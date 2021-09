Grandes empresas darán subas de sueldo de hasta 50% en 2021: qué sectores lideran los incrementos

Qué subas de sueldo tendrán los no convencionados en las empresas de acuerdo al sector en el que trabajan, y qué pasará en 2022

Las grandes empresas nacionales y filiales de multinacionales en la Argentina planean dar 45,4% de aumento de sueldo anual en promedio a sus empleados fuera de convenio en 2021.

Las que menos otorgarán están cerrando sus presupuestos con subas del 42%, mientras que en el percentil más alto las organizaciones esperan dar hasta 49% de aumento de sueldo.

Así lo determinó la encuesta de septiembre y octubre de Willis Towers Watson (WTW), que versa sobre lo que ocurrirá en ese segmento de compañías en los meses en los que se suele otorgar el segundo ajuste salarial fuerte del año. El 44% optó por dar dos subas, una en cada semestre; un 31% lo dio en tres oportunidades y 23% en cuatro cuotas o más.

A diferencia de lo que ocurre generalmente en la argentina de la inflación de dos dígitos, esta vez en la mayoría de las 390 empresas relevadas no hubo grandes cambios en los presupuestos salariales a lo largo de 2021.

Marcela Angeli, Directora de Talent & Rewards de WTW, remarcó que al mirar la encuesta de remuneraciones y compensaciones que hizo la consultora en enero y febrero, "podemos afirmar que las empresas casi no han modificado el presupuesto. Pues, si por ejemplo, en ese momento surgía que el incremento proyectado rondaría entre el 43% y 44%, actualmente lo que se está dando corresponde al 45,4% en promedio".

Consultada por iProfesional sobre el peso que las paritarias renovadas del segmento agremiado puede haber tenido en estas definiciones sobre salariales, Angeli respondió que "tanto el año pasado como éste, las empresas han tratado de desmembrar un poco el incremento del personal que va para dentro de convenio y fuera de convenio; tengo esa sensación. No es que estuvieron mirando que pasa con lo que pasa ‘dentro’ para dar a los no conveniados".

"Para fin del año, creo que se cerrará entre 45% y 46% (de aumento salarial para no sindicalizados). Ya que según nuestra muestra, el 64% de empresas relevadas no van a modificar su presupuesto salarial", añadió. El 35% espera modificarlo al alza y solo 1% podría reducirlo.

Estos cálculos que hacen las compañías encuestadas se realizaron con una estimación de inflación de parte de esas mismas firmas que rondará el 42,6% en promedio en 2021. Es un buen augurio ya que de cumplirse ese resultado, significaría un mínimo de sostenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores no agremiados y ejecutivos de grandes empresas.

¿Se debe entonces a este pronóstico de inflación a la par con los salarios que las organizaciones no modificaron demasiado este año sus presupuestos? "Creo que hay un grupo de empresas que deben percibir que la inflación anual no va superar más allá del 47% y 48%, pero a pesar de eso van a estar por debajo. Y otras que entiendo que también, porque el negocio no "soporta" y no pueden aumentar más que eso", respondió Angeli a este medio.

Sector por sector

Incrementos salariales 2021 de acuerdo al estudio de septiembre y octubre de WTW

Como consecuencia de la ausencia de cambios en los presupuestos salariales para 2021, tampoco se movió demasiado el ranking de los sectores que pagarán mejores y menores subas de sueldo.

"Prácticamente son los mismos los que se mantienen en la parte alta, siendo los más competitivos en cuanto a incrementos salariales, en relación con los que están en la parte baja", evaluó Angeli.

La industria fintech sigue al tope de la lista, y al día de hoy estima que sus subas salariales rondarán el 50% en promedio en 2021, seguida de los bancos y entidades financieras, que darán casi dos puntos menos.

En tercer lugar quedaron los medios de comunicación y entretenimiento, que proponen 48% de suba anual, en el cuarto la industria automotriz con 47% y la logística y transporte en el quinto, con 46,2%, apenas por encima del rubro energía y la alta tecnología (46%).

Los demás sectores quedarán por debajo de la media de aumentos de sueldo de este año para empleados fuera de convenio, con los sectores más golpeados por las restricciones de la pandemia –el turismo y el retail- en las últimas posiciones un año más.

En este punto, Angeli quiso remarcar que aún con los buenos salarios que se detectan para las áreas de tecnología de estas empresas, hay una mayor dificultad para atraer y retener a los perfiles necesarios para la transformación digital.

"Respondiendo a una demanda puntual que tuvimos de empresas de diferentes sectores respecto al área de alta tecnología, y otros perfiles como los analistas de datos, decidimos hacer un módulo especial sobre gestión de compensaciones de esta área y perfiles", contó la directiva de WTW. "Hay muchas empresas que no son de tecnología que nos manifestaron estar preocupadas por al alto nivel de rotación en sus equipos de IT. Realidad que, según lo que conocemos, también se presenta en las empresas de Alta Tecnología (desarrolladoras de software)", continuó.

"Todo esto nos reafirma que hay una gran falta de perfiles de IT, tanto en empresas del sector como de otros, generando así problemas para atraer y retener este talento. Si bien hay otros perfiles que tienen esta misma problemática, los más críticos son los de tecnología. Y allí es donde algunas empresas están tomando medidas", cerró.

¿Qué pasará con los sueldos en 2022?

Incrementos salariales 2022, proyecciones de WTW

Intentar una definición de qué puede ocurrir el año próximo con los salarios fuera de convenio en la Argentina tiene una cuota de "futurología", más aún sin Presupuesto para el año próximo y con las elecciones legislativas aún pendientes.

Pero la mayoría de las grandes empresas ya están trabajando sus proyecciones salariales, que deben ser entregadas generalmente en noviembre.

Respecto al 2022, Angeli estima las empresas planean otorgar a empleados fuera de convenio entre un 40% y 45% de incremento, y que el promedio de suba para este segmento se ubicará en el 42,9 por ciento. "Hoy, según nuestro relevamiento, ya el 41% de empresas trabaja sobre ese planing, es decir que podemos afirmar que son datos representativos", dijo la directiva de WTW en Argentina.

Las compañías que ya dieron datos a la consultora sobre sus planes para 2022 estiman una inflación anual del 43,1% en promedio, y una media del 42,9% de aumento de sueldo, con lo cual, los salarios y la inflación podrían volver a quedar cabeza a cabeza otra vez.

Por el momento, las comunicaciones y entretenimiento serían el rubro que de mayores alzas a los no convencionados, con 46% en el 2022. Le siguen un punto más abajo los bancos y financieras y la alta tecnología, y más abajo los servicios y el consumo.

La mitad de estas compañías relevadas aplicaría esa suba en dos ajustes en el año, y el 28% se inclina por tres. Esto revertiría la tendencia que se dio en los últimos años de que cada vez más compañías dividen los incrementos en tres partes o más.