Mercado laboral 2021: los 5 perfiles ejecutivos más demandados por la industria en Argentina

La pandemia modificó las habilidades requeridas por las compañías industriales, mientras que muchos de los talentos buscaban oportunidades en el exterior

No son muchos ni muy diversos los sectores que hoy están demandando personal en una Argentina pero si se busca personal calificado y con conocimiento técnico, sobre todo en la industria.

El último informe de la Unión Industrial Argentina, correspondiente a agosto 2021, mostró que en mayo la cantidad de puestos de trabajo en el sector tuvo una suba interanual de 2,9% (31.552 puestos), aunque está aún por debajo del mismo mes en 2019, antes de la pandemia por 6.310 empleos.

"Al mismo tiempo, la cantidad de empresas que realizaron suspensiones y el porcentaje de trabajadores alcanzados se mantienen por sobre los valores pre pandemia como mecanismo de acción frente a las dificultades regulatorias", apuntó la UIA, y aseguró que si bien en junio bajó la cantidad de trabajadores suspendidos y despedidos en la industria, sigue estando por encima de los niveles pre-pandémicos.

"Mientras que la actividad industrial ya se encuentra en junio 11,7% por encima del mismo período en 2019 (INDEC), el empleo asalariado registrado en la industria se encuentra todavía -0,6% por debajo. Las regulaciones vigentes y los nuevos proyectos generan más incertidumbre en el marco laboral", graficó al respecto la entidad empresaria.

En ese marco, la consultora de headhunting industrial NUMAN ve un escenario de sostenida recuperación, al menos en el segmento de talentos para altos mandos. "El bajón fuerte en la demanda de profesionales industriales lo notamos desde la tercera semana de marzo 2020 -al inicio de la pandemia- hasta julio del 2020. En el segundo trimestre del año pasado se frenó casi en cero", Leandro di Nardo, director de NUMAN contó a iProfesional.

"Luego, con la vuelta de las operaciones de los sectores no esenciales y la mayor visibilidad que nos daba de a poco la pandemia, se fue recuperando y paulatinamente comenzó a crecer, hasta llegar en diciembre a estar un 20% a 30% por debajo de los niveles pre-pandemia", continuó.

Para di Nardo, la reactivación de la demanda de este tipo de talento se dio en todos los sectores industriales aunque de manera despareja en el primer semestre del año: "Desde enero de 2021 encontramos muchos más rebotes de lo que esperábamos. Por supuesto, en algunos más que en otros, alcanzándose en algunos casos niveles superiores a los pre-pandémicos. Y por el momento, el escenario preelectoral no frenó este proceso de crecimiento."

Más ingenieros buscaron trabajo fuera del país mientras también investigaban mejores oportunidades de empleo en Argentina

A la tarea de encontrar a estas "figuritas" siempre difíciles, la pandemia le sumó algunas complicaciones extra. El headhunter de NUMANn mencionó una lógica mayor reticencia a cambiar de trabajo de parte de los candidatos, que preferían la estabilidad en entornos inciertos, y también las dificultades de los procesos de selección que no podían ser presenciales. "Hubo empresas que avanzaron en firme con procesos virtuales de punta a punta, y otras que los demoraron hasta no tener un contacto presencial. En un momento, se hizo compleja la realización de los exámenes médicos", afirmó.

Por otra parte, ocurrió un fenómeno de distorsión salarial que recién se está acomodando en el mercado, a causa de las decisiones que tomaron algunas empresas respecto de los ajustes salariales en 2020, a la luz de la emergencia sanitaria.

Y di Nardo menciona para esta época un fenómeno más que complejizó la selección de personal altamente calificado en la industria: "Este año también se vió una mayor cantidad de candidatos aplicando a oportunidades en el exterior, al mismo tiempo que buscaban un cambio o reinserción local. Ante la consecución de trabajos fuera de Argentina, priorizaron hacer un cambio de vida (más que de trabajo), dejando de considerar opciones interesantes en instancias muy avanzadas que tenían en el país".

La pandemia modificó las habilidades requeridas por las compañías industriales

Los más buscados

De acuerdo a la última investigación de NUMAN, en el mercado local los siguientes son los 5 perfiles técnicos más demandados por la industria argentina en los últimos 12 meses:

1. Gerente de Planta

Este perfil subió una posición respecto del año 2020 en cantidad de búsquedas y dos ubicaciones en relación al 2019, escalando a lo más alto del ranking de NUMAN. "Se trata de un puesto crítico para la operación industrial, tanto en tiempos de expansión como de recesión", dice la consultora en el informe enviado a iProfesional.

Su gestión repercute directamente en los indicadores productivos de una empresa industrial, en sus recursos humanos, y en otras áreas de negocio. Contar con una gerencia eficiente en esta área, permite asegurar el cumplimiento del plan anual de producción, buscando la eficiencia de procesos y costos.

Además permite liderar con efectividad el plan estratégico de la planta, las decisiones de inversión en el corto, mediano y largo plazo, y la correcta ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo.

2. Jefe de Producción

En la actualidad, es uno de los puestos más críticos de una empresa industrial. Sus responsabilidades son dirigir, planificar, coordinar y procurar la optimización y eficiencia de todas las actividades productivas de una organización, incluyendo la gestión de los recursos disponibles, el desarrollo de estrategias y procedimientos óptimos y el aseguramiento de los niveles de calidad necesarios.

"Su impacto en los niveles de productividad y competitividad de una empresa, y su incidencia en los resultados es determinante", destacan desde NUMAN.

3. Gerente de Logística

Este rol subió una posición respecto al ranking del año 2020. Se trata de un área con muchas oportunidades para optimizar costos, donde las técnicas de operación logística se han sofisticado mucho en los últimos años.

