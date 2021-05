Unión Europea acordó reabrir sus fronteras a los viajeros plenamente vacunados

Será para los visitantes que ingresen de países fuera de los 27 estados miembro y que hayan recibido las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19

Los representantes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE) alcanzaron un acuerdo que permitiría el ingreso al espacio común de viajeros procedentes de países exteriores al bloque que ya estén totalmente vacunados, informaron el miércoles fuentes europeas.

Ante la cercanía de la temporada de verano boreal, los embajadores de los 27 países aprobaron una recomendación lanzada por la Comisión Europea, cuya aplicación no es obligatoria. Las disposiciones serían adoptadas por los ministros este viernes, indicaron las fuentes a la AFP.

En la actualidad, los viajes no esenciales están prohibidos, con la excepción de un pequeño número de países considerados seguros por su baja tasa de casos de COVID-19.

La propuesta abogaba por "permitir la entrada a la UE por motivos no esenciales no sólo a todas las personas procedentes de países con una buena situación epidemiológica, sino también a todas las personas que hayan recibido la última dosis recomendada de una vacuna autorizada por la UE".

A las fórmulas aprobadas por Bruselas (Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Jannsen) podrían sumarse aquellas que "hayan completado el proceso de inclusión en la lista de usos de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS)".

La Unión Europea permitiría el ingreso desde países no miembro del bloque a personas completamente vacunadas contra el COVID-19

De todas maneras, para ingresar, la última dosis debe haberse aplicado al viajero al menos 14 días antes del viaje.

Además, se podría flexibilizar el requisito para la lista de países considerados con buena situación epidemiológica, pasando de 25 a 75 casos por cada 100 mil habitantes durante dos semanas.

Esto seguiría excluyendo a los viajeros no vacunados de gran parte del mundo, pero podría permitir los viajes de, por ejemplo, Reino Unido, que está muy avanzada en su campaña de vacunación.

Son los Estados miembros, representados en el Consejo de la UE, los que asumen las decisiones sobre sus fronteras durante la pandemia, aunque estas limiten la libertad de movimientos que garantizan los tratados de la UE.

Pasaporte sanitario

La Unión Europea quería poner en marcha un pasaporte sanitario para viajeros

Meses atrás la Unión Europea anunció el lanzamiento de un pasaporte sanitario que daría cuenta del estado de vacunación de la persona que viaja estará disponible hacia "mediados de junio".

En una entrevista con la cadena de radio RTL, recogida por la agencia EFE, el comisario europeo de Mercado Interior, el francés Thierry Breton, dio un calendario más concreto y más detalles específicos de lo avanzado hasta ahora por la Comisión Europea (CE).

Breton explicó que el pasaporte contará con una versión física y otra digital, ambas con un código QR en el que estarán incluidos el nombre y fecha de nacimiento de la persona, así como el número de pasaporte, si fue vacunada y con qué tipo de vacuna, si tuvo ya COVID-19 y si es portador o no de anticuerpos.

En el certificado digital solo se tendrán en cuenta las vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento –Pfizer, Moderna, Astrazeneca y Johnson & Johnson– aunque los Estados miembros podrán decidir si aceptan otros fármacos, como el ruso Sputnik V o el chino Sinopharm.

El documento contendrá la información en 2 lenguas, en la lengua oficial del Estado miembro que lo emita y en inglés para garantizar el reconocimiento en todos los países.

De no haber sido vacunados ni haber cursado la enfermedad, los viajeros tendrá que mostrar el resultado de una prueba PCR. De esta manera, no se discriminaría a quienes no hayan sido inmunizados, como criticaba el presidente francés, Emmanuel Macron.