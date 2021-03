¿Buscás empleo?: conocé el ranking de las mejores empresas para trabajar en Argentina en 2021

La firma Great Places to Work evaluó qué compañías se destacaron en la Argentina como empleadoras durante la transición del trabajo a la "nueva normalidad"

Tras un año de transformación en torno a la amenaza epidermiológica, un conjunto de empresas en la Argentina se posicionaron como los mejores lugares para trabajar en el país de acuerdo a la opinión de más de 90.000 personas consultadas.

Según los especialistas que elaboran el ranking de clima y cultura organizacional, Great Places to Work (GPTW) "en un contexto de grandes desafíos sanitarios, sociales y económicos, las empresas que integran el ranking en la Argentina establecieron prioridades claras: los empleados, el negocio y la comunidad."

A los ojos de los trabajadores, ese set de temas en agenda fueron los que hicieron la diferencia respecto de qué empresas son valiosas a la hora de elegir en dónde invertir su tiempo y su talento.

Como contraparte, según remarca esta organización de medición de clima organizacional, las mejores empresas en pandemia comprendieron que había tres ejes fundamentales para trabajar y seguir operando en la "nueva normalidad":

Infraestructuras adecuadas

Inversión en tecnología digital

Culturas de confianza

GPTW también concluyó que en este año en particular, "el sentimiento de equipo jugó un rol fundamental y las organizaciones pusieron mucho foco, recursos y creatividad para mantener a la gente unida."

"Si bien los beneficios salariales y financieros siguen siendo un factor importante, otras cuestiones, como el equilibrio entre la vida personal y laboral están ganando cada vez más un peso", aseguran, y es por eso que en torno a esa tendencia se están redefiniendo los paquetes de beneficios para empleados de acuerdo a necesidades particulares, en lugar de seguir ofreciendo un plan de "talle único para todos".

La crisis sanitaria además "obligó a revisar el ‘de lunes a viernes de 9 a 18’" indica la consultora experta. La flexibilidad deja de ser un beneficio para unos pocos afortunados y pasa a ser la regla para estar entre los empleadores más valorados.

"Las empresas de ranking optaron por probar con esquemas que ayudasen a sus colaboradores a compatibilizar home-office con home-schooling con tareas del hogar, etc., estando las mujeres un poco más afectadas que los hombres en estos aspectos. En este sentido, la mirada cercana del líder directo ayudó para generar planes adaptados a las diversas situaciones de sus equipos", se lee en el reporte de GPTW.

En ese marco de muchos cambios repentinos e incertidumbre hacia el futuro, se definieron en distintas categorías cuáles son las mejores empresas para trabajar en la Argentina en 2021.

3 mejores empresas donde trabajar en Argentina

El ranking GPTW diferencia firmas de hasta 250 empleados, de las de entre 251 y mil colaboradores y de las que tienen más de mil personas en su nómina.

En cada una de esas categorías hubo este año un ganador. Por caso, la firma de nutrición de cultivos, Stoller, fue la que se quedó este año con el tope del ranking en el primero de esos rubros.

El equipo de Stoller, la mejor empresa para trabajar en la Argentina de menos de 250 empleados

"Estamos muy felices y orgullosos de saber que estamos en el puesto N°1 dentro del ranking de los mejores lugares para trabajar en la Argentina. En esta oportunidad, este logro tiene para nosotros un significado diferente porque fue un año donde aprendimos mucho. Cambió nuestra manera de comunicarnos, de organizarnos y de trabajar a distancia, pero siempre juntos", dijo al respecto Ignacio Moyano Córdoba, CEO de Stoller Argentina & Uruguay.

"Este reconocimiento premia el esfuerzo de cada uno de nuestros colaboradores, los que cada día nutren con esfuerzo y dedicación a la 'cultura Stoller' e inspiran a estar cada vez más cerca y trabajar juntos para superar nuevos desafíos", afirmó el Ingeniero Agrónomo.

Hilton fue la compañía que se quedó con el máximo galardón en la categoría de entre 251 y mil empleados en la Argentina. En 2019 esta empresa era además la segunda mejor compañía donde trabajar a nivel mundial, y la única del rubro hospitalidad en esa selecta lista. En la Argentina Hilton tiene unos 580 empleados.

Por último, el "unicornio" Mercado Libre –que en la Argentina tiene más de 7.400 colaboradores- fue la firma argentina que se hizo del primer puesto en la categoría de más de mil empleados. Y vale la pena aclarar que MeLi también se metió en el ranking de GPTW en Chile este año y que es la única firma argentina que figura en el ranking global de GPTW y no solo el local.

Natalia Mileo, Culture & Experiencie Director en Mercado Libre, compartió que el año pasado, en medio del auge del comercio electrónico por la pandemia, MeLi creó 5.800 puestos de trabajo en la región, incluyendo 2.100 en la Argentina, lo que implicó multiplicar el equipo local un 42 por ciento.

