Mujeres y equidad de género: preocupantes revelaciones de un informe sobre la situación en empresas

Las dificultades que las mujeres encuentran en el mundo corporativo se reflejan también en el universo emprendedor, e incluso en el sector IT

Si bien en la Argentina algunos estudios indican que está subiendo lentamente la representación femenina dentro de las empresas (sobre todo en las posiciones de base, y no tanto en los puestos de liderazgo), a nivel mundial esta problemática todavía muestra una gran brecha entre los pedidos de las mujeres y lo que las empresas realmente están haciendo en pos de lograr equidad de género.

En este sentido, un nuevo estudio del IBM Institute for Business Value (IBV) revela que a pesar de que hay mayor conciencia de los desafíos que enfrentan las mujeres en el lugar de trabajo, la igualdad de género aún no es una de las 10 principales prioridades para el 70% de las empresas globales, según los profesionales de negocios encuestados.

Este estudio global Mujeres, liderazgo y oportunidades perdidas, que continúa una investigación similar publicada en 2019, también muestra que la igualdad de género se encuentra en una encrucijada, con la reducción de la línea de liderazgo para las mujeres. Menos mujeres encuestadas ocupan puestos de vicepresidenta senior, vicepresidenta, directora y gerente en 2021 que en 2019.

"La merma de mujeres líderes en el mercado laboral no solo perjudica a las mujeres, sino también a toda la economía global", comentó Bridget van Kralingen, vicepresidenta senior de mercados globales de IBM y patrocinadora ejecutiva senior de IBM Women’s Community.

"El último año ha sido especialmente doloroso, pero también presenta oportunidades para corregir el rumbo y evitar que esto vuelva a suceder", agrega Van Kralingen.

Lo que ellas piensan

Además, el informe indica que los empleados sienten fatiga y un menor optimismo por los esfuerzos programáticos ineficaces para abordar la igualdad de género. Solo el 62% de las mujeres encuestadas (9 puntos porcentuales menos que en 2019) y el 60% de los hombres encuestados (7 puntos porcentuales menos) esperan que su organización mejore significativamente la paridad de género en los próximos cinco años.

Paradójicamente, más organizaciones están instituyendo más programas para mejorar la igualdad de género y la inclusión en comparación con 2019. Sin embargo, eso no se ha traducido en mejores resultados, en parte porque la mentalidad y las culturas no han cambiado lo suficiente al ritmo de los programas.

Pioneros

Durante el análisis, IBM identificó a un grupo de encuestados (solo el 11%) a los que bautizó como First Movers, pues ellos ven al avance de las mujeres como una prioridad empresarial formal. Para estos ejecutivos, la inclusión de género es un motor del desempeño financiero y están muy motivados para tomar medidas.

En este sentido," los pioneros reportaron un desempeño financiero más sólido, hasta un 61% más de tasa de crecimiento de los ingresos en comparación con otras organizaciones en nuestro estudio, así como una innovación más sólida y una mayor satisfacción de los clientes y empleados", dicen desde IBM.

Las emprendedoras mujeres tienen más dificultades para conseguir financiamiento.

En IT también hay brecha

Para saber qué sucede en América Latina, Mastercard y Endeavor elaboraron un estudio sobre la brecha de género en el universo de los emprendimientos tecnológicos en México, Bogotá y Buenos Aires.

Así, por ejemplo, detectaron que entre los emprendimientos fundados desde 2010 en el sector tecnológico, solo el 43% de las empresas fundadas por una mujer o por equipos con al menos una mujer entre sus fundadores han obtenido capital, mientras que, para las empresas fundadas por hombres es un 53%.

Sin embargo, la crisis generada por la pandemia de Covid-19 ha representado una gran oportunidad para las mujeres, quienes en 2020 incrementaron el tamaño de sus empresas en el sector de la tecnología en comparación a 2019; principalmente, aquellas con presencia en los subsectores de apps, healtech y servicios de tecnología en general.

El estudio muestra algunas de las cifras que grafican la actual brecha de género en industrias tecnológicas:

Al menos el 84% de las mujeres encuestadas concuerda en algún grado con que se enfrentan a más dificultades que los hombres en el proceso de emprender.

Un 40% de ellas ha sido víctima de algún tipo de discriminación, siendo el 97% de los casos temas de género.

De acuerdo a las 96 mujeres emprendedoras encuestadas, el obstáculo más grande es el financiamiento, seguido por el equilibrio entre la vida personal y laboral y, la falta de redes de contacto relevantes del ecosistema emprendedor.

El ecosistema, sin embargo, no es del todo desfavorable para las mujeres emprendedoras. Aunque el 77% de las empresas de tecnología son fundadas por hombres, Endeavor descubrió que la proporción de emprendedores que lograron escalar su empresa a 50 o más empleados es muy similar tanto para hombres como para mujeres.