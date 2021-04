El gran desafío de los ejecutivos en este 2021: reinventarse por la pandemia o irse de Argentina

Hay segmentos de los negocios digitales que estallaron y escasez de talentos con las habilidades necesarias, que además plantean sus exigencias

Pese al contexto recesivo de la economía argentina, en 2020 el "parate" de las búsquedas ejecutivas de talento no fue total ni duró demasiado, y para 2021 los cambios parecen seguir.

Cuando se desató la pandemia en la Argentina, las empresas necesitaron seguir funcionando bajo condiciones completamente diferentes de juego y de mercado a nivel mundial, y no todos los líderes "estrella" lograron brillar en este momento clave.

Fue necesario acelerar la transformación digital de los negocios y eso trajo consecuencias también para los equipos y sus necesidades. María Vaca Guzmán, Directora Asociada de Valuar, le dijo a iProfesional que hubo empresas que aprovecharon la situación para "crear y nacer".

"Si bien la revolución digital había empezado antes del 2020, presenciamos una rotunda aceleración en este sentido. Muchas compañías que brindan productos o servicios en el mundo físico aceleraron sus procesos de transformación para ofrecer a sus clientes soluciones basadas en la tecnología. Todo lo que le da vida al online creció exponencialmente", contó la experta en liderazgo y selección.

En Valuar notaron en 2020 que incluso en el sector de la tecnología, que siguió activo en cuanto a búsquedas ejecutivas, hubo segmentos que estallaron como el comercio electrónico y los pagos digitales, que tuvieron fuertes necesidades de incorporar talentos para liderar esas áreas.

Pero eso no es todo: "Notamos que las Pymes reaccionaron más rápidamente que las empresas grandes. Tuvieron más adaptabilidad y flexibilidad, posiblemente dada la cercanía de los dueños y donde se toman las decisiones", apuntó Vaca Guzmán.

Ezequiel Palacios, Director Asociado de Glue Executive Search, coincidió en el boom de los negocios digitales motorizados por la pandemia, y aseguró que al menos en su consultora no fue un mal año para las búsquedas ejecutivas, si bien el desempeño fue dispar en cuanto a los distintos sectores.

"El 2020 fue un año de gran reconfiguración del mercado, con sectores muy afectados, ‘islas’ de oportunidades, y otros en pleno proceso de transformación. Rubros como turismo, gastronomía y entretenimiento se vieron muy golpeados, con recortes salariales y muchas salidas, pero tuvieron una clara contracara en los negocios digitales, que vivieron un boom. Las Fintech, el e-commerce y los servicios de delivery se consagraron como los grandes ganadores de 2020", le dijo a iProfesional.

No solo entre sectores surgieron diferencias. Macarena Recalde, Sr. Associate de Page Executive, le dijo a iProfesional que el año se presentó "irregular" en cuanto a búsquedas ejecutivas, con un primer semestre "muy estático y a la expectativa" de lo que ocurriría con la pandemia.

"A partir de julio, vimos un cambio, particularmente en posiciones para las áreas financiera, de operaciones y logística. Las búsquedas de número uno de compañía, empezaron a activarse sobre el final del año, y fuertemente este primer trimestre 2021", añadió.

Sectores más atractivos

Por los cambios en el consumo, las bodegas estuvieron activas en búsquedas ejecutivas el año pasado

Los cambios de hábitos de los consumidores movieron la aguja de las búsquedas ejecutivas. "En el sector de consumo, el movimiento fue dispar. Los supermercados siguieron con igual o mayor demanda, pero gastronomía, bares, cayeron muchísimo. Un rubro que particularmente se disparó fue el de vinos, ya que hubo un cambio de hábitos: las personas dejaron de consumir bebidas alcohólicas en restaurantes y bares pero se elevó el consumo en las casas", apuntó Palacios.

Con respecto a los sectores más activos, desde Valuar también señalaron a la industria alimenticia y a las bodegas, la minería, empresas de Oil and Gas y servicios petroleros, a partir del segundo semestre.