Sin duda, tener un buen gerente de logística se constituyó en un factor clave en tiempos de pandemia, frente a las dificultades planteadas por las diversas normativas provinciales de restricción vehicular y acceso.

Factores que potencian la demanda de este perfil: el crecimiento del comercio electrónico en procesos comerciales B2B y B2C; la geografía extensa y diversa de la Argentina, entre otros

4. Líder de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente

La crisis sanitaria derivada de la pandemia llevó a este perfil a ocupar un importante nivel de centralidad en las operaciones, con un impacto directo en la productividad y competitividad de las organizaciones. La estrategia de prevención sanitaria y la estructuración de los planes de contingencia industriales frente al Covid-19, recayeron bajo su responsabilidad, de acuerdo a la mencionada agencia de headhunting industrial.

Este rol adopta distintos nombres en cada empresa, y además de la denominación EHS, puede denominarse como "Higiene, Seguridad y Medio Ambiente", "SHE", "SHYMA", "SHMA" y "SySO".

5. Ingeniero de Ventas

Luego de liderar durante 3 años la demanda laboral industrial, el perfil descendió tres posiciones en el último año probablemente como consecuencia del impacto que tuvo la pandemia en términos comerciales, donde algunas categorías mejoraron sus resultados mientras que la mayoría cayó abruptamente a raíz del descenso en los niveles de producción y la crisis económica derivada de la extensa cuarentena de 2020.

Estas 5 posiciones más demandadas por el sector industrial concentran un 50% de las búsquedas que realiza NUMAN, sobre un total de 25 perfiles en los cuales se especializa la consultora. Son las más buscadas en este momento en lo que refiere a talentos para altos mandos y gerencias.

"El título académico y perfil profesional como tal siempre fue el más demandado y solicitado para cargos gerenciales. Teniendo en cuenta que los dos puestos que más ascendieron en el ranking son gerencias, las dificultades siguen siendo las mismas: la escasez de ingenieros. Una problemática que se agudiza cuando además del título de ingeniero se exigen habilidades blandas requeridas, nivel de inglés necesario y disponibilidad para reubicarse en zonas industriales, a veces inhóspitas", remarcó di Nardo.

En lo que refiere a la demanda de empleados de la industria en general, el informe de la UIA en agosto consigna que "la aplicación de incentivos a nuevas contrataciones y normalización del funcionamiento del mercado laboral se vuelven fundamentales para la recomposición del mercado laboral a largo plazo, junto con el incremento de la demanda agregada".

Perfiles técnicos con habilidades blandas

Cooperación y liderazgo de equipos son las habilidades blandas que demandadas para talentos técnicos

No es ningún secreto entre los reclutadores de talentos técnicos, industriales e IT de cualquier mercado que encontrar a alguien especializado en deteminada habilidad dura con las "soft skills" que suelen demandar los puestos de jerarquía media hacia arriba, es como hallar un diamante en bruto.

Pero claro, no es para alarmarse, ya que en la mayoría de los casos hay habilidades que pueden desarrollarse si no se tienen innatamente.

"Un ingeniero que pretenda acceder a una posición desafiante en una multinacional debe saber que, además de los conocimientos teóricos, estarán siendo evaluada su capacidad de influir en el equipo, su comunicación, la capacidad de venta de proyectos internos, sus conocimientos tecnológicos, su tolerancia a la frustración, su autocrítica, su capacidad de aprendizaje y su visión panóptica del negocio. También estará en juego su estrategia para motivarse y crecer en organigramas cada vez más horizontales", afirmó el socio fundador de Numan.

De acuerdo a un reciente informe de la consultora multinacional de talento PageGroup, también esta temática es de las más "calientes" entre los reclutadores de servicios IT. "Dado que el sector IT se está convirtiendo en una parte integral de las empresas, los equipos de tecnología necesitan tener más que las habilidades técnicas adecuadas. Incluso el profesional de tecnología con más talento ya no puede conformarse únicamente con sus habilidades técnicas. Las habilidades de comportamiento son igual de importantes", asegura la consultora.

¿Con qué habilidades deben contar los talentos IT que quieran desarrollar su carrera al máximo en el mundo de hoy? Según PageGroup, son las siguientes:

1. Cooperación en equipos de trabajo

Dado que la tecnología es un componente esencial para la mayoría de las organizaciones y profesionales, la necesidad de comunicarse con una amplia gama de stakeholders, de persuadir y traducir soluciones técnicas, es vital. En el clima actual, poseer un cociente emocional -un método para medir la inteligencia emocional de una persona mediante pruebas- es cada vez más importante.

2. Herramienta de Gestión de Personas

Las habilidades de gestión de personas son imprescindibles y necesarias para el buen funcionamiento de un enfoque eficiente e inclusivo de la estrategia tecnológica. La capacidad de liderazgo efectivo para ayudar a potenciar a los empleados, dirigir la productividad y promover el crecimiento dentro de las organizaciones, es una habilidad muy solicitada.

3. Liderazgo comercial

Los responsables de RR.HH. sugieren que los líderes de IT necesitan ser curiosos, competitivos, entrenables y serenos. Sin embargo, se les exige que aporten sus habilidades de liderazgo a un modelo operativo centrado en el producto. Este tipo de decisiones requieren una gran capacidad de juicio y liderar la comercialización de estas oportunidades de negocio en el mundo digital se ha convertido en una habilidad muy solicitada y necesaria.

4. Mentalidad Ágil

Desde sus orígenes en el desarrollo de software en 2001, Agile se ha extendido al mundo empresarial en general. Casi 20 años después, los 12 principios del trabajo ágil siguen siendo importantes para las organizaciones de todo el mundo.