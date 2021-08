No sé qué estudiar: 40 carreras fáciles con buenos sueldos

Hay muchas estrategias y trucos que podés aplicar si no tenés una vocación definida y así resolver el problema de no saber qué estudiar

El sentimiento es conocido por todos, estás terminando el colegio y todos te preguntan cómo vas a seguir. Y mientras tanto vos pensás "no sé qué estudiar".

Si esta es la situación, lo primero que hay que tener en cuenta es que es muy común no saber qué te gustaría estudiar. Le pasa a mucha gente y hay un montón de estrategias que se pueden aplicar para llegar a una decisión cuando no sabés en qué anotarte.

El primer paso es contar lo que te está pasando y animarse a decir en voz alta, "no sé qué estudiar".

Seguramente no van a faltar personas con ganas de darte su opinión sobre lo que podés hacer cuando no sabés qué carrera seguir y contarte sus experiencias. Tomá de esos consejos los que te sirvan, pero no dejes que otro tome la decisión por vos solo porque no sabés qué estudiar.

En la siguiente nota te damos algunas ideas de lo que podés hacer para decidirte en lugar de quedarte estancado y qué carreras con buenos sueldos podés seguir si no tenés una por vocación.

"No sé qué estudiar": ¿qué podés hacer?

No sé qué estudiar: qué caminos podés tomar para comenzar a orientarte sobre qué carrera elegir

Además de escuchar los consejos y experiencias de otras personas que te rodean cuando les decís "no sé qué estudiar", podés investigar en Internet videos de personas que explican cómo es su carrera, cómo fue su experiencia estudiándola, cómo es el campo profesional, etc.

Así como hay tutoriales para hacer prácticamente de todo, también vas a poder sacar algunas ideas de aquellos que cuentan que no sabían qué estudiar y ya lo resolvieron, aunque no todo sirva, por supuesto.

Otra buena idea para resolver la situación, es visitar universidades, hablar con autoridades de admisión o al menos informarte en las oficinas de información para ingresantes.

Siempre hay eventos online o presenciales de orientación en los que las casas de estudio informan a potenciales alumnos cuáles son las carreras disponibles, de qué trata cada una, cuál es la carga horaria y los costos, qué salida laboral ofrece cada una.

Todos estos datos te ayudarán a ir afinando el puntero para elegir una profesión. Solo con mirar la oferta de carreras de varias universidades en Internet darás un paso al frente en este complejo problema de no saber qué estudiar.

Porque es muy probable que estén en tu cabeza los caminos profesionales más conocidos y tradicionales, pero hay muchas carreras que quizás no conozcan y puedan responder tu duda de no saber qué estudiar.

Si todo esto falla y aún no sabés qué carrera seguir, probá pidiendo ayuda profesional.

Orientación vocacional para cuando no sabés qué estudiar

No sé qué estudiar: si no podés responder esta pregunta, pedí ayuda a un profesional de orientación vocacional

Si no sabés qué estudiar y se acerca el momento de tomar una decisión, quizás lo mejor sea pedir ayuda profesional.

Es cierto que hay muchos test vocacionales gratuitos en Internet que podés usar para orientarte. Pero no tomes muy en serio sus resultados, son solo un dato más. ¡No perdés nada con hacer el test!

Pero si te preocupa el no saber qué carrera seguir y querés orientación vocacional de verdad, lo más recomendable es acudir a profesionales que se dedican precisamente a hacer evaluaciones, a escuchar a chicos que no saben qué estudiar y a recomendarles posibles caminos a seguir según sus gustos y aptitudes.

Si no podés pagar un test personalizado de orientación vocacional, siempre podés acudir a herramientas de este tipo que ponen a disposición algunas universidades públicas o privadas.

Por ejemplo, la Universidad Siglo 21 acaba de lanzar un Test Vocacional 21, una herramienta para asistir a los estudiantes que no saben qué estudiar y acompañarlos en su proceso de desarrollo profesional.

