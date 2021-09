Trabajo online: puestos que requieren poca o ninguna experiencia

Hay muchos empleos o tareas en proyectos que no requieren experiencia previa o título universitario, y que se pueden transformar en un trabajo online

Si tenés un trabajo online, lo más probable es que puedas realizarlo desde cualquier parte del mundo en donde te encuentres con una conexión estable a Internet.

Este tipo de empleo a distancia es además muy demandado porque en muchos casos se puede trabajar en proyectos puntuales en los que manejás tus propios horarios.

La buena noticia es que cuando en la pandemia de COVID-19 las empresas probaron las bondades del teletrabajo y vieron un aumento de productividad, se volvieron más permeables a que las personas realicen trabajo online, por lo que podremos ver un aumento en la cantidad de búsquedas de personal.

Así que será cada vez más fácil si querés trabajar online como freelancer indepediente o si vas a conseguir un trabajo online en relación de dependencia.

En cualquier modalidad, son muchos y cada vez más los trabajos online que podés hacer. A continuación listamos los trabajos online con amplia demanda, muchos de los cuales los podés hacer con poca o ninguna experiencia laboral anterior.

Trabajo online: "micro Jobs" o microtareas

Trabajo online: hay microtareas que solo requieren capacidad de ubicar puntos en un mapa electrónico

Existen muchas de páginas web donde podés inscribirte y ofrecer tus conocimientos a cambio de trabajos online puntuales, hay opciones para todas las áreas.

Una fuente de ingresos para aprovechar el tiempo libre puede ser la de concretar microtareas y recibir un pago a cambio. Completar encuestas, escribir reseñas de productos y servicios, dejar o monitorear comentarios en foros, "mistery shopper" online, son algunas opciones.

Las tarifas que se pueden cobrar por las microtareas suelen ser bastante pequeñas, sin embargo, puede servir para obtener experiencia o abrirte al mercado freelance.

Fiveer, Upwork, Freelancer, Toptal, Workana son algunas de las plataformas donde podrás conseguir estos trabajos online.

Por otra parte, hay compañías que se dedican específicamente a generar la tecnología que utilizan los algoritmos que se encuentran en la tecnología que usamos todos los días.

Son los asistentes digitales de los automóviles, de las casas y teléfonos celulares (como Alexa o Siri) y los "chat bots" de las empresas, que reconocen incluso comandos de voz.

Para ello, esas compañías le encargan microtareas a personas de todo el mundo, que van desde clasificar archivos de audio en tu idioma a grabar comandos que luego se utilizan para entrenar a esos asistentes virtuales. Claro que en estos casos ayuda conocer el idioma inglés.

También para otros proyectos internacionales esas empresas de localización y traducción pueden necesitar personas que realicen trabajo online, que clasifiquen imágenes, que ubiquen imágenes o direcciones en un mapa virtual de su ciudad, que realicen en buscadores de Internet, o que monitoreen publicaciones en redes sociales.

Y los comercios de todo el mundo contratan trabajadores independientes que los ayuden a cargar y promover sus ofertas de bienes y servicios en plataformas de e-commerce como Mercado Libre, Amazon o eBay.

Data entry, como trabajo online

Hay trabajos online de data entry donde solo necesitás saber completar una planilla de Excel

Los trabajos online que mencionamos anteriormente son microtareas por las cuales se puede ganar dinero desde casa. Aunque claro, luego hay algunos proyectos más completos con trabajos online que pueden cobrarse mejor.

Hay trabajos online de data entry que necesitan satisfacer las empresas que desean luego aplicar tecnología para procesar un gran volumen de datos.

Generalmente, estos trabajos online requieren llenar planillas de cálculo, buscar información en mapas o Internet, a veces confirmar esa información por teléfono, etc.

Son trabajos online que requieren algo más de dedicación que las microtareas pero también se pagan mejor, y en ningún caso necesitarás experiencia laboral previa o un título académico para completar valores en una planilla.

Trabajo online y traducción de textos

Si sos ya bilingüe y tenés habilidad para los idiomas, hay diferentes páginas web que le pagan a los usuarios por traducir contenido de un idioma al otro, y muchas veces no se exige ni experiencia ni título universitario para estos trabajos online.

