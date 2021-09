La plataforma de criptomonedas Bitso suma talento de Silicon Valley a sus operaciones

Un exdirectivo de Facebook e eBay dirigirá las operaciones de la plataforma de criptomonedas que ya tiene 2,6 millones de usuarios

La plataforma de criptomonedas latinoamericana Bitso anunció la incorporación de un ex ejecutivo de Silicon Valley a sus filas.

Vaughan Smith fue designado como el primer director de operaciones (COO) de Bitso. Este hito es parte del crecimiento exponencial y de la rápida expansión de Bitso en América Latina.

"Es un gran placer que Vaughan se una a nuestro creciente equipo de Bitso", dijo Daniel Vogel, el CEO y cofundador de la plataforma que ya tiene 2,6 millones de usuarios.

"Habiendo pasado más de una década en los sectores de desarrollo corporativo, Vaughan aporta una experiencia invaluable que ayudará a impulsar e crecimiento y fortalecer nuestra visión del futuro de las finanzas", añadió el directivo.

Bio de líder

Smith se une al equipo con más de una década de experiencia como vicepresidente de desarrollo corporativo en eBay, Move y, más recientemente, en Facebook.

Dentro de su nuevo rol como COO, Smith enfocará sus esfuerzos inmediatos en el desarrollo corporativo, y en la evaluación y la ejecución de oportunidades de crecimiento en Brasil. Vaughan también desempeñará un papel importante en el mapeo de la evolución de Bitso dentro del espacio cripto en continuo crecimiento.

"Me siento extremadamente honrado y orgulloso de unirme a un equipo tan increíble de personas innovadoras", dijo Vaughan Smith (en foto principal), COO de Bitso.

"Dado que Bitso es la plataforma más segura, transparente e intuitiva, estoy emocionado de ayudar en su misión de hacer que las criptomonedas sean útiles. La misión de Bitso es lo que me atrajo a esta empresa. Hay tanto que las criptomonedas pueden ofrecer en América Latina: desde hacer que la libertad financiera sea accesible para millones de personas no bancarizadas hasta brindar opciones que no ofrece el sistema financiero tradicional, Bitso continúa liderando el camino en la generación de productos y servicios financieros sin fronteras de la próxima generación para consumidores y empresas por igual", sentenció.

En crecimiento

Daniel Mangabeira, director global de políticas públicas de Bitso.

La incorporación de Smith al equipo de Bitso complementa otra contratación estratégica reciente: Daniel Mangabeira, director global de políticas públicas de Bitso.

Mangabeira, quien se une a Bitso tras haber trabajado en Uber, donde fue director de políticas públicas, jugará un papel clave en la construcción del equipo de políticas públicas de Bitso y continuará transmitiendo la importancia de las licencias regulatorias de Bitso, incluida una licencia de Tecnología de Libro Mayor Distribuido (DLT, por sus siglas en inglés) de la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar (GFSC, por sus siglas en inglés).

Bitso aprovechará la experiencia conjunta de Smith y Mangabeira a medida que continúa su crecimiento y expansión en América Latina.

En los últimos meses, Bitso amplió su equipo de forma significativa. Desde el comienzo de 2021, el equipo ha crecido más del 200 %, de 205 empleados a más de 440, con planes para continuar escalando de manera agresiva. Como la plataforma de intercambio de más rápido crecimiento en la región, Bitso se ha posicionado de manera única para proporcionar ofertas de productos con "mentalidad global" que se ajustan a las necesidades de los clientes locales de México, Argentina y Brasil.