"Considerando variables como intereses, competencias personales, conductas exploratorias, habilidades y capacidades para potenciar el desarrollo personal y los talentos individuales, el test asocia las preferencias del estudiante conectando las elecciones de respuestas de acuerdo a los tipos de inteligencias identificados y expectativas. La combinación de un informe personalizado y completo, con la asistencia de expertos psicólogos del Gabinete de Bienestar de la Universidad, ayudan al candidato a tener mayor claridad y consciencia sobre sus elecciones", afirmaron desde Siglo 21 en un comunicado enviado a este medio.

Cuando hay voluntad siempre se encuentra una manera. Si en serio no sabés qué estudiar y no lográs darte una idea por vos mismo, no subestimes la ayuda de un proceso de orientación vocacional.

No siempre te gustarán las opciones que te dé el orientador, pero tené en cuenta que es una persona entrenada para descubrir cosas que quizás no conocías sobre vos mismo. Tomá en cuenta su opinión al terminar de definir tu carrera.

Carreras con buenos sueldos

No sé qué estudiar: cuándo elegir una carrera porque paga buenos sueldos

Lo ideal es siempre elegir una carrera académica por verdadera vocación. No es fácil completar una carrera de grado y menos fácil aún es hacerlo si no tenés pasión por tu profesión. Pero no todo el mundo tiene una vocación por naturaleza y por eso tantas personas no saben qué carrera seguir.

Si no sabés qué estudiar pero igual querés dedicarte a hacer una carrera de grado, quizás quieras elegir alguna que tenga amplia salida laboral o buen nivel de sueldos, de manera de al menos facilitar tu ingreso al mundo laboral más adelante.

¿Cuáles son entonces las carreras que podés elegir que pagan mejores salarios? Procuración, criminología, farmacia y las de orientación en ingeniería son las carreras que obtienen mejores remuneraciones, de acuerdo al último informe sobre salarios y carreras universitarias realizado por el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI), que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

Este estudio combina datos del sistema Araucano sobre personas universitarias graduadas entre 2016 y 2018, e información sobre puestos de trabajo formales provenientes del Sistema Integrado Previsional Argentino para entender cuáles son las carreras que resultan mejor y peor remuneradas en el país.

Quizás esta tabla sea entonces otro dato a tener en cuenta si no sabés qué estudiar.

Carreras mejor pagadas según CEP XXI

Considerando en grandes áreas del conocimiento, ciencias sociales es la de mayores primas salariales según el CEP, por incluir carreras como derecho, economía, contabilidad, administración y las mencionadas procuración y criminología.

Luego aparecen entre las carreras mejor pagadas las ciencias aplicadas, que incluye las ingenierías y carreras vinculadas al ámbito industrial.

Pero cuidado: cuando se desagrega más profundamente se encuentra que entre las 20 áreas del conocimiento con mejores remuneraciones, 11 son ingenierías. Entre ellas se destacan las siguientes:

ingeniería naval

ingeniería petrolera

Ingeniería eléctrica

Procuración (en primer lugar con un 44,4% por encima de la prima salarial media), criminología (38%), farmacia (35,5%), informática, derecho y economía también se encuentran entre los campos mejor remunerados, indicaron en un comunicado fuentes del CEP XXI.

Entonces, si no sabés qué estudiar, una de las cuestiones que tenés que tener en cuenta para decidirte es cuál de estas carreras mencionadas anteriormente es la que podría llegar a gustarte más. Vale la pena recordar que siempre va a resultar más fácil una carrera cuando te gusta que cuando no.

Si todo esto falla, también podés pensar en hacer una carrera corta, que no por eso resultará más o menos sencilla, pero si demandará mucho menos de tu tiempo.

Carreras cortas para estudiar

No sé qué estudiar: considerá anotarte en un terciario o una carrera corta

Si bien la misma carrera puede resultarle fácil a una persona y difícil a otra, lo que no se puede negar es que hay carreras cortas que demandarán menos tiempo a los estudiantes que las elijan que las carreras de grado tradicionales.

Las carreras cortas son una opción ideal si no sabés qué estudiar, en principio porque son prácticas y ofrecen una primera mirada al campo profesional al que luego te dedicarías. Es decir, si no estás seguro sobre el camino elegido, muy rápidamente te darías cuenta si estuviste o no en lo cierto.