Sí te pedirán que pases una pequeña prueba de idioma para comprobar tu perfil como traductor.

Podrás ganar dinero extra transcribiendo artículos o entrevistas de manera independiente, o pasando archivos de audio a texto en el idioma solicitado. Estas son todas variantes de trabajo online de los traductores.

Quienes contratan este tipo de servicios suelen ser periodistas de gráfica o en red, que hacen entrevistas todo el tiempo, autores de libros o investigaciones, así como quienes están escribiendo sus tesis académicas. Todas estas personas pagan las transcripciones, y esa es una manera de ganar dinero extra escribiendo.

Si bien no se requiere experiencia en el rubro, es necesario ser detallista y responsable para entregar apropiadamente el trabajo, de manera de ganar clientes.

En muchos casos también se necesita que el transcriptor en realidad traduzca el contenido a otro idioma distinto del original. Para proponer esto debés estar seguro de que manejás un muy buen nivel del idioma en cuestión, ya que hay traductores profesionales que pueden realizar este trabajo online perfectamente.

Si no podés ofrecer un servicio de calidad, es mejor que no aceptes trabajos para transcribir que impliquen un idioma que no es el tuyo.

Enseñá algo que sepas y trabajá a distancia

Trabajo online; podés dar clases en vivo por Internet y grabar un curso y subirlo a una plataforma de e-learning

Seguramente tengas más conocimientos sobre algo que otras personas. Tal vez matemáticas, idiomas, química, administración.

Hay personas que pagarán para aprender esas habilidades y conocimientos, por lo que enseñar a través de Internet puede ser una opción de trabajo online, si necesitás sumar experiencia y ganar algo de dinero.

Algunas plataformas que permiten diseñar cursos y ganar dinero con un trabajo online son: Udemy, una de las plataformas de cursos online más populares, Khan Academy, Teachable, Verbling (clases de idiomas) o Classgap.

También es posible, si sos profesor en alguna materia, dedicarte a dar clases 100% online, via Skype, Zoom o algunas de las plataformas específicas para educación a distancia. Esto te permite tener mayor control de tus horarios de trabajo, incluso podés grabar las clases y vender tus servicios dando un acceso a las mismas a cambio de pagos digitales.

Si bien en YouTube mismo podés cargar tus lecciones y tutoriales y ganar dinero con las publicidades que se transmiten durante las mismas (si tenés suficientes seguidores) también hay plataformas específicas que te permiten cobrar a tus alumnos y dar clases online en vivo por videollamada, todo en una misma plataforma.

Trabajo online: transcriptor

Se trata de un trabajo online donde se requiere de poca o ninguna experiencia previa, con el que podés generar ingresos trabajando desde casa.

Simplemente, se trata de transcribir textos donde escuchás un audio y escribís lo que oyes. La clave en este caso es ser muy detallista en la transcripción y dar cuenta de las pausas, frases interrumpidas, etc.

Todo esto es importante para entregar un trabajo de calidad como transcriptor, aunque no cuentes con mucha experiencia en esta tarea.

Fotógrafo de Stock

Trabajo online: podés sacar fotografías desde tu casa y ponerlas en venta en Internet

Si te gusta el mundo de la fotografía y siempre tenés tu cámara en tu mano, uno de los trabajos online que requieren poca o ninguna experiencia es la fotografía de stock.

Ojo, lo ideal es aprender los básicos de la fotografía para generar mejores materiales y así tener más ingresos. De hecho, es un empleo, que tratado con sentido y profesionalmente, puede llevarte a generar grandes beneficios.

Corrector de pruebas

Si se te da todo lo relacionado con la ortografía y la gramática, podés trabajar como detector de errores ortográficos o corrector de pruebas. Sólo basta hacer una pequeña búsqueda para conocer un gran número de páginas web que te ofrecen este tipo de trabajos online.

En muchas ocasiones deberás de realizar una prueba para conocer si sos elegible para el puesto, pero si lo sos, muy rápidamente comenzarás a generar ingresos extra con este trabajo online.