"También vimos movimiento en la biotecnología, con inversiones en startups lanzadas por investigadores emprendedores que necesitaron ejecutivos de áreas financieras y productivas. La logística también tuvo un gran auge, donde las empresas del sector actuaron con gran creatividad, entablando alianzas y nuevas formas de operar", apuntó la directora asociada de Valuar.

"Sin duda los principales ganadores en a raíz de la pandemia han sido las empresas de tecnología en su totalidad y aquellas que tienen una especialización asociada como fintech, logística de última milla y farmacéuticas", coincidió Recalde.

Asimismo, no todas las industrias estuvieron en iguales condiciones a la hora de contratar: "El contexto de incertidumbre enfatizó cierto miedo al cambio. Para aquellos que tenían un trabajo estable, pensar en salir de esas compañías era algo muy riesgoso, con lo cual aquellas empresas que abrieron búsquedas tuvieron que ofrecer paquetes muy atractivos para incorporar talento. En los sectores que se vieron más desfavorecidos, hubo un aumento de oferta de perfiles y por ende las exigencias tendieron a bajar", dijo Palacios.

"Pero por otro lado, el boom digital se dio tanto en empresas nativas como en las tradicionales, y salieron todas al mismo tiempo a buscar perfiles similares. Esto derivó en una escasez de perfiles para posiciones específicas relacionadas al manejo de datos, producto, user experience, etc. Como consecuencia, aquellos perfiles que ya tenían ese know how experimentaron un salto en su valor de mercado", añadió.

La diferencia, en muchos casos, se dio por el paquete de compensaciones y beneficios. "En cuanto a salario, se valora positivamente que el mismo esté en una moneda dura y que se plantee la posibilidad de cobrar el bono o parte del sueldo en el exterior o en una cuenta en moneda extranjera. Las empresas que ofrecen este tipo de beneficio logran traccionar muchísimo el talento en el mercado", aclaró la socia senior de Page Executive.

Cambiar o morir

Se buscaron ejecutivos capaces de liderar a distancia y de poner a las personas en el centro

En 2020 fue un fenómeno a nivel global la necesidad de cambiar incluso lo que los directivos y ejecutivos consideraban como fundamentos de su operación. Desde la presencialidad hasta los canales de venta se pusieron patas para arriba. Esto tuvo varias consecuencias para las carreras profesionales del "top management" que tuvieron que aprender a ejercer un liderazgo a distancia y de urgencia.

En un reciente informe de la consultora de talento PageGroup a nivel mundial, se indicaba que los líderes inclusive se vieron forzados a replantearse su rol dentro de la organización y su futuro a corto plazo. Antes de la crisis, para muchos pensar en cambiar de industria era una opción poco probable, pero las circunstancias hicieron que la idea sea más razonable y los directivos se pusieron más flexibles en cuanto a esta posibilidad.

"Muchos ejecutivos no quieren esperar a que la próxima crisis ponga en peligro su posición, por lo que dar el salto a una industria que guarde cierta relación con la suya, es visto como un movimiento estratégico de carrera", explicó en ese informe Dan Plourde, Partner de Page Executive Norte América.

Argentina no fue la excepción en todo sentido. "La palabra 'reinventarse' pasó a ser el leitmotiv de 2020. La versatilidad, la creatividad, la capacidad para pensar fuera de la caja y de liderar equipos en medio de la incertidumbre pasaron a ser requisitos indispensables en la búsqueda de talento", dijo Vaca Guzmán a este medio.

Las características que los líderes necesitaron para hacer frente a esta situación pasaron a ser otras, y en ese sentido se movieron también las búsquedas de ejecutivos: "Hoy en día, más allá del ‘know how’ específico que implica cada posición, las empresas priorizan características como la agilidad, la capacidad de adaptación, de aprendizaje permanente o reskilling, la resiliencia, la capacidad de buscar y probar cosas nuevas", contó Palacios.

Por otra parte, el Director Asociado de Glue Executive Search remarcó que la necesidad de trabajar de manera remota hizo que cobre mayor importancia la capacidad de gestionar equipos a distancia, "donde la empatía y la capacidad de escucha adquirieron una relevancia extraordinaria."

