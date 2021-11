Emprendimientos: cómo elegir el nombre perfecto

Buscar una marca es el primer paso pero a la vez el más crucial que da una startup en sus inicios. Los mejores nombres para emprendimientos y cómo elegir

Para lanzar una empresa, una de las primeras cosas que tenés que elegir es un nombre para el emprendimiento.

La elección de una buena marca es crucial ya que será la que forje la identidad de la empresa, lo que deben poder recordar -de buena manera- los consumidores, lo que dará lugar a futuros negocios y asociaciones, etc.

Hay una disciplina vinculada a la publicidad, el branding, que se encarga de especializarse en elegir nombres para emprendimientos.

Pero incluso si no sos experto en branding, hay algunas simples reglas que debés conocer para darle nombre a tu startup y es mejor que las aprendas y pongas en práctica antes de comprometerte con una marca determinada.

En la siguiente nota te contamos algunos pasos básicos que podés seguir para tener éxito al elegir nombres para emprendimientos.

Nombres para emprendimientos: qué es el branding

Nombres para emprendimientos: para qué sirve el branding

Elegir el nombre de un emprendimiento puede ser una de las partes más fáciles al iniciar un negocio, o una de las más difíciles. Si caés en la segunda categoría y estás luchando por encontrar uno bueno, lo ideal es contratar a un experto en branding.

Claro que estos especialistas no se dedican solo a eso. Crean la marca entera, su imagen, sus logos, el "espíritu" que se encontrará detrás, el tono con el que esta se comunicará con sus clientes, etc.

Son ellos los más indicados para buscar identidad. Pero si no podés contar con uno de ellos para que te ayude con tu startup, siempre es bueno seguir las siguientes reglas para elegir nombres de emprendimientos.

10 reglas para elegir nombres de emprendimientos

Como mencionamos, elegir el nombre de tu emprendimiento o una marca para tu startup es parte de las claves del éxito.

Si tenés que dar este paso sin la ayuda de una persona experta en el tema, te proponemos que al menos conozcas estas reglas básicas que publicó Logaster.

10 reglas básicas para elegir nombres de emprendimientos que podés seguir para definir una marca

1. Claridad: no mezcles los mensajes

El sonido y el estilo del nombre deben sugerir a qué se dedica tu marca.

Por ejemplo, si tu emprendimiento se llama "ÑumÑum", esto sugiere comida. ÑumÑum no debe ser la denominación de una empresa de servicios financieros o de software as a Service (SaaS). Eso significa que el nombre sería confuso y no mostraría compromiso.

Para alcanzar la claridad, armá una lista de las palabras clave relevantes para tu industria o nicho. Si estás creando una empresa de servicios financieros SaaS, quizás tengas una lista que incluya las palabras "números", "hojas de cálculo", "contabilidad" o "libros".

Esa nube de palabras relevantes para tu sector o industria activará tu cerebro lo suficiente como para diseñar un nombre para tu startup que tenga que ver con tu actividad y determine el estilo de tu marca.

2. Descriptivo: el nombre del emprendimiento debe "vender" la identidad

Así como el nombre del emprendimiento debe tener claridad, también debe ser descriptivo. La marca finalmente elegida debe describir la industria, actitud, enfoque y metas del negocio.

Esto no significa que la denominación tiene que contener el producto o servicio. Más bien, debe capturar la esencia, la experiencia y los beneficios de la marca de una forma oblicua o sugerente.

Amazon, por ejemplo, que hoy es un gigante del e-commerce pero que comenzó como un portal de venta online de libros, eligió un nombre que connota un crecimiento masivo y un servicio que lo abarca todo, indicó Logaster.

Su fundador, Jeff Bezos, querí­a dos cosas principalmente: ser el primero en búsquedas alfabéticas y una palabra que aludiera a algo muy extenso para proyectar lo que él veí­a en un futuro para su empresa.

Es por eso que eligió la letra "a", y una referencia al rí­o Amazonas, que con sus más de 6.990 kilómetros de longitud es el más extenso del mundo.

3. Memorable: el nombre del emprendimiento se debe recordar

El cerebro humano es notablemente malo para recordar nombres, incluso si es de emprendimientos. ¿Por qué? El cerebro almacena nombres en su memoria a corto plazo o memoria operativa o de trabajo.

En la vida ordinaria, nuestra memoria de trabajo se puede comparar a nuestra computadora: mantiene activa y presente por un tiempo la información en la que estamos trabajando, pero tiene muchas ventanas abiertas y el sistema empieza a fallar.

La desventaja de la memoria de trabajo es que no podemos seguir la pista de todo a la vez, entonces olvidamos algunas cosas.

Para ser memorable, el nombre de un emprendimiento debe contrarrestar la tendencia del cerebro para olvidar. ¿Cómo se logra esto? Anclando la denominación de la marca a otro sentimiento, actitud o sensación.

Hay diferentes tipos de memoria. Si puede estimular dos tipos de memoria – digamos, una memoria de sensación física y emocional – entonces es más probable que el cerebro lo recuerde.

Estas son algunas sugerencias para crear nombres para empresas memorables:

Hacerlo corto

Hacerlo único

Utilizar palabras o sonidos familiares

4. Corto: necesita ser fácil de recordar

Uno de los artículos más citados en psicología tiene este título casual: "El Mágico Número Siete, Más O Menos Dos". Los investigadores de ese estudio afirman que el cerebro no puede manejar mucha información a la vez.

Aunque la capacidad final del cerebro es virtualmente ilimitada, enfrenta retos para almacenar, procesar y retener bits selectos de información simultáneamente.

Por eso, un nombre de emprendimiento corto aumenta lo memorable, la fluidez del habla, y atrapa a las personas.