Asistente Virtual

Trabajo online: un asistente virtual puede, por ejemplo, responder los correos electrónicos de su jefe

La asistencia virtual es una de las profesiones que están en auge en la nueva era de los trabajos online.

La demanda de estos profesionales no deja de crecer y para ocupar un puesto de empleo, requiere poca o ninguna experiencia. Bastará con tener buena formación y habilidades (sobre todo ser altamente organizado, eficiente y confiable) para ocupar este puesto de empleo.

Ser asistente virtual brinda la oportunidad de ofrecer servicios, sin la necesidad de estar físicamente en una oficina, y efectivamente hacer este trabajo online desde casa.

Usualmente, las empresas con presencia online son las más abiertas a contratar colaboración virtual y a dar opciones de trabajos online que se pueden realizar desde el hogar, desde un café o en una playa con buena conexión a Internet.

La ventaja es que cada día son más las que se suman a esta modalidad, ya que la gran mayoría de las marcas están optando por crear páginas webs y muchas de ellas atienden sus negocios por internet.

En las plataformas de búsqueda de empleo -como LinkedIn, entre otras- hay muchas alternativas para trabajar desde casa como asistente virtual, tanto para empresas como para personas con puestos y cargos de mucha jerarquía que delegan en terceros las tareas repetitivas, administrativas, que no le aportan valor a su actividad principal.

Así es que, por ejemplo, un buen asistente virtual puede ocuparse de pagar las cuentas e impuestos de su empleador, o responder los emails que llegan a la bandeja de entrada de su jefe.

Trabajo online: "ghost writer"

Trabajo online: si te gusta escribir, pensá en ser "ghost writer"

Hay muchísimas personas que tienen una idea que consideran que sería una genial novela, un guión o cuento corto, pero no disponen del tiempo o la habilidad para redactarlos. Por eso le pagan a otras personas para llevar sus proyectos al papel de manera anónima, para luego ellos llevarse el crédito.

Este puede ser perfectamente un trabajo online muy redituable, y se llama "ghost writing" o escritor fantasma.

Asimismo, hay personas que son referente en su campo de trabajo –médicos, cocineros, hombres de negocios, etc.- que tienen muchísimo conocimiento muy valioso, pero nunca se disponen a escribirlos.

Es por eso que muchas editoriales y agencias de comunicación contratan redactores expertos para que los escriban por ellos. Se llaman escritores fantasma o "ghost writers" (en inglés) y con algunos de esos trabajos online se puede ganar mucho dinero escribiendo.

Hay expertos en management o coaching que contratan personas para que escriban columnas de opinión basadas en sus charlas o disertaciones, redactores expertos en salud que escriben artículos de renombrados médicos, y hasta libros enteros de distintas temáticas (biografías, cocina, negocios, etc.) son obra del trabajo de un "ghost writer", el autor y el editor.

De hecho, si sos habilidoso escribiendo, son muchos los trabajos online que podés conseguir para escribir con poca experiencia laboral.

Trabajar y emprender tu propio negocio online

Vender por Internet puede transformarse en un emprendimiento y en un trabajo online

Si lo que querés es tener un trabajo online para controlar tu propia agenda, tus tiempos y la cantidad de horas que le dedicás al trabajo por día, no hay nada mejor que empezar tu propio emprendimiento.

Es cierto que cuanto más sepas de negocios, de administración, de contabilidad, etc. más sencillo te será empezar un negocio, pero también hay emprendimientos que podés comenzar sin experiencia o título académico y que se pueden transformar en el largo plazo en un trabajo online o fuente de ingresos.

Por caso, si te dedicás a compra venta de cualquier tipo de artículos hoy podés hacerlo a través de Internet y de las reconocidas plataformas de comercio electrónico, ahorrándote gastos de locales fijos, personal, impuestos, etc.

Seguramente si sos buen vendedor, sabrás que en ventas es uno de los rubros en los que mejor se gana. Así que tranquilamente podés montar un emprendimiento comprando y vendiendo artículos en Internet o abriendo tu propia tienda online, y esto se convertirá en un trabajo online con todas las letras.