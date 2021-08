Salarios fuera de convenio versus inflación: esta será la suba de sueldo que recibirán empleados en todo el año

Qué rubros lograrán ganarle a la inflación y en qué casos podrían volver a producirse con fuerza el fenómeno de solapamiento salarial

Las grandes empresas nacionales y filiales de multinacionales prevén dar aumentos salariales en torno al 41% en promedio a sus empleados fuera de convenio en 2021.

PwC Argentina encuestó a 150 empresas que operan en la Argentina durante el mes de junio sobre las "Tendencias en Compensaciones y Beneficios y la nueva normalidad pospandemia", y los resultados mostraron que en un contexto en el que estas firmas esperan una suba de la inflación del 46% este año, los aumentos de sueldo para sus empleados no agremiados no correrán con la misma suerte.

Pero la suerte no fue igual para todos. El informe mostró que los empleados del sector de Alta Tecnología serían los que le ganarían este año a la suba de precios y tarifas, al obtener en el año un incremento salarial del 47 por ciento.

A éstos les seguirán los trabajadores del agro, que tendrán alzas del 45% en el año, pero que además recibieron, según PwC, una suba del 27% en el primer semestre. Esto los posicionó por sobre el promedio general y también sobre la inflación oficial registrada para ese período, que estuvo en torno al 25% semestral.

Los trabajadores de las empresas de petróleo y energía percibirían aumentos de sueldo del 43% este año, y los de las de alimentos y bebidas un 42%, de acuerdo al mencionado relevamiento.

Muy por detrás, según PwC, quedaron nada menos que los trabajadores de la salud, que en un año de plena pandemia tendrían un alza de 37% anual.

No obstante, vale la pena mencionar que los gremios de algunos de estos sectores lograron actualizaciones en sus negociaciones paritarias muy por encima de estos valores. Los de la Sanidad acordaron un 45% de incremento salarial y los peones de campo nucleados en UATRE, una del 48% más otro 10% extra por refrigerios.

Se trata de subas escalonadas que se terminarán de abonar en los primeros meses de 2022. Pero de mantenerse esta disparidad entre los aumentos para empleados dentro y fuera de convenio, se profundizará gravemente este año el fenómeno de solapamiento salarial.

Consultada al respecto Mariela Rendón, gerente de People & Organisation de PwC Argentina, afirmó: "Este año, a diferencia del 2020 en donde hubo un claro entendimiento de la situación y el foco estuvo en preservar el empleo en la medida de lo posible, viene con una fuerte presencia sindical, y pareciera que nadie quiere quedarse por debajo de las estimaciones inflacionarias. Es importante analizar que el porcentaje proporcionado para el personal fuera de convenio corresponde a todo el 2021, entre enero y diciembre, y por otra parte, habría que analizar las composiciones de los ajustes de algunos convenios y los tramos acordados, ya que sabemos que algunos se darán en el 2022."

"De todas formas, sabemos que el solapamiento salarial es algo que está presente en la mayoría de las organizaciones y seguirá siendo un punto importante en la agenda de la gestión de Compensaciones y Beneficios", le dijo a iProfesional.

Por otra parte, al ser consultados sobre las políticas de bonos, el 64% de los participantes de la encuesta confirmó haber realizado el pago en concepto de los resultados obtenidos en el 2020 en target.

Beneficios

El 81% de las empresas están abonando el gasto de conexión a Internet a sus trabajadores remotos

Ante la "nueva normalidad" que impone el camino de salida de la pandemia de COVID-10, el 66% de los encuestados por PwC manifestó haber tenido que realizar cambios en sus políticas de beneficios.

Dijeron haber incorporado, en algunos casos, el home office, horario flexible, cobertura de gastos de internet, reintegros, la provisión de una silla ergonómica y los almuerzos.

En este sentido el 81% de las empresas participantes confirmó que cubre un monto fijo (que promedia los 1.800 pesos) en concepto de conexión a internet para los empleados que están prestando tareas desde su hogar.

No obstante, la mayoría no reconocen los gastos asociados a energía eléctrica y gas, que si están previstos en la Ley de Teletrabajo que entró en vigencia este año pero solo para quienes en su vínculo laboral acordaron la modalidad remota como la principal, no para quienes se desempeñan de esa manera ocasionalmente.

A su vez, el 32% de las empresas informó cubrir el beneficio de traslado y/o movilidad a través de servicios de taxi o remise, así como el reconocimiento de kilómetros recorridos en auto particular.

"A raíz de la experiencia transitada durante la pandemia, un número relevante de empresas está considerando cambiar la modalidad de trabajo en forma permanente, con una marcada tendencia a mantener esquemas de trabajo mixtos" explicó Rendón.

"De igual forma, las organizaciones y colaboradores enfrentan un sinfín de desafíos como operar bajo las nuevas exigencias y escenarios, potenciar una cultura y políticas empáticas, seguir trabajando sobre los canales de comunicación, aplicar enfoques proactivos de resolución de problemas basados en el empoderamiento y en la confianza, y finalmente la autonomía, el trabajo free-lance, el trabajo por resultados, el bienestar, la innovación, la inclusión y la colaboración", continuó.

Son muchas las empresas que ya ponen su mirada en la pospandemia y el retorno paulatino a las oficinas. Los resultados de la encuesta muestran que un 81% de las organizaciones participantes planea implementar un formato de trabajo mixto, es decir, volver a la presencialidad sin renunciar al trabajo remoto. Un 45% de las compañías esperan que la virtualidad sea adoptada por menos de la mitad de los colaboradores, y otro 29% espera que tres cuartos de la empresa lo hagan y un 17% anticipa que serán aún más.

El 45% de esas compañías que ofrecerán trabajo remoto darán al menos tres jornadas a la semana, y un 35% dará dos. Solo un 5% tendrá tareas remotas menos que eso, y casi 15% espera que sean más los días de teletrabajo.

En ese marco, desde PwC Argentina confirmaron que la rotación y retención de talentos, coyuntura, contexto económico y la situación del país, junto la salud y bienestar de los colaboradores, son las principales preocupaciones que las compañías enfrentan en la actualidad, mientras trabajan a diario en lo que refiere a las compensaciones y beneficios, la comunicación, el clima laboral, el teletrabajo, la vuelta a la oficina y las iniciativas con foco en diversidad y género.