Trabajar para afuera: cuál es el país latinoamericano donde más crecieron las contrataciones internacionales

Formatos híbridos y remotos se consolidan en la región, así como búsqueda de talento más allá de las fronteras del propio mercado, según datos de Deel

La compañía de soluciones para compliance y pagos internacionales, Deel, presentó un informe en el que analiza las nuevas dinámicas de trabajo de cara al 2022, basado en insights exclusivos de su plataforma.

"El crecimiento de la digitalización en el universo laboral no sólo consolidó los formatos híbridos, remotos y flexibles sino que aceleró exponencialmente el avance de la contratación internacional", indicó la compañía.

En Latinoamérica, la contratación internacional creció 3300% en el último año. Al analizar los países de origen de los talentos, se descubre que las incorporaciones se realizan principalmente de manera intrarregional: Argentina, Colombia, México y Perú representan el 70% de las contrataciones internacionales en la región.

Los países de la región que más emplean talento global son México y Chile. Al mismo tiempo, el 51% de las compañías latinoamericanas que contratan internacionalmente incorporan colaboradores provenientes de más de un país. Cuando lo hacen fuera de la región, se trata de perfiles mayormente situados en Estados Unidos y España, apuntaron desde Deel.

Más allá del contexto particular de cada mercado, los motivos que mayormente impulsan la búsqueda de talento más allá de las fronteras son la proyección de expansión a otros mercados, la demanda de perfiles especializados y la necesidad de ofrecer atención al cliente 24/7, entre otros.

Entre los perfiles más contratados a través de Deel por las compañías en Latinoamérica, se destacan ingenieros y desarrolladores - back-end, front-end y full stack - y diseñadores UX/UI. Aunque no son exclusivamente recursos relacionados al ecosistema digital, también se suman representantes de servicio al cliente, ejecutivos de ventas y trabajadores independientes, desde community managers hasta recruiters.

Cómo pueden las empresas contratar talento más allá de su mercado de origen

"Sin importar el tamaño, empresas públicas, multinacionales, startups o negocios pequeños, tienen la necesidad de incorporar talento que no siempre está disponible en sus mercados. Si bien este suele ser el primer motivo, luego perciben otros beneficios como el valor de la diversidad y la posibilidad de retener profesionales que buscan relocalizarse por motivos personales. Nuestros números nos demuestran que la región no queda afuera de esta tendencia: México, Argentina, Colombia y Perú representan el 70% de todas las contrataciones internacionales en Latinoamérica. Todo esto nos indica que vamos por el buen camino para alcanzar nuestra proyección de aumentar 10 veces la cantidad de clientes e ingresos en 2022 vs 2021 para Latinoamérica", explica Natalia Jiménez, Head of Expansión en Deel para Sudamérica.

Para facilitar el acceso de las empresas al talento global, Deel ofrece una solución global de compliance y gestión de pagos que les permite contratar, gestionar y pagar a trabajadores independientes y empleados a tiempo completo en más de 150 países, de forma ágil y cumpliendo las reglas. Para esto, la compañía está asociada a más de 200 firmas legales locales que revisan regularmente los contratos y prácticas con el fin de asegurarse que se respeten las regulaciones de cada mercado.

Deel cuenta con más de 6.000 clientes y anunció en octubre de este año la recaudación de 425 millones de dólares en fondos de serie D, lo que eleva la cantidad total recaudada a 631 millones de dólares. Con esta inversión, se convierte en la empresa mejor valorada en el ámbito de la contratación, los pagos y compliance de regulaciones a nivel mundial, según datos que ofreció la compañía.