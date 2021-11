Beneficios y trabajo híbrido: las empresas, ¿pagan a empleados el almuerzo y el uso de Internet en casa?

La presencialidad se piensa en función de los objetivos. Pero, ¿cómo se insertan el almuerzo, el pago de Internet y otros beneficios en la actualidad?

Con la baja evidente de casos de COVID-19, la "vieja normalidad" se reinstaló muy rápidamente en muchos de los aspectos de la vida cotidiana de los argentinos.

Las empresas también buscaron un regreso rápido a la presencialidad, convencidas de que los viejos métodos son garantía de éxito.

No obstante, hubo algunas más innovadoras que aprovecharon la chance para repensar las metodologías de trabajo a la luz de la experiencia de la pandemia, de manera de generar bienestar y no perder el plus de productividad y compromiso conseguido en la etapa de trabajo remoto.

Rafael Bergés, líder de Recursos Humanos de Banco Galicia, contó durante un evento organizado por Willis Towers Watson (WTW) cómo será el nuevo período de 3 meses en el que la empresa probará un nuevo modelo de trabajo pensando en la post-pandemia.

Según describió, se trata de pensar la "presencialidad con propósito" y no de "volver por volver, volver porque el jefe lo dice", sino que los líderes de los equipos los que definen cuáles son las ocasiones en las que es necesario acudir a la oficina (para lo demás, se elige ir o trabajar remotamente).

"Los líderes de equipos eligen qué actividades son las que suman valor si se hacen de manera presencial", como las reuniones, las charlas de desarrollo de carrera, los ingresos de nuevas personas al staff, según describió Bergés. Él caracteriza este modelo –similar al que eligen multinacionales como Amazon y LinkedIn- como el de la "flexibilidad con responsabilidad", para el cual es fundamental la confianza.

Hay dos objetivos detrás de la elección de este modelo que por lo pronto estará vigente tres meses: generar valor agregado para el cliente y los nuevos colaboradores, y por otro lado, "recuperar el ADN y evolucionar la cultura", sentenció Bergés.

Le siguió su par en Mercado Libre, Sebastian Fernández Silva, quien comentó que entre los equipos de esta compañía, "cada uno va a poder elegir un porcentaje de tiempo para trabajar desde su casa".

"Identificamos algunas acciones donde es importante venir porque la presencialidad es un gran transmisor de cultura", aseveró convencido, y aclaró: "El desafío que ahora tenemos las empresas es adaptar esa ‘experiencia Mercado Libre’ a las formas de transmisión de cultura de las nuevas herramientas de trabajo remoto".

La cultura no es un tema menor en una empresa de crecimiento hiperacelerado como Mercado Libre, que contratará en un año la misma cantidad de empleados que contrató en todos estos años de trayectoria. Es decir, la compañía arrancó el año con 15.000 personas en su nómina a nivel global y en 2022 va a incorporar 16.000. En la Argentina en particular, según contó Fernández Silva, cierra este año con 10.000 personas, 3.000 más que en 2020.

Tras escuchar los casos expuestos, Julio Sánchez, Gerente Gestión de Talentos y Compensaciones de WTW, reflexionó: "Me parece importante que hoy los empleados tienen plena claridad de por qué van a la oficina y de qué tareas ameritan hacerlo."

"Se entendió que ir a la oficina para responder emails es algo que no va más. Y las compañías se están adaptando acorde a eso", respondió por su parte Marcela Angeli, Directora Gestión de Talentos y Compensaciones de WTW.

Beneficios en la post pandemia

Cuánto abonan las compañías argentinas bajo concepto de beneficio de almuerzo

Claro que la modalidad de trabajo o la cantidad de días de trabajo remoto no son lo único que cambia a la salida de la pandemia de COVID-19.

Según contó Ángeli, en octubre noviembre del año pasado las empresas comenzaron a reevaluar el beneficio de Almuerzo que en muchos casos fue suspendido por la virtualidad. "Hoy podemos decir que entre un 30% y 35% de las compañías ha tomado alguna decisión al respecto, al menos transitoria", aclaró la líder de Talento y Compensaciones de WTW.

La mencionada consultora reveló algunos de los datos de su última encuesta de compensaciones y beneficios, correspondiente al mes de octubre, la cual respondieron 545 grandes compañías que operan en el país y que tienen políticas sanas, competitiivas y transparentes en estas áreas.