Uber, IBM, Apple, son grandes ejemplos de nombres de emprendimientos lo suficientemente cortos como para ser recordados fácilmente.

5. Sencillo: que el nombre del emprendimiento sea fácil de pronunciar

No trates de mezclar palabras al crear un nombre para tu emprendimiento que sea derivado de una palabra común. Esto sólo confundirá a las personas y puede hasta evocar malos recuerdos.

Crea una nueva palabra y podría estar bien. En la Argentina varias reconocidas marcas de moda emplearon esta técnica. También un nombre de emprendimiento único es más fácil de defender legalmente si alguien quiere usurpar o hacer uso indebido de tu marca, una vez que la hayas registrado.

En la Argentina, el lugar en donde debés registrar el nombre de tu emprendimiento y todo lo relacionado a tu marca y logo es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Argentina (INPI).

6. Modernidad: no sigas sugerencias desactualizadas

Una marca debe tener un ambiente moderno para conectarse con las personas modernas. Pero no debés llegar muy lejos en esa dirección o nadie comprenderá el nombre de tu emprendimiento.

¿Por qué no? Porque una marca que está de moda hoy en día podría estar completamente desfasada mañana. Debés buscar un nombre que perdure los próximos cinco años.

Los consejos anticuados para crear una marca incluyen identificar los nombres disponibles y elegir uno basándose en eso. Esto ya no es tan importante como lo fue una vez, en particular por los avances de las señales de SEO.

Deberías elegir estratégicamente, pero no debilites tu nombre de marca por la disponibilidad.

7. El nombre del emprendimiento tiene que ser único

Además de las mencionadas ventajas a nivel legal para defender tu marca, también hay razones neurológicas por las que el nombre de tu emprendimiento debe ser único. Siempre y cuando no sea muy extravagante, una denominación única se queda en la mente de las personas.

Sin embargo, las razones comerciales para que una marca sea única son aún más atractivas. Cuando una empresa entra en el mercado, compite por un lugar entre la mente del público meta. Si no capta su atención, está condenada.

Más aún, aunque las señales de la marca aumenten en el espacio del marketing digital, la propia existencia depende de su identidad única.

No subirás en el ranking ni serás encontrado por los motores de búsqueda si eliges una palabra simple como "chispa", o "martillo". Debés diferenciarte creando un nombre de emprendimiento completamente nuevo o una combinación de palabras que no rompa las reglas cardinales de lo sencillo, corto y memorable, insistió Logaster.

8. Atractivo: que conecte con la audiencia

El nombre de un emprendimiento no debe ser simplemente "atractivo" en general (lo que es difícil de lograr), sino que deben ser denominaciones atractivas para negocios, particularmente para la audiencia meta.

Entonces, para llegar a la marca perfecta, primero debés considerar a quién estás tratando de llegar. ¿Qué idioma hablan? ¿Cuál es su estilo? ¿Su edad? ¿Sus ingresos? ¿Su educación? ¿Su nivel de sofisticación? ¿Su interés? ¿Su perspectiva religiosa? ¿Su preferencia de marca?

En base a todos estos datos también debés orientar la elección del nombre de tu emprendimiento si no querés que tu empresa fracase, no sea memorable, no se gane un lugar en la mente de los consumidores y éstos no la recomienden.

Cuando la denominación es atractiva para la audiencia meta, es más sencillo que los potenciales consumidores formen una relación con el nombre de tu emprendimiento, un vínculo que los haga sentirse parte de su historia y que la compartan con otros.

Tu marca es un producto en sí. Tenés que venderlo. Comunica el valor, el propósito y la identidad de tu empresa. Cuando podés conectar con éxito todos los puntos entre tu audiencia y tu marca, entonces alcanzarás una verdadera atracción.

9. Duradero: más que tu propio nombre

Sería bueno si sobreviviera a su creador. De hecho, una marca puede tener un efecto revolucionario en una generación. Cuando está ligada a un solo individuo, es menos probable que lo haga, excepto en casos excepcionales como McDonald's, por ejemplo.

Con todo el debido respeto a Walt Disney también, se sugiere elegir un nombre de emprendimiento que pueda perdurar en el tiempo, no solo en la etapa en la que el fundador se encuentre activo en la empresa, sino también mucho después de que éste se haya ido de la compañía

10. Que el nombre del emprendimiento tenga algo de sentido

Algunas veces, los dueños de empresas elegirán nombres que son palabras sin sentido. Las palabras peculiares Yahoo o Google, o las marcas registradas inventadas desde cero (Novartis, Aventis, Lycos) son un gran riesgo.

Antes de tomar la decisión de cuál será el nombre de tu emprendimiento, lo ideal es verificar las implicaciones internacionales que la marca podría tener al trascender las fronteras de su país de origen.

Más de una empresa ha pasado por una vergüenza al saber que su marca o la de uno de sus productos tiene connotaciones negativas e incluso obscenas en otro idioma distinto del de su país de nacimiento, y esto también es algo que debes tene en cuenta al elegir el nombre de un emprendimiento.

Una última recomendación por fuera de estas diez reglas básicas, es que cuando elijas un nombre para tu emprendimiento, te apegues a él.

Llegará un momento en la vida de cada empresario cuando se enfrente a una crisis de identidad: cambio en el producto, marketing, conciencia, estrategia, o algún otro aspecto fundamental de la empresa.

Quizás puedas cambiar tu branding, arreglar tu logotipo, y cambiar tu enfoque, pero tratá de no cambiar el nombre del emprendimiento, ya que perderás mucho del valor construido alrededor de la marca original.

Por esta razón, elegí un nombre que te encante, además que cumpla con todos los requisitos arriba mencionados, y quizás que pueda además recordarte por qué iniciaste tu empresa o negocio, y transmitir esa emoción a su audiencia.