presidente ejecutivo de la multinacional que vio un ascenso meteórico tanto de su valor como de sus ingresos durante la pandemia de COVID-19.

El objetivo de desdoblar el liderazgo será para que Bezos pase a centrarse en "nuevos productos e iniciativas", según explicó en una carta a los empleados del gigante del comercio electrónico.

Su reemplazante en el puesto principal será Andy Jassy, hasta ahora CEO de Amazon Web Services, el boyante negocio de servicios en la nube de la compañía estadounidense.

14 principios de liderazgo en Amazon

Desde el lanzamiento de la plataforma de comercio electrónico en 1994, Jeff Bezos fue moldeando un conjunto de 14 principios sobre el liderazgo que reflejan cómo funciona la cultura empresarial de Amazon.

Algunos de los trabajadores de la compañía recomiendan memorizarlos y mencionarlos a la hora de intentar entrar a trabajar en Amazon.

"Básicamente fomentan un conjunto de directrices sobre cómo funciona la cultura en Amazon, por lo que realmente aprender esos principios de liderazgo es importante", explicó a Business Insider la ingeniera Corey Salzer, que trabaja en AWS desde 2017.

Bezos, que fue el artífice de estos principios, dijo que uno de ellos es fundamental sobre los demás: el enfoque obsesivo y compulsivo en el cliente por encima de la preocupación sobre la competencia.

"El misionero está construyendo el producto y construyendo el servicio porque ama al cliente, porque ama el producto, porque ama el servicio", dijo en 2015. "El mercenario está construyendo el producto o servicio para vender la compañía y ganar dinero", prosiguió.

"Normalmente son los misioneros los que más dinero ganan", añadió.

El gigante del comercio electrónico recoge estos principios incluso en su página web oficial. Estos son los 14 principios del liderazgo de Amazon:

Pasión por el cliente

Definido por Bezos como la "salsa secreta" de su idea de negocio, Amazon entiende que sus líderes deben pensar en el cliente antes que en la competencia.

Ser responsable y comprometido

Los líderes del gigante del comercio electrónico deben verse como dueños del negocio, lo que implica un compromiso con su visión de futuro, con el largo plazo y no limitarse a su propio trabajo o equipo, sino pensar en el conjunto de la compañía.

Inventar y simplificar

En Amazon, los líderes tienen que buscar maneras de simplificar lo que ocurre, lo que supone ser innovador y no tener miedo a no ser comprendidos por el resto del equipo.

Los líderes tienen razón, casi siempre

Aunque se entiende que un líder en la compañía de Bezos tiene buen criterio, debe estar abierto a escuchar opiniones diferentes y a cuestionar sus ideas.

Aprender y ser curioso

No darlo todo por aprendido y estar dispuesto a mejorar, así como ser curioso, son elementos clave en la cultura empresarial de Amazon.

Contratar a los mejores y hacerlos crecer

Buscar a los mejores para contratarlos y ejercer de mentores de los nuevos talentos es un elemento fundamental en la cultura empresarial impulsada por Jeff Bezos. "La principal herramienta que tenemos es el talento de las personas", llegó a decir el fundador de Amazon.

Buscar el estándar más alto

Aunque puedan parecer exagerados, los líderes de la compañía estadounidense deben buscar el punto más alto, aumentar su exigencia y resolver los problemas de forma definitiva.

Pensar en grande

"Pensar en pequeño se traduce en resultados pequeños", afirman en la web de reclutamiento de Amazon. "Debes estar dispuesto a dejar que esa bellota se convierta en un pequeño retoño y, finalmente, en un pequeño árbol que tal, vez algún día, sea un gran negocio por sí solo", explicó Bezos en una entrevista en 2020.

Tener iniciativa

Poner en marcha ideas aún sin tener claro cuál será su resultado es otra de las claves de Amazon.

Su fundador llegó a señalar en el primer anuncio de trabajo que lanzó hace 27 años, en el que buscaba un programador informático que debía ser capaz de construir y mantener sistemas complejos "en aproximadamente un tercio del tiempo que la gente más competente cree que es posible".

Más con menos

Ser frugal, conseguir más con menos, superar las limitaciones con ingenio e innovación, es otro elemento clave en el liderazgo de la compañía.

Lograr la confianza

Los líderes en Amazon deben "escuchar atentamente, hablar con franqueza y tratar a los demás con respeto"

Profundizar

Tener el control y la información de todos los detalles es otro elemento del liderazgo en el gigante del comercio electrónico. El propio Bezos estuvo más involucrado en la gestión diaria de la compañía durante el último año debido al desafío de la pandemia.

Determinación, discrepancia y compromiso

Determinación y tenacidad son otros dos aspectos clave de la cultura del liderazgo de Amazon.

Esto provoca que se admita la discrepancia, aunque esta pueda afectar a la convivencia en el equipo, aunque cuando se tome una decisión, se reclama que el grupo lo apoye "totalmente".

Obtener resultados

El liderazgo no es tal si no genera resultados, que deben ser "de calidad" y "a tiempo" según la web de la empresa.