Microsoft exigió a Bill Gates que dejara de enviar correos "inapropiados" a una empleada

Lo publicó recientemente el Wall Street Journal. Qué decisión tomó el consejo directivo de Microsoft tras conocerse el comportamiento del millonario

El magnate Bill Gates fue advertido por ejecutivos de Microsoft a causa de sus correos electrónicos de tono "inapropiado" dirigidos a una empleada de la compañía, quien entonces era su compañera de trabajo.

Así lo reflotó en un artículo publicado en The Wall Street Journal, ya que, el hecho ocurrió hace algunos años.

Según la publicación, hace más de una década un abogado y un jefe de recursos humanos informaron a algunos directivos de la empresa que habían hablado con el magnate, ya que los correos que le enviaba a una trabajadora de la firma no eran apropiados.

Esta situación habría ocurrido cuando Gates todavía era empleado de Microsoft y presidente del consejo y, de acuerdo con personas cercanas al caso, el millonario "se mostraba coqueto y le hacía preposiciones a la empleada" en los correos.

Gates estaba casado en aquel momento pero sus jefes interpretaron que golpeaba otra puerta y, a raíz de este incidente, los ejecutivos Brad Smith y Lisa Brummel se reunieron con Gates y le dijeron que este comportamiento era "inapropiado" y debía detenerse.

En el encuentro, el acusado no negó los intercambios y se comprometió a dejar de escribirle a la funcionaria de la compañía.

"Los ejecutivos informaron a algunos miembros del consejo de administración de Microsoft y un comité del consejo discutió el asunto. El consejo llegó a la conclusión de que no estaba justificado tomar más medidas porque no hubo interacción física", señala el artículo de WSJ.

En tanto, Bridgitt Arnold, vocera de Bill Gates, negó el supuesto intercambio inapropiado. "Estas afirmaciones son falsas, rumores reciclados de fuentes que no tienen conocimiento directo, y en algunos casos tienen importantes conflictos de interés", mencionó en un comunicado de prensa.

Reputación

Tras conocerse el divorcio de Gates y su esposa de 20 años, Melinda French, las acusaciones de mal comportamiento y maltrato a empleados comenzaron a aflorar.

En 2019, una ingeniera de Microsoft escribió una carta a la compañía afirmando que había tenido una relación sexual con el CEO, lo que provocó una investigación interna por parte de Microsoft. Gates dejó la junta varios meses después.

Bill Gates y Melinda French están oficialmente divorciados

Un portavoz de Bill Gates habló con Business Insider y afirmado que Gates tuvo una aventura con una empleada de Microsoft "hace casi 20 años, que terminó de manera amistosa", añadiendo que cualquier afirmación de que el CEO haya maltratado a sus empleados es falsa. El portavoz también dijo que ese asunto no estaba relacionado con la salida de Gates de la junta.

Después de que la noticia se viralizara, la reputación impecable que él y su equipo de relaciones públicas habían creado meticulosamente a lo largo de los años se desmoronó rápidamente. Las empleadas contaron historias sobre Gates invitándolas a cenar y surgieron detalles sobre sus visitas a clubes de striptease hace años. Mientras tanto, sus reuniones con Jeffrey Epstein, incluido un vuelo a Palm Beach en el avión privado de Epstein, fueron objeto de un nuevo escrutinio público.

El portavoz de Gates también indicó que el empresario no tenía absolutamente ninguna asociación comercial o amistad personal con Epstein, y que cualquier reunión entre los dos se limitó a para tratar temas relacionados con iniciativas filantrópicas.

"Es extremadamente decepcionante que se hayan publicado tantas mentiras sobre la causa, las circunstancias y el cronograma del divorcio de Bill Gates. Los rumores y las especulaciones que rodean al Sr. Gates se están volviendo cada vez más absurdos y es lamentable que las personas que tienen poco o ningún conocimiento sean caracterizadas como 'fuentes'", sentenció el portavoz.

Hacía poco que Gates había fundado Microsoft con su amigo de la infancia Paul Allen, cuando empezó a destacar por tratar mal a los trabajadores. Cuatro mujeres que trabajaron con Gates en Microsoft dijeron a Business Insider que era descarado y tenía mal genio. "Una reunión con él implicaba que te tratara mal, por lo que yo procuraba evitarlas", afirma una extrabajadora de la empresa que prefirió permanecer en el anonimato.

Gates era conocido por insultar y reprender a sus subordinados. "Es la idea más estúpida que he escuchado" se convirtió en un eslogan para el CEO. Vigilaba a los empleados memorizando sus matrículas.

También intentó diluir la participación del cofundador de Microsoft, Paul Allen, en la compañía por considerarlo "improductivo" mientras lidiaba con su primer diagnóstico de cáncer, según escribió Allen en sus memorias.

Otra empleada de Microsoft que también prefirió permanecer en el anonimato afirmó que Gates era directo y honesto. Si bien su estilo de gestión podía intimidar a algunos empleados, ella apreciaba su franqueza. "Bill gritaba a todo el mundo por igual", defiende.

Otra antigua ejecutiva, que se reunió varias veces a solas con Gates, comenta que podía llegar a resultar incómodo. "No sabe cómo bromear de verdad ni cómo conectar con la gente", señala. "Si te decía que le gustaba tu pelo, no intentaba coquetear contigo. Simplemente le gustaba tu pelo".

Pero no todos fueron tan comprensivos con su comportamiento, particularmente cuando se trataba de lo que algunos veían como la insensibilidad de Gates hacia los problemas laborales de las mujeres. Klawe, miembro de la junta directiva de Microsoft de 2009 a 2015, dice que Gates se comportaba como si fuera la "persona más inteligente de la sala" y no era receptivo a las sugerencias sobre cómo mejorar la diversidad en la planificación de la sucesión, que, según ella, a menudo provenían de mujeres miembros de la junta en particular.

No era algo de lo que Gates estuviera interesado en hablar y solía dar contestaciones como: "¿Qué intentas, destruir la empresa?", según Klawe.