Además, un terciario o carrera de dos años te ofrece la chance de comprometerte con esa carrera a un plazo menor que una carrera de grado, lo cual si no sabés qué estudiar te ayudará precisamente a tener más chances de terminar el programa y conseguir tu título de todas maneras.

Y finalmente, una vez que tengas tu título y conozcas con más exactitud qué implica una carrera en tu área o qué intereses profesionales realmente tenés, siempre podrás complementar esas carreras cortas con otras formaciones -carreras de grado, diplomaturas, cursos, posgrados, etc.- para seguir profesionalizándote.

¿Qué carreras cortas podés hacer en Argentina si no sabés qué estudiar? La oferta es amplísima y está en todos los ámbitos profesionales.

Las profesiones del ámbito del STEM (Ciencias, Ingeniería, Matemáticas y Tecnología) se han convertido en una de las más solicitadas y por eso muchas de las carreras cortas que se crean tienen que ver con estas áreas de estudio.

Son también algunas de las que suenan más difíciles, pero tienen mucha salida laboral y ofrecen muy buenos sueldos, por eso, conviene que no las descartes si no sabés qué estudiar.

Sucede por ejemplo con los lenguajes de programación. Es una de las profesiones más solicitadas por las empresas en este momento pero a la vez no todos los lenguajes son valorados a nivel laboral. Por eso surgen especializaciones y carreras cortas que podés hacer en 2021 de acuerdo a las necesidades actuales del mercado y a qué sector particular de la tecnología quieras dedicarte.

Hay carreras cortas con títulos para Analista en sistemas, Ciberseguridad, Testeo entre otras.

Pero las carreras cortas vinculadas a STEM no son solamente para quienes se sientan a escribir código sino que también en la industria y en la ingeniería abundan los títulos intermedios y las carreras cortas, en seguridad e higiene o especializadas en alimentos por ejemplo.

Las disciplinas científicas y médicas o farmacéuticas también necesitan perfiles altamente especializados para áreas de soporte para las cuales no hace falta más que cursar y completar exitosamente carreras cortas.

Radiología, asistencia dental, instrumentación, son algunas de las opciones que puedes considerar si no sabés qué estudiar.

La Argentina además tiene una amplia escasez de enfermeros y enfermeras, algo que quedó en evidencia con la pandemia de COVID-19. Esta es una profesión muy noble que deberías tener en cuenta si tienes vocación de servicio. Hay carreras cortas para estudiar enfermería y también licenciaturas o cursos de perfeccionamiento si decides hacer de este tu camino.

No sé qué estudiar: hay decenas de carreras cortas vinculadas al diseño y la creatividad

De la mano del auge de la tecnología, también las nuevas profesiones y áreas de estudio aplican esas innovaciones al marketing y la publicidad que conviene que investigues si no sabés qué estudiar y estás tomando una decisión.

Surgieron entonces carreras cortas especializadas para proveer los talentos que necesitan esas industrias, desde las carreras cortas en planificación de medios hasta las que forman community managers.

En estas áreas hay carreras cortas pero también terciarias con amplia salida laboral en análisis de datos, periodismo digital, locución o comunicación digital.

Y si la creatividad es lo tuyo no pienses que la única salida es la publicidad. Si tomás cursos o haces carreras cortas para aprender a manejar algunos programas de diseño podrás ofrecer tus servicios como diseñador de páginas web o de logos.

Estas carreras cortas son particularmente útiles para quienes quieran desempeñarse exclusivamente a distancia y de manera freelance, viviendo una vida nómade y viajando mientras trabajan.

La moda es otra área creativa plagada de carreras cortas que puedes hacer, desde fotografía hasta producción de moda, e iniciar así rápidamente a trabajar en lo que te gusta. Son dos opciones muy versátiles con las que podrás llegar muy lejos y ejercer en cualquier parte del mundo en donde decidas vivir.

Si la estética es lo tuyo quizás también quieras explorar carreras cortas en asesoramiento de imagen, estilismo profesional o maquillador, que te permitirán desplegar todo tu potencial creativo. También tené en cuenta profesiones asociadas a estas como el estilista de alimentos, que es el que produce las tomas de comida que vemos en las publicidades.