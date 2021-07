Dos emprendedores argentinos lanzan marketplace para vender servicios en vivo al mundo: todos los detalles

Se podrán ofrecer y comprar servicios profesionales a distancia y cobrarlos en la misma plataforma, todo con solo apretar un botón

Este miércoles a la mañana Gonzalo Agüero y Damian Schuchner apretaron "Enter" para dar vida finalmente a StreamIn, la nueva plataforma desde donde esperan que tanto argentinos como extranjeros puedan vender sus servicios en vivo a todo el mundo.

"El ‘core’ de nuestro negocio es conectar a las personas que necesitan experiencias y servicios con alguien que los pueda ofrecer, desde cualquier parte del mundo y por videollamada. Podrán ser sesiones uno a uno o para grupos que se arman directamente en el sitio, se agenda el encuentro y se termina de pagar y cobrar, todo en el mismo lugar", resumió Agüero, en diálogo con iProfesional.

Los dos son cofundadores y también co-CEO de esta nueva aventura, y comparten también la característica de ser emprendedores seriales, Schuchner en el mundo de la industria textil y Agüero en el de la tecnología y los Recursos Humanos.

Cuenta la leyenda que la idea que germinó StreamIn surgió cuando Schuchner necesitaba en plena pandemia hacer una consulta médica con un profesional de Israel en relación a la salud de su madre.

Sentía que no había un eBay o un Mercado Libre de servicios que se pudieran contratar en tiempo real y a distancia, con solo apretar un botón. Entonces se decidió a crearlo.

Puso en la mezcla todo su conocimiento en diseño. Eso fue hace alrededor de un año, y a principios de 2021, un conocido en común los presentó y Agüero se sumó a la cruzada.

"Tenemos un objetivo claro en común y lo abordamos desde diferentes lugares, por eso generamos mucha riqueza para el proyecto", dijo Agüero. "Era como que mi auto no tenía ruedas, y empezó a andar", ejemplificó por su parte Schuchner sobre haber sumado la experiencia de su socio en el mundo "tech".

Son hasta el momento seis personas trabajando –en front y backend, además de UX y diseño- en el marketplace que estará "live" a partir del 30 de junio en versión desktop y mobile, y en donde los usuarios ya pueden inscribirse gratis y comenzar a ofrecer sus servicios. Para este lanzamiento ya estaban a disposición más de 250 prestadores.

Schuchner y Agüero, en tanto, están también preparando su primera ronda de inversión para recaudar capital –unos 250.000 dólares antes de fin de año- con el cual harán crecer el equipo.

¿Qué es StreamIn?

Gonzalo Agüero y Damián Schuchner, fundadores de StreamIn

En este marketplace se podrán vender servicios que se completan mediante videollamada y también cobrar por los mismos en el momento. Hasta ahora, PayPal y Mercado Pago son las metodologías integradas al sistema.

Las personas deciden qué ofrecer, en qué días y horarios estar disponibles, en qué idiomas y a cuántas personas, y también pueden agendar turnos o clases, por ejemplo, directamente en la plataforma.

"Las personas tienen que poder contratar un servicio apretando un botón, sabiendo cuánto cuesta y terminando la transacción en la misma plataforma en tiempo real", describió Schuchner. "Me importaba mucho que fuera fácil de usar, sin ‘user’, ‘password’, ‘cbu’, ‘alias’, etc. y que el proceso no sea confuso para nadie", agregó.

Los usuarios podrán, solicitar una consulta con un contador o abogado, pero también tomar clases de idiomas o sesiones de coaching individuales o en grupo vía streaming de distintas disciplinas y oficios. Estos son solo algunos ejemplos, no hay límites a lo que hoy se puede ofrecer mediante StreamIn.

"Puede haber alguien que es experto haciendo tortas y quiere enseñar esa habilidad a otros que quieran aprender a distancia y en vivo, en lugar de solo hacer un tutorial y subirlo a Internet. Hay un valor agregado en el vivo, en la interacción. Otra persona quizás use la plataforma para dar tours en vivo a distancia de la cancha de Boca o de River", especuló Agüero.