El 62% de ellas implementa el beneficio de almuerzo. Alrededor de la mitad lo hace con el comedor corporativo, un 15% con un monto identificado en el recibo de sueldo, un 11% con una tarjeta prepaga.

Dos tendencias identificadas por WTW muestran que en diciembre de 2020 el 17% de las empresas de la encuesta estaba enviando viandas a los empleados, cuando en octubre de este año solo un 14% lo sigue haciendo.

Asimismo, un 2% en ese mismo lapso volvió al comedor corporativo, y la cantidad de compañías que dan este beneficio mediante una aplicación móvil pasó del 3% al 7%, al tiempo que cayó en dos puntos porcentuales la cantidad de firmas que ofrecen descuentos en restaurantes como opción.

"Las empresas que tienen definido un monto, bajo cualquiera de las modalidades, abonan entre 380 y 510 pesos por día", afirmó Angeli.

Pago de Internet

Cuánto pagan las empresas para conexión a Internet a los teletrabajadores

El 88% de las grandes compañías que operan en la Argentina planean continuar con un esquema de trabajo mixto, entre presencial y a distancia.

En consonancia con ello, y con la Ley de Teletrabajo aprobada a nivel nacional el año pasado, el porcentaje de organizaciones que no abonan internet en los hogares de los empleados cayó estrepitosamente desde diciembre de 2020 (75%) a octubre último (47%)

Las empresas que ya están pagando algún tipo de bono por Internet son el 34%, cuando hace casi un año representaban solo el 14%, y por lo tanto se confirma la tendencia que se está imponiendo rápidamente.

Un 19% de las firmas consultadas por WTW sigue hoy analizando qué hacer respecto de este tema.

"Ya no sabemos si esto se trata de un beneficio o de una herramienta de trabajo simplemente, pero las empresas que están asignando un monto para pago de Internet otorgan entre 2.500 y 3.000 pesos por mes. Casi 70% lo hacen en el recibo de sueldo, un 30% lo hace contra presentación de factura", afirmó Angeli.

"Hay una cantidad de empresas, que son muy poquitas, que adicionalmente también están abonando algo en concepto de gastos de electricidad. Pagan entre 1.500 y 1.800 pesos mensuales", añadió.

Beneficios más valorados

El plan médico privado pasó este año del segundo puesto entre los beneficios más valorados en 2019 por los empleados, al primero este año.

El tener horarios flexibles también subió una posición en ese mismo plazo, y se ubicó en el segundo lugar en este ranking elaborado por la consultora de talento Willis Towers Watson (WTW) y difundido en su último reporte de Compensaciones y Beneficios. Para el mismo, respondieron 545 empresas que operan en el país, grandes nacionales y filiales de multinacionales sobre todo.

Apareció en tercer lugar un beneficio nuevo, el de descuentos en productos propios. El teletrabajo hoy está en el mismo cuarto escalón que en 2019, y el beneficio de almuerzo, a la luz de la cantidad de trabajo remoto, perdió terreno y cayó del primer al quinto lugar entre las prioridades de los empleados.

"Es cierto que el teletrabajo y todo lo relacionado al horario flexible son de los más valorados por los empleados, independientemente de la modalidad de trabajo que se esté utilizando", aclaró la directora de Talento y Compensaciones.

5 claves para que la gente quiera ir a la oficina

Al terminar su exposición, Bergés quiso compartir los que considera que son cinco aspectos que "hacen que la gente quiera venir a trabajar y quedarse, no sentirse obligado".

Inclusión: la gente quiere sentir que es parte de algo, que no es un número, que es valorado por lo que es.

la gente quiere sentir que es parte de algo, que no es un número, que es valorado por lo que es. Propósito : sentir que tienen algo que dar, que lo que hace aporta.

: sentir que tienen algo que dar, que lo que hace aporta. Confianza : saber que tu líder y quienes son tu equipo confían en vos; se genera un clima donde las personas están tranquilas y sin miedo a equivocarse

: saber que tu líder y quienes son tu equipo confían en vos; se genera un clima donde las personas están tranquilas y sin miedo a equivocarse Claridad de para qué se realizan las tareas, cómo se toman las decisiones.

de para qué se realizan las tareas, cómo se toman las decisiones. Aprendizaje: la gente ya no se conforma con un título o aprender algo, las personas están en aprendizaje constante.

"Si estas cinco cosas se dan, la gente viene contenta y se nota luego en las mediciones del bienestar", sentenció el directivo de Banco Galicia.