Mejores empresas para trabajar en la Argentina

El relevamiento GPTW en la Argentina llegó a su 19ª edición este año. El ranking elaborado se basó en la opinión de 90.457 personas de 135 empresas.

Finalmente, 50 compañías fueron reconocidas como los mejores lugares para trabajar en el país, representando la opinión de 54.618 empleados que las mencionaron durante la etapa de investigación.

Esas compañías se consagraron en tres categorías distintas que componen el ranking GPTW Argentina:

Mejores empresas para trabajar de más de mil empleados

Mercado Libre es la única empresa argentina que además está en el ranking global de GPTW

Las siguientes son las compañías con nóminas de más de mil empleados que se consagraron en el ranking GPTW 2021 de Argentina.

1- Mercado Libre

2- Banco Galicia

3- Santander

4- Cervecería y Maltería Quilmes

5- SAP

6- DirecTV

7- CNH Industrial

8- EY

9- Banco Ciudad

10- Cognizant

11- Teleperformance

"Desde hace 22 años buscamos construir una cultura que se caracterice por nuestro ADN emprendedor y que, a su vez, sea una de nuestras principales ventajas competitivas. Que Mercado Libre sea reconocida dentro de las mejores empresas para atraer, desarrollar y comprometer al talento, es una consecuencia de esa cultura puesta en práctica que en el día a día nos conecta con nuestro propósito: democratizar el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de millones de personas en América Latina", expresó Mileo en una misiva enviada a este medio.

"Estamos muy orgullosos de seguir generando empleo de calidad en toda la región y de ser nuevamente elegidos entre los mejores lugares para trabajar del mundo según Great Place to Work. Hoy más que nunca es fundamental acompañar y apoyar a miles de pequeñas empresas y emprendedores que obtienen su principal fuente de ingreso a través de nuestra plataforma en toda la región. Para lograrlo, es clave construir y desarrollar los mejores equipos", sentenció la directiva de Mercado Libre.

Mejores empresas para trabajar de entre 251 y mil empleados

Hilton está desde hace años entre las mejores empresas para trabajar de menos de mil empleados en la Argentina

Las siguientes son las compañías con nóminas de entre 251 y mil empleados que operan en la Argentina y se consagraron en el ranking GPTW 2021.

1- Hilton

2- DHL Express

3- Salesforce

4- SC Johnson

5- Citibank

6- AES Argentina

7- DHL Supply Chain

8- Dell Technologies

9- AES Servicios América

10- Dow

11- Oracle

12- Universidad Siglo 21

13- Logicalis

14- Grupo BIND

15- Puma

16- Baufest

17- Prudential Seguros

Al darse a conocer los resultados de esta categoría, las compañías destacadas respondieron. "El 2020 fue un año atípico para todos y las empresas tuvimos que adaptarnos para brindar seguridad, tanto en materia sanitaria como laboral. Participar en esta encuesta y ubicarnos entre los mejores lugares para trabajar en un contexto tan adverso nos da el impulso para seguir pensando estrategias y acciones para que nuestros colaboradores sigan desarrollándose profesionalmente", afirmó Leandro Moure, country Manager de Logicalis Argentina, que está en el puesto 13 en esta categoría.

La Universidad Siglo 21 recibió por sexta vez la certificación de GPTW en Argentina y quedó en el puesto 12. Al respecto, la Secretaria de Gestión Humana e Infraestructura, Cecilia Lo Presti expresó: "estamos muy felices con este reconocimiento que legitima el compromiso que impulsamos desde Siglo 21 para promover una cultura de confianza e integridad entre toda nuestra comunidad. Poder contribuir a un espacio laboral saludable, que impulse el desarrollo personal y profesional de nuestros equipos, es uno de los propósitos más importantes que tenemos como organización".

"En Dow ponemos foco en nuestra gente y los premios que recibimos reflejan nuestra meta de convertirnos en la empresa de ciencia de materiales más sostenible, inclusiva e innovadora del mundo. Valoramos la dedicación y la contribución de nuestros empleados para permitir el éxito empresarial, respondiendo a las necesidades de todos nuestros accionistas, inversores, colegas, clientes y comunidades", dijo al respecto Diego Ordoñez, Presidente de Dow Región Sur.

Dow quedó en el puesto 10 en esta categoría, ya que cuenta con unos 800 colaboradores en el país e instalaciones en distintas provincias.

La marca Puma ingresó por primera vez al ranking GPTW en la Argentina

En esta categoría además hubo un importante ingreso: la marca de indumentaria deportiva Puma entró a este ranking por primera vez y es la única de rubro calzado e indumentaria – retail.

"Estamos muy contentos y orgullosos de recibir este reconocimiento y de seguir construyendo un gran grupo humano de trabajo, lo que nos motiva aún más a seguir trabajando en equipo y a enfrentar los desafíos que se nos presentan día a día. Es emocionante ser parte de la familia PUMA.", comentó Gustavo Marques, General Manager de PUMA Argentina.

