Cómo es el esquema de un club argentino para pagarle a sus jugadores con criptomonedas

Es para los juveniles que no tienen contrato en pesos, y además reciben asesoramiento sobre estas nuevas herramientas de valor e inversión

Un club de fútbol argentino decidió que ante la inflación y la pérdida de poder adquisitivo del peso argentino, pagará los sueldos de sus jugadores con criptomonedas.

El Club Deportivo y Mutual Leandro Nicéforo Alem, que milita actualmente en la cuarta división del fútbol argentino, se convirtió en el primero del país en pagarle a sus juveniles con criptomonedas.

La iniciativa surgió de Daniel Etcheverry, exjugador de este club de la ciudad de General Rodríguez (provincia de Buenos Aires), y Ariel González, dirigente de la entidad deportiva que participa en la categoría Primera C, de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En diálogo con el portal CoinTelegraph, Ariel González indicó que el objetivo es "educarlos y acompañarlos mientras se forman y entienden el mercado".

En un principio, tres jugadores están cobrando parte de su salario con Tether (USDT), que es una stablecoin que mantiene paridad de precio con el dólar estadounidense.

El directivo remarcó que escogieron esa cripto en especial porque les enseña "la importancia entre una moneda estable y una fluctuante. Cuando se produce la transacción uno de los dos puede llegar a beneficiarse o a perjudicarse según la variación del precio en el momento de la transacción. Por eso les explico que es bueno tomar ganancia cuando una moneda sube de precio y vendarla, y esperar que baje. Les explico la diferencia entre monedas estables y fluctuantes para que sepan interpretar esa parte."

Asesoramiento en inversiones

Tres jugadores de Além ya perciben su pago en criptomonedas

Etcheverry, explicó que la posibilidad de cobrar cierto monto en USDT es para los jugadores del equipo que recién están dando sus primeros pasos en la primera división. "Son pagos mensuales y los hacemos en moneda estable. Después los asesoramos y también les damos material de estudio acerca de blockchain y, poco a poco, sobre más conceptos", añadió.

Según el exjugador, si la ayuda económica "fuera más dinero en pesos argentinos no tendría el mismo valor que esta iniciativa". Añadió que este accionar permitió que algunos de los jugadores conocieran las criptomonedas. El dinero que se le brinda a los jugadores del club proviene de colaboraciones de clientes de Etcheverry, quien brinda asesoramiento sobre inversiones en esta moneda digital.

Consultado por la Agencia EFE respecto a esta iniciativa, Etcheverry explicó, en relación a cómo lo tomaron en el club cuando la propuso, que "fue bien tomada, la verdad que mucho no entendían los dirigentes, la mayoría son grandes".

"La parte joven entiende muy poco, y por mí. Pero lo tomaron bien porque es algo para sumar porque para estos chicos es su primer sueldo, es algo que suma al club", destaca.

A su vez, el directivo relató que "los chicos de a poquito fueron ablandándose. Hace días estuve con uno de ellos, charlando, les mando vídeos de los proyectos de la moneda que ellos adquieren y yo les enseño a como comprarla mediante el exchange.

"Confío plenamente en el blockchain y en las criptomonedas. Me pareció un lindo proyecto, lindo desafío profesional para ellos y para el club, innovar, adelantarse a lo que se viene que en muchas partes del mundo está. A medida que vaya pasando el tiempo va a ser una opción más progresiva", agregó ante la pregunta de la importancia que le suscita la capacitación sobre el tema.

Por último, consultado sobre el aspecto legal de los pagos en criptomonedas, Etcheverry, que es estudiante de Derecho, sostiene que no existe ningún impedimento para pagar el sueldo en criptomonedas. "La forma de pago principal es en peso argentino mediante un contrato. Los jugadores profesionales cobran así, pero con los chicos que recién suben a primera todavía no tienen contrato así que no hay nada en contra ni a favor, así que no es un impedimento en lo legal", explicó.

Futbol argentino y cripto

La Selección Argentina de fútbol anunció el lanzamiento de su fan-token

No es esta la primera iniciativa que acerca las criptomonedas a los clubes de fútbol argentinos.

Equipos como Independiente, Boca Juniors, Racing Club y Rosario Central tienen sus tokens coleccionables.

También la Selección Argentina de fútbol anunció el lanzamiento de su fan-token, que permitirá a sus poseedores acceder a beneficios comerciales.