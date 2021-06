Galperin reveló que se despierta a las 5 de la mañana y las claves del éxito de Mercado Libre

La cantidad de clientes creció un 61% a comparación del mismo trimestre de 2020 y se posiciona como una de las principales e-commerce en la región

Marcos Galperin, el empresario argentino que fundó Mercado Libre, contó cómo es la rutina que lo llevó a tener una fortuna de más de 6.300 millones de dólares.

En una entrevista con Endeavor Latam, Galperin contó que de madrugada es cuando piensa mejor las ideas. "Yo cuando mejor pienso y cuando se me ocurren la mayoría de las cosas es tipo cinco de la mañana cuando estoy ahí medio dormido, medio despierto, a punto tal que me puse un anotador siempre al lado de mi cama en mi mesa de luz", contó.

"Se ve que ahí es cuando a mi cerebro se le ocurren las mejores ideas o las soluciones a los problemas. También, muchas veces cuando estoy haciendo ejercicio. Me libero y pienso mejor", agregó.

Los datos de la compañía son apabullantes: la aplicación de Mercado Libre es utilizada por 69.8 millones de usuarios en toda América latina. Porcentualmente, la cantidad de clientes creció alrededor de un 61% a comparación del mismo trimestre de 2020 y se posiciona como una de las principales soluciones e-commerce en la región.

Inicio difícil

Sin embargo, el empresario contó que no fue para nada fácil el proceso: la compañía se fundó hace 22 años y, durante los primeros ocho años, no fue rentable: daba pérdida. Recién en 2007 dio ganancias.

"Me ha pasado de pasarla muy mal. Hubo épocas, sobre todo en los inicios, donde yo me acuerdo que no quería salir de la cama. Sonaba el despertador a la mañana y decía: No, no quiero salir de la cama porque tengo que enfrentar a todos mis empleados y... la empresa se va a fundir, no va a funcionar, no tenemos plata para pagar los sueldos, toda esta gente que dejó sus trabajos o que creyó en mí y en mi idea. Esto ahora no va a funcionar'", contó en la entrevista Galperin.

"Era una angustia muy, muy profunda. No era depresión, pero era una angustia muy fuerte.Y creo que muchos emprendedores pasamos por eso , la angustia de haber arriesgado todo por algo que uno cree que va a fracasar. En mi caso, por suerte, no fracasó, otras veces, sí fracasa", agregó.

Por esto, Galperin también habló de qué implica ser emprendedor.

Galperín contó las dificultades que tuvo que pasar para lograr el éxito en su compañía

Consejos para emprendedores

Galperin se refirió también a la actualidad de la tecnología "cripto", muy popular por la creciente cotización del bitcoin y ethereum. "Yo veo ahora, en el mundo de las criptos, la mayoría piensa que están locos. Es un grupo chico que está totalmente convencido de que eso va a cambiar el mundo. Bueno, esos éramos nosotros también en el 99", comparó.

En este sentido, dijo que la pasión es clave para los emprendimientos. "Cuando un emprendedor no tiene pasión típicamente viene aparejado con que lo que le interesa es el negocio y eso es muy difícil que, en el largo plazo, funcione".

"Yo creo que es tan difícil emprender, requiere tanto esfuerzo que es fundamental ver en un emprendedor la pasión que está de la mano del enamoramiento con su idea, o su producto o su equipo", agregó Galperin.

Emprender "implica tomar riesgos", según el empresario. "Hay gente que se siente cómoda con el riesgo y hay otra gente que no. Si uno no se siente tan cómodo con el riesgo, mejor saber que de golpe van a estar más cómodos trabajando en una gran empresa que en un nuevo emprendimiento", opinó.

"Los nuevos emprendimientos son más riesgosos, tienen muchas más posibilidades de fracasar y esa adrenalina diaria a alguna gente le encanta y a otra gente no", cerró Galperin.