Tendencia creciente: teletrabajar al mismo tiempo para dos empresas sin que lo sepan

¿Tenés curiosidad sobre lo que hacen otras personas mientras trabajan desde casa durante la pandemia? Siempre es interesante saber cómo la gente realmente pasa su tiempo, y no lo que le dicen a sus jefes, familiares y amigos.

Un estudio demostró que las personas que trabajan desde casa tienen relaciones sexuales, toman siestas, tienen citas, compran online y hacen negocios en horario de trabajo. Incluso, alrededor del 50% de los encuestados dijeron que habían trabajado para otra empresa.

Nueva tendencia

La semana pasada, el Wall Street Journal informó sobre una nueva y brillante tendencia de trabajo remoto. Parece que "los trabajadores de cuello blanco, en industrias que van desde la tecnología hasta la banca y los seguros, dicen que encontraron una manera de duplicar su salario".

Su estrategia es simple: consiste en tener dos trabajos a tiempo completo. Al igual que Fight Club, la primera regla para estas personas es "no se lo digas a nadie" y "tampoco trabajes demasiado".

El Wall Street Journal revisó los contratos de trabajo, los recibos de pago y los correos electrónicos corporativos para ver si estaban siendo honestos. Los encargados del empleo doble le dijeron al periódico que "ganan un total de u$s200.000 a casi u$s600.000 al año, incluidas bonificaciones y acciones".

Fuera de la oficina y con la mirada atenta de los supervisores y compañeros de trabajo entrometidos, los trabajadores múltiples "alternan entre dos computadoras portátiles" y calendarios. Es casi un tercer o cuarto trabajo hacer malabares con todo. A veces, es necesario iniciar sesión en dos reuniones a la vez.

Quienes lo practican dicen que, generalmente, no dedican más de 40 horas a la semana a ambos trabajos. No se arrepienten. Después de la crisis financiera, los despidos masivos durante el brote de Covid-19, la falta de lealtad de las grandes corporaciones y ver a los multimillonarios acuñar más miles de millones durante la pandemia, también se sienten bien jugando con el sistema.

Consejos de expertos

La génesis de algunas de estas personas nació de un sitio llamado Overemployed. El sitio de entretenimiento ofrece consejos de expertos sobre cómo llevar a cabo este juego. Estos son algunos de los aspectos más destacados que, según la compañía, es necesario para tener éxito en mantener dos o más puestos de trabajo.

- No hables de trabajar en dos trabajos remotos.

- No te enamores de tus trabajos, específicamente del segundo trabajo.

- Tené una meta clara y enfocada. Conseguí dos trabajos con un objetivo y operá fuera de ese objetivo.

- Tené una estrategia de salida.

- Sé promedio. No llames la atención. Tratá de no ser reconocido. No sumes más trabajo.

- Viví para trabajar otro día. Tomando una página de Trading Psychology, la regla aquí es "sobrevivir" para trabajar otro día. Hacé tu trabajo, cumplí con las expectativas, no hagas más y no seas despedido.