"Estas empresas tienen los mayores niveles de confianza y las culturas más inclusivas. Puma refleja estos atributos diariamente y se esfuerza por mejorar en cada uno de estos aspectos para garantizar a sus colaboradores un buen clima de trabajo y una gran experiencia en su desarrollo profesional", continuó la misiva de la empresa.

Este año de pandemia en el cual las tiendas estuvieron cerradas por un largo período de tiempo, esta compañía sumó esfuerzos extraordinarios a su ya nutrido catálogo de beneficios para empleados. Se enviaron equipos a los hogares del personal corporativo para que se desempeñaran desde su casa, se hicieron capacitaciones y campañas de comunicación interna sobre salud, alimentación, actividades recreativas y de deportes, y se brindaron sesiones individuales de coaching y la posibilidad de regresar paulatinamente a las oficinas.

Mejores empresas para trabajar de hasta 250 empleados

Las compañías de menos de 250 empleados que fueron destacadas en el ranking GPTW en la Argentina este año son las siguientes:

1- Stoller

2- Onapsis

3- Novo Nordisk

4- Assurant

5- Credicuotas

6- Mercedes-Benz Compañía Financiera

7- Yara

8- Oldelval

9- Coderhouse

10- Agencia Marítima Internacional

11- Mastercard

12- Proma Group

13- ComprandoEnGrupo.net

14- Lightech

15- Rotam

16- Ualá

17- Glamit

18- Axxon Consulting

19 - SAS

20- Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno

21- Campari Group

22- Worldline

Coderhouse, la firma de capacitación online de habilidades digitales, ingresó en el ranking GPTW en el puesto 9 de esta categoría al tener 75 empleados. María Piczman, Chief of Staff de Coderhouse le dijo a iProfesional: "Estamos orgullosos y felices por este gran reconocimiento a nuestro equipo de trabajo, que son un elemento clave en nuestra mision por democratizar la educación".

"Estar dentro de las 10 mejores empresas para trabajar en la Argentina habla también del increíble trabajo que estamos haciendo como institución educativa", completó.

Por su parte, Pierpaolo Barbieri, fundador de Ualá y referente del ecosistema emprendedor argentino le dijo a este medio: "Liderar Ualá es un sueño. Y ese sueño mejora cada día porque es compartido. No es mío, es de cada uno que construye Ualá. Por eso apostamos al mejor equipo, porque sólo el mejor equipo hace el mejor producto. Eso me llena de orgullo".

Ualá se hizo del puesto 16 en esta categoría en 2021. "Con solo tres años de vida, logramos que Ualá sea una de las mejores empresas para trabajar en Argentina, al nivel de organizaciones históricas que admiramos mucho en lo que hacen. Trabajamos todos los días en el armado de un equipo diverso porque sabemos que esa diversidad nos fortalece y es la única manera de desarrollar un producto inclusivo para competir con las mejores empresas de la región y el mundo", agregó Diego Solveira, Gerente de Recursos Humanos de la mencionada fintech.

¿Qué hace a una empresa un gran lugar donde trabajar?

Alto nivel de confianza y un trabajo que funciona para todos y no solo los líderes, es la clave de un gran lugar para trabajar

En su libro "A great place to work for all" (Un gran lugar para trabajar para todos, Editorial Temas) el chief executive officer, CEO de GPTW, Michael C. Bush plantea que las empresas ya no pueden conformarse con tratar de hacer el mínimo o "algo grande", porque la motivación de los empleados es la que hace la diferencia también en el plano del negocio.

Si las organizaciones quieren atraer y conservar a los mejores, asegura Bush, deben construir un gran lugar para trabajar para todos sus empleados. No existe empresa sin propósito o donde esa meta sea vender o ganar más. Eso ya no moviliza a las personas que buscan construir sentido incluso desde el punto de vista laboral.

También buscan lugares en donde puedan mostrarse tal cual son, donde prime la autenticidad y haya personas y organizaciones en las que puedan confiar, que compartan sus valores.

Esto tiene que ver, según plantea Bush, con construir en principio un mejor lugar para todos ya que el potencial es el que acelera el rendimiento. Eso se logra cuando el lugar de trabajo funciona para todos, no solo para quienes lideran.

Y en segundo lugar, es necesario también crear mejores negocios, que apunten a un mundo mejor. Esto se logra haciendo un llamamiento a los líderes, que también deben liderar para todos y sin dejar de lado a la comunidad en la que la empresa se inserta.

Qué es Great Places to Work

Además de ser un ranking anual de las mejores empresas para trabajar, tanto en la Argentina como en el mundo, la organización Great Places to Work es una firma especializada en análisis de clima y cultura organizacional.

En cada uno de 60 países en los que opera, GPTW ofrece a las compañías información sobre estas temáticas así como un trabajo de análisis de estos aspectos en la organización (mediante encuestas de clima o relevamientos sobre reconocimiento).

Las empresas pueden también adquirir la certificación Great Places to Work tras una evaluación que mida la propia cultura organizacional en un período de dos semanas de encuestas a empleados.