Diciembre: cuándo son los feriados, los fines de semana largos y cómo caen año nuevo y Navidad

Diciembre es el mes de las fiestas de Fin de Año y los argentinos quieren saber cuántos feriados tendrán para irse a ver a sus familias o tomar vacaciones

Cada vez que llega diciembre, que es el mes de las Fiestas de Fin de Año, los argentinos esperan con ansias los feriados, pensando que serán varios en un mismo mes y que tendrán más de un fin de semana largo.

Pero por más simpático que caiga el último mes de año, en rigor no tiene una gran concentración de feriados nacionales. Este año son estrictamente dos:

-cuando se celebra el Día de la Inmaculada Concepción, una fiesta de la religión católica- y el día 25, que este año cae sábado.

Lo que sucede es que, además de estos días, algunos empleadores conceden jornadas o media jornada por las celebraciones de Nochebuena y Fin de Año. Esa última fecha, como es de esperarse, empata con el primer día de 2022, que por supuesto es un feriado nacional.

Así es que si bien las expectativas sobre los feriados son grandes, este año habrá que ver qué ocurre en cada caso para saber si habrá fines de semana largos y escapadas por las fiestas.

¿Por qué es feriado el 8 de diciembre?

El Dïa de la Inmaculada Concepción de María es uno de los feriados inamovibles en la Argentina

El primer día libre de diciembre será el día 8, cuando en la Argentina se celebra el feriado inamovible a causa de una fecha especial de la religión católica: el Día de la Inmaculada Concepción.

El Día de la Inmaculada Concepción se celebró por primera vez en España en el año 1644, pero fue declarado día festivo a nivel global para los cristianos en 1854 por el Papa Pío IX.

El anuncio de Pio IX se realizó en la Basílica de San Pedro, en Roma, donde se indicó: "Declaramos que la doctrina que dice que María fue concebida sin pecado original es doctrina revelada por Dios y que a todos obliga a creerla como dogma de fe". En el momento del anuncio, sonaron al unísono las 300 campanas de las torres de Roma y volaron varias palomas mensajeras. Simultáneamente, en todos los templos católicos del mundo se celebraron grandes fiestas en honor de la Inmaculada Concepción.

Por tal motivo, se celebra el 8 de noviembre el Día de la Inmaculada Concepción. El dogma de fe sostiene que Dios se aseguró que la madre de Jesús fuese concebida libre de pecado (como dicen las escrituras, "llena eres de gracia"), por lo que cuando se habla de inmaculada concepción en el catolicismo se refiere a las dotes que Dios concedió a la Virgen María para eximirla de pecado original y personal. Esto significa que, según esta creencia, María estuvo libre de pecado desde su concepción hasta el día de su muerte.

La elección de la fecha para conmemorar el día de la Inmaculada Concepción no es más que un cálculo matemático, ya que la Iglesia Católica celebra el nacimiento de la Virgen el 8 de septiembre. De este modo, para calcular el momento en el que fue concebida, se restaron nueve meses a esta fecha.

En la actualidad esta celebración de la Iglesia Católica cae en 8 de diciembre al menos en países como España, Chile, Argentina, Panamá, Nicaragua, Paraguay, Portugal y Perú.

Teniendo en cuenta que este feriado es inamovible y que el 8 de diciembre es un miércoles en este 2021, no se dispusieron medidas extra de parte del gobierno para generar un fin de semana largo con este feriado, como si se hizo en 2020.

De esta manera, en 2021 el 8 de diciembre será un feriado solamente para cortar la semana, lo cual no viene mal si se tiene en cuenta el cansancio acumulado a fin de año por los trabajadores. Lo bueno es que en este caso, al ser un feriado nacional, será para todos los trabajadores del país.

Los feriados de las Fiestas de Fin de Año

Cómo serán los feriados de Navidad y de las Fiestas de Fin de Año

Sin dudas muchos argentinos están a la espera de que termine este año tan particular y esperan con ansias las Fiestas de Fin de Año para poder reunirse con sus familias, siempre respetando los protocolos para combatir el nuevo coronavirus, o viajar a algún destino particular desde donde recibir el nuevo año.

En ese marco, el último de los feriados del año es el inamovible por Navidad el 25 de diciembre. Como cae sábado, no conformará un fin de semana largo pero si será un feriado muy útil para todos los empleados que trabajan los fines de semana.

También es muy probable que muchos empleadores, por más que no se trate de un feriado nacional, otorguen también la jornada o media jornada del 24 de diciembre para que sus empleados se preparen y disfruten de la Noche Buena.

Asimismo puede ocurrir con el último día del año, el 31 de diciembre, que cae viernes. Muchos afortunados podrán disfrutar de un día o de media jornada libre para preparar la llegada del 2022, que como es costumbre, inicia con el feriado inamovible del 1 de enero.

En años anteriores, además, cuando no coincidían las fiestas con días feriados o con feriados por días turísticos (que define el Ejecutivo) el propio gobierno nacional otorgó asueto administrativo para el día 24 de diciembre y para el 31. Esto quiere decir que los empleados de la administración pública gozaron de un día libre extra.

Puede ocurrir también que los días 24 y 31 de diciembre sean además jornadas sin actividad bancaria, por lo que muchos de los trabajadores de los sectores público y privado gozarían de un fin de semana largo de cuatro días para Navidad y Año nuevo.

