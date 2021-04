¿Querés trabajar en Facebook?: busca 40 pasantes en Argentina y la región para oficinas en EE.UU. y Reino Unido

En entrevista exclusiva con iProfesional, Krishna Rani, employer branding manager de Facebook, cuenta qué busca la red social entre los candidatos

Es el sueño de muchos jóvenes argentinos iniciar su carrera profesional en una gran empresa con proyección Internacional. Eso es lo que hace solo unos días comenzó a ofrecerles la red social Facebook.

La plataforma fundada por Mark Zuckerberg abrió la edición 2021 de su programa de pasantías internacionales para latinos. Hay 40 vacantes para que estudiantes de la región pasen por una experiencia formativa de 12 semanas en las sedes de la empresa en Estados Unidos o Reino Unido.

Serán para realizar la pasantía en una fecha de inicio convenida entre la compañía y el estudiante de entre 10 posibles de 2022. E idealmente, si el contexto de la emergencia sanitaria lo permite, serán como siempre presenciales, con asistencia de Facebook para los gastos de viaje y manutención. En el caso de que se siga operando de manera remota en toda la compañía como hoy, también esta colaboración será a distancia.

Hay un dato no menor: hay muchas chances de que los "egresados" del programa de pasantías vuelvan a trabajar en posiciones fijas en Facebook una vez que culminan su carrera de grado.

"En Facebook el porcentaje de participantes de este programa que ingresa luego a trabajar a la empresa es alto en relación a otras compañías", confirmó Krishna Rani, Employer Branding Manager de Facebook, en una entrevista exclusiva con iProfesional desde San Pablo, Brasil.

Desde 2015, unos 380 latinos atravesaron esta formación específica, y alrededor del 85% de los estudiantes que participan en los programas generales de pasantías en Facebook son contratados.

-¿Cómo es el programa de pasantías internacionales de Facebook?

Tenemos este programa de pasantías desde 2015. Son para estudiantes latinos cursando hoy ciencias de la computación, ingeniería de la computación, y otras carreras vinculadas a tecnología, para que puedan hacer una experiencia con un equipo de Facebook de Estados Unidos o de Reino Unido. El programa dura más o menos en 12 semanas y ellos pueden elegir en qué equipo quieren ubicarse, en qué país y tipo de proyecto. Se los ayuda con los trámites de relación, visa, pasajes, alojamiento. No hay un cupo de pasantes para Estados Unidos o Reino Unido. Lo que hacemos durante el programa es entender qué tipo de proyectos son interesantes para cada talento de manera que cuando lo incorporemos, podamos alojarlo en el mejor equipo de acuerdo con sus preferencias.

Krishna Rani, Employer Branding Manager de Facebook

-¿Por qué la compañía busca pasantes de Latinoamérica para formarlos en el exterior?

-La idea de reclutar latinos para integrarlos en nuestras oficinas en países anglosajones surgió en 2015 de la mano de nuestra filosofía, que es el centro de todo lo que hacemos. Hay 3 billones de personas que usan Facebook, WhatsApp e Instagram, por eso es importante que tengamos una amplia representatividad entre quienes están construyendo servicios para ellos, para que de hecho puedan tener impacto real en las personas que lo van a utilizar. Latinoamérica es uno de los principales usuarios en término de volumen de nuestros servicios. Si bien gran parte de ello es Brasil, en Hispanoamérica tenemos una usabilidad muy alta de nuestros productos y por eso es importante que se encuentren representadas entre quienes desarrollan nuestros servicios.

-¿Qué características deben tener los postulantes?

-Es importante que sean personas que están estudiando una licenciatura o maestría y que tengan experiencia de al menos un año con algunos lenguajes de informática. También que tengan un mínimo manejo de idioma inglés para estar trabajando en equipos globales. Es difícil hablar de un perfil de los pasantes de Facebook, ya que siempre buscamos atraer una diversidad de personas, de género, de panoramas sociales, etc. Pero por otra parte, hay elementos de la cultura de Facebook que son importantes, como tener un sentido de colaboración y de trabajo en equipo. Somos una empresa en donde se vive en serio la comunicación global, y poder manejarse en ese ambiente es esencial.

