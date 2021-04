Feriados de mayo 2021: ¿cuándo es el próximo fin de semana largo?

En mayo habrá tres días que son feriados nacionales pero un solo fin de semana largo XXL, además de una fiesta de la comunidad islámica

Comienza mayo y todos los argentinos sacan su calendario para ver qué días caerán los feriados del quinto mes del 2021.

En esta oportunidad mayo traerá tres feriados a nivel nacional, además de una fecha especial para la comunidad islámica en la Argentina.

Los feriados de mayo configurarán además un fin de semana largo XXL de cuatro jornadas, gracias a un feriado con fines turísticos determinado por el gobierno nacional.

En la siguiente nota te contamos cuáles serán los feriados y fechas clave de mayo y en qué fechas caen.

Feriados de mayo: Día del trabajador

El mes de mayo de hecho arranca con un feriado ya que el primero de mayo es el Día del Trabajador.

La diferencia es que este año este feriado no trasladable cae en día sábado, así que solo podrán disfrutar de este descanso los empleados que usualmente trabajen los sábados y en esta fecha no tengan que hacerlo.

En el caso de que su empleador decida que deberán trabajar igual el feriado del 1 de mayo, les corresponde en ese caso percibir el pago por doble jornada.

¿Por qué es feriado el 1 de mayo?

Día del Trabajador: huelgas masivas en Estados Unidos en 1886

El Día Internacional de los Trabajadores es celebrado oficialmente en 80 países y extraoficialmente en muchos otros. En la Argentina se lo conmemora cada 1 de mayo con un feriado trasladable.

Como suele ocurrir con lo que tiene que ver con la lucha sindical, la fecha no recuerda un evento agradable sino que se trató de otro episodio en el que un grupo de trabajadores fueron apresados y sentenciados a morir por haber defendido sus derechos.

El hecho ocurrió en 1886 en Estados Unidos, en una época en la cual en ese país las jornadas típicas de trabajo se extendían durante 10 a 15 horas, dependiendo de la actividad y del Estado en la que se desarrollara.

En 1882, los dueños de grandes empresas se congregaron para defender una jornada de 11 horas. El año anterior, una huelga en Saint Louis había conseguido una ley que limitaba las tareas a 72 horas por semana, pero, tres años más tarde, nadie trabajaba menos de 97. Surgió así el movimiento por las jornadas de 8 horas entre los obreros, que creció hasta convertirse en una fuerza imparable a lo largo del país.

Las multitudinarias organizaciones obreras dispersas por todo Estados Unidos eligieron el 1° de mayo de 1886 como día para unir fuerzas. La fecha elegida ya era simbólica porque recordaba una importante huelga de 1867.

Así fue que el 1° de mayo de 1886, más de 340.000 obreros iniciaron acciones en conjunto en Estados Unidos, para obtener una jornada laboral de 8 horas. Se calcula que 190 mil se declararon en huelga, mientras otros 150 mil participaron de diversas acciones de protesta.

¿Por qué el 1 de mayo es feriado en la Argentina?

La tensión social siguió creciendo hasta que el 3 de mayo de ese año la policía reprimió la protesta obrera que estaba teniendo lugar frente a la filial de la empresa de maquinaria McCormick Harvester, ubicada en la ciudad de Chicago. En ese conflicto, un obrero falleció y otros tres heridos lo hicieron al cabo de un mes.

Al día siguiente se convocó un mitin en la Plaza Haymarket. Como se avecinaba una tormenta primaveral y había otras convocatorias anunciadas, no se juntaron más de 3 mil personas. Cuando los manifestantes se retiraban pacíficamente, 180 policías se metieron en la muchedumbre, explotó una bomba y se escucharon disparos. Hubo casi 70 heridos y murieron siete policías.

Así fue que las fuerzas de seguridad comenzaron una redada de locales y se llevaron detenidas a personas acusadas por hechos de violencia. De los 31 activistas detenidos, ocho fueron acusados de asesinato y conspiración, y llevados a juicio en junio de 1886.