¿Se volverá a repetir la misma metodología este año? No es poco probable ya que estos últimos feriados y fines de semana largos de 2021 serían muy importantes para reactivar la alicaída industria del turismo a nivel nacional en el inicio de la temporada 2021-2022, tras dos años de restricciones por la pandemia de COVID-19.

¿Qué es un día no laborable por fines turísticos?

Cuál es la diferencia entre un feriado tradicional y uno declarado por fines turísticos

El gobierno nacional tiene la potestad de determinar tres días al año como "feriado por fines turísticos", que se transforman en los famosos "feriado puente".

A través de estas fechas que las autoridades definen para cada año en particular, se busca fomentar no solo el descanso de los trabajadores sino la industria del turismo, los viajes, la hospitalidad y la gastronomía. Se seleccionan días que permitirán, junto con los feriados y días no laborables tradicionales, crear fines de semana largos de tres o cuatro días. Por ese motivo este año no se creó uno de estos fines de semana largos al principio de diciembre, ya que el día 8 cae en miércoles.

Esta modalidad comenzó en 2017, con la sanción de la Ley 27.399, que limitó la cantidad de veces al año que el Gobierno podía decretar para este fin a tres jornadas.

La pregunta que surge siempre en estos casos es si se trata de un feriado optativo u obligatorio para las empresas. Y en cualquier caso, cómo debe abonarse a los empleados. De acuerdo al artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo, "en los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical en caso que presten servicios en tales días, cobrarán la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual".

Qué diferencia un feriado inamovible de uno trasladable

Cuándo puede trasladarse un feriado nacional y cuando no de acuerdo a lo que dice la Ley 27.399

La lista oficial completa de feriados está siempre disponible en Internet en un calendario que pone a disposición el Ministerio del Interior de la República Argentina, que incluye además un contador que permite conocer al instante cuánto falta para el próximo día libre.

Ese documento también aclara cuándo un feriado es inamovible o puede ser trasladado a una fecha diferente de la original.

En rigor, los feriados trasladables son los feriados nacionales cuyas fechas coinciden con los días martes y miércoles, y que en ese caso es trasladado al día lunes inmediatamente anterior. En cambio los feriados de este tipo que coincidan con los días jueves y viernes se mueven al día lunes siguiente, según determina el artículo 6 de la Ley 27.399.

Todos los feriados nacionales que se rigen por el la Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de semanas largos Nº 27.399 de 2017. Los que se determinan allí como inamovibles no pueden ser trasladados a otra fecha diferente.

¿Cómo se abonan los feriados de fin de año?

Cómo se abonará el pago a empleados registrados formalmente que trabajen en los feriados de diciembre

Reiteramos que los únicos días feriado que tiene el mes de diciembre de 2021 son el miércoles 8, que es un feriado nacional inamovible, y el sábado 25.

En el caso de los trabajadores registrados en blanco cuyos empleadores definan que deben prestar tareas el miércoles 8, percibirán el pago de doble jornada por su trabajo. Sino, podrán disfrutar de su día de descanso y en ese caso perciben el pago de la jornada simple como siempre.

Vale la pena recordar que este es un beneficio que tienen solo los empleados registrados en el sistema de seguridad social; es decir, que están "en blanco".

Por otra parte, el feriado del 25 de diciembre cae sábado por lo cual lo anterior aplicaría también en el caso de que el esquema del empleado implique que trabaja regularmente los días sábados. Si trabaja todos los sábados y debe hacerlo también el 25 de diciembre, a pedido de su empleador, percibirá el pago por jornada doble, siempre que sea un empleado formalmente registrado.

Ninguno de los empleados en un vínculo laboral informal tendrán estos beneficios, como tampoco los trabajadores independientes y freelance.

Asimismo, si el empleador decide por su cuenta otorgarle a los empleados el beneficio de no trabajar el viernes 24 y/o el 31 de diciembre, por las fiestas de Fin de Año, esta es una decisión particular y esos días no se pagan distinto.

¿Qué diferencia hay entre feriados y días no laborables?

¿Qué diferencia hay entre los feriados y los días no laborables y cómo se paga en cada caso?

Los feriados y los días no laborables tienen diferencias que todos los empleados deben conocer para poder saber cuándo deben trabajar, cuándo no y qué pueden exigir en cada caso.

Durante los feriados los empleados no tienen la obligación de trabajar. Si lo hacen, se les debe abonar jornada doble (un 100% más que un día normal). Y cuando un día feriado tradicional no se trabaja, se abona a los empleados como jornada simple, aunque no hayan concurrido a la oficina o realizado tareas.

En los días no laborables, a diferencia de los feriados, los empleadores son quienes tienen la decisión de hacer trabajar o no a sus empleados.

En ese caso, si en esa fecha se prestan tareas no se incluye ningún pago adicional ni diferenciado, es decir que es igual que cualquier otro día en que la persona trabaje.

Sin embargo, la distinción con los días regulares de trabajo está en otro lado: si no hay actividad laboral por decisión del empleador, el día no se recupera.

Por otra parte, una jornada considerada como "día no laborable" sí afecta a la administración pública. "No laborable" significa que las empresas y empleadores tienen la potestad de determinar si les dan o no el día libre a sus empleados, por lo cual no corre para todos los trabajadores por igual.

No obstante es importante definir que en los casos en los que los empleadores decidan que se trabaja en esas fechas, esa jornada se abona de manera normal, sin obligación de que el trabajador perciba un adicional como ocurre con los días feriados, que se pagan el doble.