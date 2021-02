Qué es el salario emocional y por qué es tan importante identificarlo

Una experta diseñó una lista de 10 factores clave para medir el salario emocional. ¿La propuesta de valor de tu empresa los incluye?

Que la gran mayoría de personas trabaja por dinero es una realidad, pero eso no quiere decir que la retribución económica sea lo único que ganen.

También obtienes numerosos elementos emocionales y compensaciones no monetarias que pueden ser positivos o negativos. A esto se lo conoce como salario emocional.

El salario emocional son todos aquellos componentes que ayudan a diario a crecer profesionalmente, pero también desde el punto de vista personal, siempre gracias al empleo que desempeñas.

"No es algo fijo, puede cambiar a lo largo del tiempo, y tú eres un agente muy importante para gestionar activamente tu salario emocional y reclamar lo que te falta, pero los líderes al frente de las empresas también tienen una importancia brutal", explicó a BBC Mundo Marisa Elizundia, experta en recursos humanos y creadora del Barómetro de Salario Emocional (ESB).

La escuela de negocios de Madrid IMF Business School ha establecido que el salario emocional comprende aspectos como:

el reconocimiento,

los planes de formación,

un horario flexible,

planes de distracción dentro de la empresa,

los días libres o los beneficios sociales.

Estas ganancias emocionales influenciarán tanto tus decisiones en el trabajo, así como la forma en la que te relacionas y tu comportamiento habitual.

Contracara del salario emocional

El salario emocional que tu compañía te propone debería incluir estos factores

Pese a los beneficios que trae a las personas contar con una buena propuesta de valor en lo que refiere al salario emocional que les provee su trabajo, los expertos en compensaciones y beneficios saben que éstos factores nunca compensan una retribución económica insuficiente, ya que obtener un sueldo justo es indispensable.

"A final de cuentas, si las empresas quieren retener a su mejor talento deben darle la retribución económica adecuada", añade Marisa Elizundia. "El salario emocional es algo que suma al salario económico", aclaró la especialista.

La clave está en conocer cuál es tu salario emocional para conseguir una mayor satisfacción laboral y levantarte cada mañana con un propósito claro.

Por ello, Elizundia identificó los 10 factores clave para medir el salario emocional tras una larga investigación en numerosos países. Son los siguientes:

Autonomía

Pertenencia

Creatividad

Proyección de carrera: tu perspectiva a medio y largo plazo

Disfrute

Maestría: te vuelves mejor en tu trabajo cada día que pasa

Inspiración

Crecimiento personal

Crecimiento profesional

Sentimiento de propósito

Para conocer tu salario emocional propio, selecciona de esta lista los factores que te resultan más importantes y compáralos con los que te ofrece la empresa en la cual te desempeñas. Luego, echa la vista atrás y fíjate en la forma en la que los pone en práctica tu compañía, es decir, si son una realidad.

Si los factores de salario emocional que te propone la oferta de valor de tu compañía no son satisfactorios o no son aquellos que resultan importantes para tus aspiraciones de carrera y personales, es hora de evaluar si el salario económico y los beneficios monetarios (los que se cuentan en dinero, como reembolso por almuerzo, auto corporativo, guardería, etc.) son suficientes. Si la respuesta es "no", es hora de comenzar a buscar un nuevo empleo.

Elizundia espera que este término se consolide y sea capaz de crear un nuevo paradigma laboral que cambie la perspectiva que tiene la sociedad del trabajo.