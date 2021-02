¿Cuál es la clave para tener éxito en una entrevista de trabajo?

Según la responsable de Talent Solutions de ManpowerGroup, es indispensable cumplir con una condición antes de entablar el con el reclutante

Asegurar el éxito en una entrevista de trabajo no es nada fácil, pero María José Martín, directora general de Talent Solutions en ManpowerGroup, tiene la clave para acercarse lo más posible: "Preparación, preparación y preparación".

"Tenés que saber cuál es la empresa a la que vas, exactamente qué hace, a qué persona vas a ver, cómo es esa persona, qué espera esa persona de los demás...", explicó Martín.

Asimismo, sumó la importancia de construir un mensaje antes de ir a la entrevista y tener claro qué querés transmitir a tus interlocutores.

"Hay que construir muy bien el mensaje, organizar el pensamiento (...). Cuando vas a una entrevista, tienes que tener muy claro tu mensaje y tu speech construido de 'no me puedo ir de aquí sin haberles transmitido eso'".

Advierten que lo que causa más rechazo en las entrevistas de trabajo es la inadaptación a la cultura de la empresa

El peligro de la inadaptación

"Lo que causa más rechazo en las entrevistas de trabajo es la inadaptación cultural. La cultura expulsa a las personas de una organización", incidió. "Lo primero que tienen que saber es qué cultura hay, formal o informal, y eso exige un trabajo de investigación" por parte del candidato.

En ese sentido, Enrique Escalante, Head of People de Havas Group, explicó que "la situación ideal es que, a nivel cultural, la empresa y los empleados coincidan", aunque para ese match es necesario que la empresa haga una reflexión sobre qué es lo que necesita. Para Escalante, la definición de talento depende de lo que la compañía quiera, de su estrategia y de su visión, así como de lo que quiere ser y su posicionamiento. "La situación ideal es que, a nivel cultural, la empresa y los empleados coincidan", apuntó.

"Lo primero que tienes que tener claro es qué significa el talento para tu empresa", explicó. "Muchas empresas, cuando hablan de talento, no hacen la reflexión de qué es. A mí Messi no me sirve en mi empresa. Y es un talento de narices, pero no me sirve".

"Cuando vas a una entrevista, tienes que tener muy claro tu mensaje y tu speech construido", recomiendan los especialistas

La importancia del feedback

Martín también destacó en sus intervenciones la importancia de hablar con los empleados que no encajen en la compañía, aunque sea una conversación difícil, ya que eso les ayudará a pasar página y aprender de sus errores.

"Las empresas tenemos que hacer una reflexión de que, cuando tienes que sacar a una persona de la organización, tienes que darle feedback, tienes que decirle por qué no puede continuar en tu compañía, qué ha hecho excelentemente bien para que tenga posibilidades de dar el salto a una nueva empresa y en qué tiene que reflexionar", subrayó.

En cuanto a los empleados que han perdido su trabajo, la directiva de ManpowerGroup resaltó que deben olvidar su etapa anterior y prepararse para la nueva.

"Tienes que dejar tus duelos atrás. Lamentablemente, tenemos personas que es muy difícil recolocar porque no olvidan su etapa anterior. No salen de ese duelo".