"Los ejecutivos tuvieron que amplificar esas habilidades blandas y liderar de manera personalizada, ya que las situaciones particulares de los colaboradores eran muy disímiles", dijo.

Refundarse en otro lado

Los pedidos de oportunidades de expatriación estuvieron a la orden del día

Más allá de un cambio de puesto o de industria, como era de esperarse muchos líderes buscaron incluso en pandemia el camino de la expatriación a destinos donde la crisis sanitaria no se combinara con años de retracción económica y dificultades para operar fuera de las fronteras.

¿Se incrementaron los pedidos de expatriación? "Como nunca", dijo a iProfesional Vaca Guzmán. "Los ejecutivos y sobre todo los jóvenes, quieren emigrar. Buscan alejarse del contexto e inestabilidad Argentina. Hay mucho temor a que el país no se encauce en un camino de progreso y crecimiento", añadió.

"Esto es muy grave, porque normalmente logran partir los mejores, los más calificados. Tampoco es que haya tantas posibilidades de radicarse en el exterior. Se abren pocas oportunidades", dijo la directora asociada de Valuar.

"El contexto fue muy adverso para las expatriaciones, y hubo muchos casos en los que hubo procesos en marcha sobre los que se dio marcha atrás porque no existía la posibilidad de viajar y el escenario era verdaderamente complejo a nivel negocio para que un proceso tan oneroso pudiera seguir", reveló a este medio Palacios.

En Glue Executive Search también notaron: "Hay muchos argentinos con ganas de radicarse en otros países por razones económicas, de seguridad, de estabilidad. El deseo en ese sentido aumentó mucho, más allá de las posibilidades efectivas de llevarlo a cabo."

"Con la reciente apertura de nuestras oficinas en Uruguay, hemos tenido muchas consultas de argentinos que buscan oportunidades en el país vecino, motivados no solo por el buen clima de negocios sino también por la cercanía cultural y por supuesto geográfica, que incluso torna innecesario el tener que trasladar a las familias", añadió el Director de Glue.

En Page Executive están viendo incluso un cambio de tendencia más profundo en este aspecto. "Esta ha sido una de las dinámicas que más cambió en el sector ejecutivo, debido a que la virtualidad hace que hoy sea viable liderar desde Argentina a toda una región o bien a otro país. Con lo cual la figura del ‘expat’ ya prácticamente está en vías de extinción y probablemente le seguirá el concepto de ‘relocation’", dijo Recalde.

¿Qué pasará en 2021?

El año recién empieza en lo que refiere a cambios profesionales, pero es probable que las búsquedas ejecutivas en 2021 sigan las mismas tendencias del año anterior.

Palacios anticipa nuevamente un clima de disparidad según la industria: "El panorama para 2021 continúa siendo incierto, y observamos que se mantendrán las tendencias del año pasado en cuanto al auge de lo digital, y al contexto aún desfavorable para todo lo relativo a turismo, recreación, e incluso gastronomía que, si bien hoy por hoy está funcionando, sigue supeditada a las restricciones que pudieran reinstalarse".

"Este año se consolidarán las tendencias del pasado, ojalá, de una manera más organizada y metódica. Las búsquedas se orientarán a líderes que actúen como agentes de cambio y que generen ambientes de confianza, seguridad y flexibilidad, con las personas como centro", coincidió Vaca Guzmán.

Por su parte, Recalde se mostró muy optimista de cara al nuevo año: "Para 2021 observamos una fuerte demanda de perfiles argentinos para posiciones regionales o incluso para otros países, debido a las competencias que ofrecen los candidatos locales, tales como la capacidad de adaptación, dominio de idiomas, excelente formación académica con MBA".

Por supuesto que el atractivo de los profesionales argentinos también incluye su menor exigencia en cuanto a la compensación. La socia de Page Executive remarcó que "la devaluación de los salarios hoy hace que tengamos los sueldos más bajos en comparación con países vecinos".

"Asimismo, los movimientos de las empresas están derivando en una fuerte demanda de búsquedas tanto de la región como en nuestro mercado local, por lo tanto, va a ser un año de mucho movimiento, como ya anticipó el primer trimestre 2021", sentenció.