Finalmente fueron sentenciados a la muerte en la horca. Las calles de Chicago se tiñeron de luto, mientras desfilaron los cinco féretros de los que pasaron a considerarse "mártires". Las ideas de los obreros y el reclamo por la jornada de ocho horas siguió su curso.

La fecha de celebración oficial fue instituida finalmente por el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional (París, 1889) en homenaje a los "Mártires de Chicago" y como jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores.

La fecha elegida no fue la de su muerte, sino el 1° de mayo, cuando junto a cientos de miles de obreros estadounidenses pararon el país para reclamar las jornadas de 8 horas de trabajo. En ese país y en otros anglosajones, sin embargo, el Día del Trabajo se celebra cada primer lunes de septiembre.

En 1955, el Papa Pío XII estableció el 1° de Mayo como Día de San José, en reafirmación implícita de la conmemoración.

Feriados de mayo 2021: Ayuno de Ramadán

Feriados de mayo 2021: finaliza el mes de Ramadán

El 13 de mayo este año cae la fiesta de la Ruptura del Ayuno del Sagrado Mes de Ramadán, que está contemplada en el calendario oficial de feriados del gobierno nacional como día no laborable.

En particular este día, que en 2021 cae jueves, es día no laborable para los miembros de la comunidad islámica en la Argentina.

Se trata oficialmente del Año Nuevo Musulmán (Hégira), el día posterior a la culminación del ayuno (Id Ai-Fitr); y el día de la Fiesta del Sacrificio (Id Al-Adha).

La llegada del mes de Ramadán trae consigo uno de los acontecimientos más importantes para un musulmán: Lailat ul-Qader, la noche del Decreto. Es la noche en la cual Muhammad recibió la primera revelación del Sagrado Corán, y así comenzó su misión como Profeta y Mensajero de Allah.

El Ramadán comienza con la aparición de la luna el último día del mes de shaabán (octavo mes en el calendario lunar islámico) y contempla el ayuno en las horas del sol durante el mes que se realiza; solamente se puede comer, tomar agua antes del alba y después del atardecer.

Desde noviembre de 1996, por la sanción de la Ley 24.757, esta fecha se convirtió en la Argentina en un día no laborable para los habitantes del país que profesan la religión islámica.

Feriados de mayo: fin de semana largo

Como cada año en mayo en la Argentina se celebra la "Semana de mayo", que recuerda las jornadas revolucionarias de 1810.

En este caso, el feriado del 25 de mayo, que es feriado a nivel nacional y es una fecha inamovible, cae en día martes.

Por este motivo en diciembre de 2020 el gobierno nacional determinó que el lunes 24 de mayo de este año sea un feriado por fines turísticos.

Declarando feriado ese lunes, generó así un fin de semana largo de cuatro jornadas entre el sábado 22 y el martes 25 de mayo.

Feriados de mayo 2021: el 25 de mayo

¿Qué conmemora el feriado del 25 de mayo?

El feriado del 25 de mayo es oficialmente el Día de la Revolución de Mayo, que fue el punto cúlmine de los hechos de 1810 que luego llevaran a la conformación del primer gobierno patrio de la Argentina.

Días atrás, había llegado al territorio de lo que entonces era el Virreynato del Río de la Plata, que el rey de España había sido apresado por Napoleón Bonaparte, dejando en jaque la autoridad española y al entonces Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros.

Tras una semana convulsionada, el 25 de mayo de 1810 los criollos –hombres blancos y propietarios considerados entonces como representantes del pueblo- se reunieron en el edificio que hoy es el Cabildo de Buenos Aires a sesionar, como era costumbre para la época.

El 25 de mayo, el pueblo afuera, en lo que entonces era la Plaza Mayor (hoy Plaza de Mayo) pedía la declaración de independencia. Ni los niños, ni las mujeres, los pobres u hombres de otras razas no eran permitidos en las sesiones del Cabildo Abierto.

