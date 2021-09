Generación Z, los "rebeldes" del mercado laboral: no quieren volver a la oficina y piden más flexibliidad

Son los que no quieren volver a la oficina. A la vez, desafían a los departamentos de RRHH, pues demandan estar permanentemente en línea con su tarea

Los centennials o Gen Z tienen dos grandes particularidades: son la generación que más cambios está introduciendo en el mercado laboral, y son también los que más están padeciendo el desempleo. Para tener una idea, cerca del 20% de este colectivo tiene dificultades para encontrar un trabajo, y los que lo consiguen le dan prioridad al home office y a la flexibilidad horaria por sobre otros beneficios.

Para ellos las oficinas ya no son el atractivo principal de una compañía, aunque lo evalúan. El año sabático (incluso en pandemia) es casi un derecho obligado y no permanecerán en un equipo en el que no sean escuchados. Por todo esto, los líderes de recursos humanos ven como un desafío en conquistar y retener a estos talentos.

"La generación Z potencia conceptos que empezaban a vislumbrarse en los millennials, pero ya no como algo que valoran sino como algo que exigen. Por ejemplo, no negocian al momento de optar entre una u otra propuesta laboral. Además, son más aspiracionales a un éxito cortoplacista, marcadamente perfiles emprendedores y corporativamente tantean el territorio, la cultura, los grados de libertad, qué tipo de liderazgo predomina. Su la cultura no se alinea con ellos, aparece el ghosting laboral", define Natalia Terlizzi, CEO de HuCap.

Otra característica de esta generación es la alta rotación que tienen, y es algo que está estrechamente ligado a la ansiedad por conseguir el éxito lo más rápido posible. "Están permanentemente mirando lo que ofrece el mercado laboral y cuando sienten que tienen una nueva oportunidad por delante más desafiante no dudan en cambiar de empleo, incluso aunque haga poco tiempo que se encuentran en su trabajo actual", agrega Terlizzi.

Para ellos la flexibilidad horaria y los equipos diversos no son condiciones negociables.

"Son los que están cuestionando absolutamente todo, llevando a sus jefes nuevos retos. Solo para nombrar una problemática actual, en el contexto en el que nos encontramos tratando de volver en forma mixta entre presencial y virtualidad a nuestras oficinas, son los más jóvenes los que presentan mayor resistencia y los que esperan y demandan de sus empleadores argumentos y razones sólidas que justifiquen esa vuelta a la presencialidad", describe Alejandro Servide, director de Professionals y RPO de Randstad Argentina.

En otro aspecto, necesitan entender en qué les aporta tener que trabajar con determinados KPIs en sus roles, cómo es que esto les genera valor y motivación en sus tareas.

Mirada joven

Desde Bumeran, a partir de una encuesta, observaron que un 94% de los jóvenes, de entre 18 y 30 años, cree que la pandemia dificulta la posibilidad de encontrar trabajo.

"La mayoría se encuentra en búsqueda laboral y dentro de los obstáculos a los que se enfrentan enfatizan el contexto sanitario, el hecho de no contar con experiencia, la poca demanda en ciertas áreas profesionales más específicas y el no haber finalizado los estudios. En menor medida, señalan que les es difícil encontrar un empleo por los requisitos, por no vivir en una ciudad o porque pretenden un salario más alto", enumera Ariel Arcidiacono, director comercial de Bumeran y Zonajobs.

94% de los jóvenes asegura tener dificultades para conseguir empleo.

Y agrega: "esta nueva generación se rige por paradigmas flexibles y fundamentalmente se centra en el deseo de contar con un equipo de trabajo que aporte a su aprendizaje diario. Buscan desarrollar una carrera dentro de la empresa donde se inserten laboralmente y ejercer su profesión. No es casualidad que un 21% de los jóvenes destaque en un trabajo la posibilidad de aprender y ganar experiencia".

Desde el rol de empleador, desde el área de RRHH de Supervielle, ponen el acento en lo que posibilitan los Centennials. "Nos aportan una mirada fresca sobre cómo resolver problemas, y a la vez desafían al equipo. Cabe destacar también que, en un contexto como éste, en el que se demandan perfiles con experiencia, puede significar que haya una menor oferta de empleo joven en general. Pero es una generación que aprende rápido y se puede adaptar fácilmente", concluyen desde el banco.