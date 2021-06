¿La escuchaste?: por qué "Reskill" es la palabra que se está poniendo de moda en el mercado laboral

"Reskill" es lo más valorado hoy por los trabajadores. Incluso, hay quienes aseguran que empieza a ser pedida en los paquetes de beneficios

Así como un año atrás "empleabilidad" fue la palabra que más pasó de boca en boca de los trabajadores, ahora se escucha "reskill". ¿De qué se trata? Es poder adecuar las habilidades a lo que el mercado demanda hoy, pero también pensando en los próximos años.

Y no solo es este un movimiento para quienes están en relación de dependencia, sino que incluye a todos. Lo mejor: algunos conocimientos se consiguen en breves cursos de apenas meses, y la parte más soft suele ser guiada por coachs.

Este movimiento es mundial, y está claramente acelerado por el ritmo que adquirió la transformación digital a partir del inicio de la pandemia. Tanto es así que el 88% de los talentos cree que deberá asumir mayor responsabilidad para dirigir su propio aprendizaje o mejorar sus habilidades para el trabajo, tal como lo indica una encuesta realizada por Pearson.

Claramente ponerse al día con lo nuevo de la tecnología es un desafío que se impone, y así lo siente el 33% de la masa trabajadora. A esto se agrega que los salarios del espacio IT se colocan en el tope de la pirámide, y por la escasez de talento muchos pueden ingresar en puestos junior teniendo muy poca experiencia. Esta oportunidad no es para nada despreciable, pues pueden así asegurar ingresos por $150.000.

La mayor parte de las personas disfruta reinventándose, y hoy el contexto lo exige.

Por ejemplo, de enero de 2019 y a 201, los salarios del sector aumentaron un 154% en promedio mientras que la inflación (IPC) fue del 112%, según informan desde la Cámara de la Industria Argentina del Software.

"La idea de reinventarse a uno mismo es más central que nunca. Entre el 70% y el 90% de las personas disfruta de la idea de reinventarse a sí mismas en el trabajo cada cierta cantidad de años por medio de la adquisición de nuevas habilidades. Esta cifra es notablemente mayor en los mercados emergentes: cerca del 90% en China, Sudáfrica e Hispanoamérica, y más del 80% en la India, Brasil y el Medio Oriente", observa María Paula Sacchini, Marketing & Corporate Affairs Director de Pearson Hispanoamérica.

Ir por más

"Según nuestro último estudio Reinicio de la Revolución de las Habilidades. Las 3Rs: renovar, reaprender, reorganizar, la enorme transformación de la fuerza laboral que tuvo lugar a gran velocidad en 2020 está decantando en un nuevo movimiento. Como consecuencia, estamos viendo el surgimiento de una recuperación en forma de K, dos caminos que tienen diferentes velocidades", adelanta Gustavo Aguilera, director de Talent Solutions y People & Culture de ManpowerGroup Argentina.

Y continua: "algunas industrias y personas se están recuperando más rápido y mejor (aquellas en sectores en crecimiento y con habilidades de alta demanda), mientras que otras corren el riesgo de quedarse más atrás. Habrá competencias humanas que serán irremplazables. Los robots pueden sustituir ciertas tareas que realizan los trabajadores, pero no son capaces de imitar la empatía y la creatividad de las personas, no poseen competencias relacionadas a la colaboración y al trabajo en equipo y no cuentan con pensamiento crítico o de resolución de problemas".

Participar en proyectos de innovación es clave para adaptarse a lo que viene.

Las empresas están atentas a estas necesidades de sus empleados, ya que aseguran que la demanda crece cada vez más por parte de los talentos, sobre todo por las nuevas generaciones. "En materia de beneficios el factor salarial no es el único ponderado, sino que hoy pesa mucho el clima laboral, pero sobre todo las oportunidades de capacitación y desarrollo", ratifica Mariela Rodríguez, gerente de Talento de Torneos.

Por su parte, Federico Carrera, Managing Partner de High Flow - Grupo DNA, asegura que "lo más importante es el cambio de mind set y reconocer que la tecnología va a llegar a nuestras empresas. Sino sucede, la empresa puede correr riesgos de quedar obsoleta y ser superada en el mercado por algún competidor, así que es mejor que la Inteligencia Artificial venga, y lo más rápido posible".

"Entonces, haber estudiado o participado de proyectos de innovación es sin duda el Norte al que tenemos que apuntar, para aprender todo lo que podamos y lo más rápido posible, sabiendo que seguramente sea el comienzo de una etapa de formación constante, al ritmo de los cambios tecnológicos y su velocidad", concluye Carrera.