Todo parece indicar que el 25 de mayo de 1810 amaneció lluvioso y frío. Con ese clima, grupos de vecinos encabezados por Domingo French y Antonio Beruti se juntaron progresivamente frente al Cabildo a la espera de definiciones. Algunos llevaban en sus pechos cintitas azules y blancas, que eran los colores que los patricios habían usado durante las invasiones inglesas.

Poco después se anunció finalmente que se había formado una nueva junta de gobierno. El presidente era Cornelio Saavedra; los doctores Mariano Moreno y Juan José Paso, eran sus secretarios; fueron designados seis vocales: Manuel Belgrano, Juan José Castelli, el militar Miguel de Azcuénaga, el sacerdote Manuel Alberti y los comerciantes Juan Larrea y Domingo Matheu.

La Junta declaró que gobernaba en nombre de Fernando VII. En Buenos Aires, el ex virrey Cisneros y los miembros de la Audiencia trataron de huir a Montevideo y unirse a Elío (que no acataba la autoridad de Buenos Aires y logrará ser nombrado virrey), pero fueron arrestados y enviados a España en un buque inglés.

Los hechos de la Semana de Mayo dieron lugar al establecimiento de la Primera Junta de Gobierno, considerado hoy como el primer gobierno patrio que tuvo la Argentina. Esto se celebra con el feriado inamovible del 25 de mayo cada año

¿Qué es un feriado por fines turísticos?

¿Cuál es la diferencia entre un feriado nacional y un feriado por fines turísticos?

El gobierno nacional tiene la potestad de determinar tres días al año como "feriado por fines turísticos", que se transforman en los famosos "feriados puente".

A través de estas fechas que las autoridades definen para cada año en particular, se busca fomentar no solo el descanso de los trabajadores sino la industria del turismo, los viajes, la hospitalidad y la gastronomía. Se seleccionan días que permitirán, junto con los feriados y días no laborables tradicionales, crear fines de semana largos de tres o cuatro días.

Esta modalidad comenzó en 2017, con la sanción de la Ley 27.399, que limitó la cantidad de veces al año que el Gobierno podía decretar para este fin a tres jornadas. Esto es así ya que la mencionada ley indica que esas jornadas deben ser destinadas a promover la actividad turística, y que por ello deberán coincidir con los días lunes o viernes.

En el caso del 2021, por ejemplo, "con la incorporación del fin de semana largo extendido del viernes 8 al lunes 11 de octubre, el Gobierno nacional fomenta las escapadas turísticas en primavera, para replicar la exitosa experiencia desde la recuperación de los Feriados de Carnaval y seguir reactivando al sector, golpeado a nivel mundial por la pandemia del COVID-19", describió en un comunicado el Ministerio del Interior al referirse a este tipo de feriados.

Otro de los objetivos que menciona la Ley N° 27.399 (Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de Semanas Largos) es que los feriados definidos cada año por el gobierno nacional estén "relacionados con coadyuvar a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuirlos en el tiempo."

Cuáles son los otros feriados por fines turísticos de 2021

En este sentido, ya que el 25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo y feriado nacional inamovible, cae en martes, se determinó como feriado con fines turísticos el lunes 24 de mayo. Esto configurará un fin de semana largo de cuatro jornadas en ese mes.

Luego, el feriado con fines turísticos del 8 de octubre será un viernes que anticipará el fin de semana anterior al 11 de octubre, el cual en 2021 también es feriado por el Día de la Diversidad Cultural. Es decir, se traslada al lunes anterior la celebración por el 12 de octubre, que es martes.

Por último, el feriado con fines turísticos del lunes 22 de noviembre será la culminación del fin de semana que inicia con el Día de la Soberanía Nacional del 20 de ese mismo mes. Esa fecha patria recuerda la batalla de la Vuelta de Obligado en el río Paraná.