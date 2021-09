El autor de "Padre rico, padre pobre", dice que "ser pobre es un estado mental que todo el mundo puede cambiar"

"Padre rico, padre pobre" es uno de los libros de finanzas personales más vendidos y exitosos del mundo, y es la obra central del empresario, inversor, escritor y conferencista estadounidense Robert Kiyosaki.

En una entrevista en GO Banking Rates, el autor dio ahora algunos consejos sobre cómo navegar el uso del dinero y la gestión de las deudas.

Entre las declaraciones más destacadas, Kiyosaki (en foto principal) asegura que se prohíbe decir: "No puedo permitirme esto".

En cambio, señala, la pregunta que se hace es: "¿Cómo puedo pagarlo?". Cuestionarse esto le obliga a abrir su mente y desafiarse, asevera.

"Las palabras que nos decimos y en las que creemos son la fuerza más poderosa del mundo. El mayor patrimonio que tenemos son los 15 centímetros que hay entre nuestra oreja izquierda y la oreja derecha", afirma.

"'No puedo permitirme esto» es lo que dice la gente pobre. Y pobre es un estado mental que todos tenemos el poder de cambiar", argumenta Kiyosaki.

Por añadidura, hace hincapié en una diferencia: "No es lo mismo ser pobre que estar en quiebra".

En esta entrevista, Kiyosaki, que tiene otros 14 libros publicados, comenta que a su yo más joven le aconsejaría que elija bien a sus profesores y que tuviera mucho cuidado con las ideas que surgen en ese espacio clave que hay entre orejas.

Durante años, cuenta, asistió a seminarios de inversión. En la actualidad, con la crisis sanitaria por el COVID-19, sigue todo tipo de eventos y charlas a diario en YouTube. Esto le permite, subraya, acceder a los mejores profesores –que dan clases de forma gratuita– en el horario que más le conviene.

Se muestra como un gran defensor de la educación financiera. Sin ella, resalta, "la gente no se daría cuenta de que hay 2 tipos de deudas: las deudas buenas y las malas". Para Kiyosaki, las primeras te hacen rico y las segundas pobre.

Todo inversionista, sostiene el autor de Padre rico, padre pobre, debe tener la capacidad para analizar la deuda y usarla para enriquecerse. Para él, el estadounidense medio está lleno de deudas malas y eso sucede porque no han protegido esos 15 centímetros sagrados.

Insta a las personas a aprovechar las oportunidades para utilizar el dinero de manera inteligente y sacar rédito de las deudas buenas.

Días atrás el autor de "Padre Rico, Padre Pobre", motivado por el contexto social y económico de Estados Unidos, envió por redes sociales un mensaje de alerta.

Según Kiyosaki, el país muestra cada vez más signos de debilidad en consecuencia del COVID-19 y la política monetaria aplicada por el presidente Joe Biden para mitigar los efectos de la pandemia en la sociedad estadounidense.

Why gold, silver, Bitcoin & bullets? Social Security and Medicare are broke. Boomers are broke. Pensions are looted. Gov and Treasury must print trillions in fake dollars. Savers are big losers. Debtors winners. Be aware. Take care. — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) September 13, 2021