También tenemos entre nuestros valores algo muy arraigado que es trabajar con impacto en todo lo que hacemos, sin importar en qué equipo estés. Nuestra misión es empoderar a las comunidades y comunicar más el mundo, entonces el impacto que buscamos trasciende a la compañía. Las personas que se suman deben tener esa mirada social. Por último, somos una empresa de tecnología, y entonces existe un dinamismo que exige un poco de velocidad y flexibilidad. Son elementos importantes en el día a día.

-¿Los pasantes suelen ser luego contratados por Facebook?

-Muchos de los jóvenes que atraviesan esta experiencia de las 12 semanas regresan a su país, terminan la carrera, y Facebook los vuelve a contratar para una posición fija. Esa es la idea justamente, que en esas dos semanas el joven tenga la oportunidad de aprender -por eso nosotros invertimos mucho en enseñar sobre estas tecnologías que desarrollamos- y que puedan volver uno o dos años después, ya con un panorama de cómo es traajar en la empresa.

-¿Qué es lo que viene para los talentos de Facebook de ahora en más?

-Nuestras herramientas terminaron siendo muy útiles y más utilizadas en este período de pandemia. Las comunicaciones pasaron a ser por WhatsApp, los Facebook Live tomaron mucha relevancia, y las pequeñas y medianas empresas, que fueron las que más sufrieron, pudieron crear valor mediante nuestros servicios. Desarrollamos productos de impacto para ayudar en estas situaciones. En algunos mercados tenemos un botón que colabora para que las personas donen sangre cuando se necesita de su tipo y factor; de la misma manera tenemos el botón para indicar cuando se está a salvo en una emergencia, como un terremoto. La pandemia es una situación como estas, donde nuevas oportunidades surgen para desarrollar tecnologías. Y a nivel de talento la pandemia cambió muchas cosas. La oficina era un factor determinante para que una persona decidiera o no aceptar un puesto. Pero ahora va a poder considerar trabajar de manera remota para compañías que antes no había podido tener en cuenta. Eso nos permitirá acceder a talento que antes no podíamos atraer.

Cómo es el programa de pasantías de Facebook

Punto por punto, cómo aplicar al programa de pasantías internacionales de Facebook

Facebook, con más de 56.000 empleados en todo el mundo, tiene más de 40 vacantes abiertas para estudiantes latinoamericanos como parte de su programa de pasantías internacionales.

"Ya está abierta la convocatoria. No hay un período fijo de finalización y seguirá la posibilidad de inscribirse mientras no hayamos cubierto las vacantes, pero estimamos que será aproximadamente hasta junio", reveló Rani a este medio.

Los puestos son para ingenieros de software y front-end, en las oficinas de Estados Unidos y Reino Unido.

Las pasantías incluyen: salario competitivo, alojamiento, costo de los trámites de visa, viaje redondo, transporte, comidas, beneficios (gimnasio, seguro médico, eventos, tutoría, etc.), equipamiento (teléfono celular y computadora)

Los requisitos mínimos son:

Un año o más de experiencia con Perl, Java, Php, Python o C ++.

Estudiantes actualmente matriculados en un programa de pregrado y en proceso de obtener una licenciatura o maestría en Ciencias de la Computación o un campo relacionado.

Los estudiantes deben sentirse cómodos comunicándose en inglés, ya que las dos entrevistas se llevan a cabo con ingenieros de las oficinas de Reino Unido y Estados Unidos.

Para dar a conocer el programa, el 8 de abril se estrenó la campaña "Atrévete a volar", una serie de cinco videos -cada uno con un personaje que ya participó del programa y se hizo efectivo- que se transmitirán las próximas semanas en la Página de carreras de Facebook. El mensaje principal es mostrar a los candidatos interesados que es posible cumplir el sueño de trabajar en Estados Unidos y Europa.