Un profesor puede dar una clase virtual a un grupo de alumnos así como un influencer puede crear un contenido específico para seguidores que pagan por conversar con él o presenciar su charla en StreamIn. "De hecho vamos a lanzar pronto una integración con YouTube, para cargar en esa plataforma lo que hayas subido a StreamIn y que aparezca un link por el cual los fans puedan contactar a los YouTubers a través de nuestro marketplace", aclaró Agüero.

Un usuario podrá ofrecer sus servicios profesionales en StreamIn y generar ingresos, incluso en su tiempo libre sin que esto interfiera con su ocupación de 8 a 5. Pero también podrá transformar la plataforma en su principal fuente de ingresos. Y también servirá, según sueñan los dos cofundadores, para que las personas puedan explotar sus conocimientos en otras áreas y hobbies, enseñando quizás alguna habilidad y rentabilizándola.

"Tenemos una mamá que es abogada pero además es experta en alimentación para celíacos por su hijo, y quiere compartir su expertise con otras mamás que quizás recién se están iniciando en ese camino", dijo Schuchner.

Si bien hoy en día el usuario puede no cobrar a quien brinda esta charla en vivo, la idea es que la "consulta profesional" comience a ser cobrada, porque el contador o el abogado a quien lo llaman para una "preguntita rápida", podrá decirle al cliente "si claro, lo hacemos por StreamIn" y eso tendrá un costo, apuntó Schuchner.

Los argentinos, además, tienen una ventaja adicional en este aspecto ya que hoy en día sus "fees" están a mucho más bajo precio en el mercado internacional que los de sus pares de otros país, y por eso será posible que capten un gran número de clientes del exterior.

Modelo de negocio

Una persona puede suscribirse a StreamIn sin pagar un centavo e incluso no cobrarle a las personas que requieren sus servicios si lo desean. Pero entonces, ¿cómo hará dinero StreamIn?

"En principio, para el lanzamiento la plataforma será gratuita tanto para quienes brindan servicios como para quienes los contratan –pagarán solo al prestador, no a la plataforma- y nos gustaría que continuara así. Hay varias maneras en las que pensamos que podemos rentabilizar el sitio, desde ofrecer un servicio Pemium pago hasta espacios promocionados de los servicios de los usuarios dentro del sistema", dijo Agüero. "La intención es que en el mediano o largo plazo sea 100% gratis", añadió.

Los dos co-fundadores son garantía de éxito. Schuchner es el líder de la compañía textil Casa Roma, además de ser presidente de la Asociación de Lucha Contra Enfermedades Sanguíneas Infantiles (Alcesi) y de recientemente haber colaborado –según publicaron distintos medios- con el lanzamiento de Andrea Bursten Market Place, el nuevo emprendimiento de la modelo Andy Bursten. Tuvo también una empresa de jeans de mujer en Estados Unidos, Spoon Jeans.

Agüero por su parte inició su carrera en empresas de primer nivel, en áreas de Recursos Humanos, y tras completar un MBA en la Universidad de San Andrés y especializarse en liderazgo estratégico en Kingston University de Londres, en 2016 lanzó Worcket, una plataforma cloud para optimizar los procesos de reclutamiento. En 2020 le siguió Worknmates, un marketplace B2B para que los empleadores pudieran proveer a sus colaboradores "créditos" por las horas de trabajo remoto en distintas locaciones. Uno de estos dos emprendimientos está en camino a ser vendido, liberando a Agüero para sumarse a StreamIn.

¿Qué esperan ellos para el futuro de StreamIn? "Creemos que la gente puede usar la plataforma para trabajar en el horario que quiere y olvidarse del 9 a 5, o incluso para exportar servicio en sus tiempos libres", dijo Agüero.

"Me gustaría que la gente pueda capitalizar sus experiencias de vida y compartirlas con el mundo. También creo que alguien podría dar una clase magistral, de matemática por ejemplo, desde Madrid, Buenos Aires y San Antonio de Areco. Quizás la plataforma se convierte en el medio de vida de alguien que no quiere dejar un pueblo donde tiene una buena calidad de vida. Queremos generar esa oportunidad", agregó Schuchner.