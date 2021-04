¿Buscás trabajo?: así podés captar el interés de los empleadores a través de LinkedIn, Twitter e Instagram

Expertos del sector te aconsejan cómo tenés que manejarte mediante estas redes sociales para ofrecer una mejor visibilidad de tus capacidades laborales

Mientras que un currículum se adapta a una solicitud de empleo concreta, las redes sociales pueden ofrecer una imagen más amplia de tu vida y de tu trabajo, porque dan acceso a cualquier persona para que lo vea en cualquier momento.

Es por eso que sitios como LinkedIn, Twitter e Instagram pueden ofrecerte una enorme visibilidad ante los empleadores, destacando tus logros profesionales.

En este sentido, tres especialistas dieron una serie de consejos para escribir biografías estelares en las redes sociales para destacar tu carrera profesional. A continuación, te contamos qué dijeron sobre cada una de las redes sociales.

Los usuarios de LinkedIn deberían incluir en su biografía no sólo su historial profesional

"Es una plataforma clave para tu carrera", dice a Business Insider la experta en carreras profesionales Helen Tupper, quien añade que hay que tener una sección "Acerca de" clara y actualizada que haga referencia a tus puntos fuertes y tus pasiones. Además, hay que actualizar esta sección cada pocos meses.

La gente debe buscar recomendaciones entre su red de contactos para crear credibilidad y ofrecer proactivamente recomendaciones a los demás.

"Tenés que ser activo en la plataforma. Creá posts o escribí artículos sobre áreas que te apasionen y también seguí y participá en el contenido de otras personas sobre estos temas", dice, subrayando que esto puede ayudar a construir una marca y una red más allá de tu esfera de trabajo inmediata.

La experta añade que compartir regularmente sus propios artículos en LinkedIn le ha ayudado a crear una comunidad comprometida y "esta comunidad luego ayuda a compartir mi trabajo con otras personas".

Por su parte, la empresaria y coach Janine Esbrand, fundadora del servicio de orientación profesional Lightbox Coaching, dice que los titulares de LinkedIn son los principales activos de un perfil. "Debés incluir el tipo de palabras clave que tu lector objetivo buscaría en LinkedIn, para que tu perfil pueda aparecer en los resultados de búsqueda", añade.

Para ella, los usuarios de LinkedIn deberían considerar la posibilidad de incluir en su biografía no sólo su historial profesional, sino también cualquier habilidad específica que hayan adquirido en otros lugares.

Twitter

"Mi biografía en Twitter es increíblemente clara en cuanto a quién soy y lo que valoro", dice experta

Como las biografías de Twitter están limitadas a 160 caracteres, hay que pensar más en las cosas clave que querés que la gente conozca de vos.

A Tupper, lo que más le funcionó fue "la coherencia (de los tuits). Comparto cosas que están relacionadas con mi enfoque en el desarrollo laboral y lo mantengo como algo profesional en lugar de personal".

La biografía de Esbrand en Twitter dice lo siguiente: "Ayudando a las mujeres profesionales de nivel medio a cambiar la dirección de su carrera y a conseguir los papeles de sus sueños l Coach profesional l Coach ejecutivo | Conferenciante TEDx".

"Me he dado cuenta de que mi biografía, que incluye lo que hago y a quién me apasiona ayudar, ha hecho que la gente me recomiende para oportunidades que encuentran en Twitter", añade.

Para Ross, debe ser contundente para llamar la atención. "Mi biografía en Twitter es increíblemente clara en cuanto a quién soy y lo que valoro".

Instagram

Hay que ser activo en la plataforma de Instagram

En este caso, tienen una longitud similar a las de Twitter. Por eso, "es importante tener consistencia en lo que estás diciendo sobre ti en diferentes plataformas", dice Tupper. "Pensá también si existe la oportunidad de enlazar a todos hacia un punto central, por ejemplo, tu perfil de Linkedin o tu página web".

Además, aconseja crear diferentes perfiles para fines personales y profesionales para ayudar a gestionar las cosas. "Mi perfil personal cerrado es para mi familia y amigos y mi perfil profesional abierto sirve para apoyar mi carrera y mi marca personal", añade.

En cuanto a Esbrand, le dice a Business Insider que cuando los empleadores o clientes se plantean contratarte, pueden revisar tu Instagram para hacerse una idea de quién sos fuera del trabajo.

En tu biografía, "debés describir el tipo de contenido que compartís y dar a la gente una idea de quién sos como persona", dice.

Ross recomienda colocar una llamada a la acción en tu biografía de Instagram, animando a la gente a hacer clic en tu sitio web. "El enlace de mi biografía lleva a una página que enlaza con mi sitio web de consultoría de marketing, mi empresa de diseño de ropa y mis salas de Clubhouse", añade.