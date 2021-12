Video: una compañía despidió a 900 empleados durante una reunión por Zoom

El dueño de la compañía de real state acusó a los desvinculados de estar "robando" a sus compañeros por su bajo nivel de productividad

Una compañía norteamericana esta semana estuvo en boca de todos tras haber despedido a 900 empleados mediante una videollamada por la plataforma Zoom.

"Si estás en esta llamada, eres parte del desafortunado grupo que está siendo despedido", les dijo a unos 900 empleados Vishal Garg, director ejecutivo de la firma hipotecaria Better.com, en la llamada que luego se compartió en las redes sociales.

El hecho generó una orda de cuestionamientos en el país entre quienes consideran que la empresa utilizó un método "duro", "frío" y "poco ético" para terminar el contrato de sus empleados, especialmente en el período previo a la Navidad.

El número de empleados despedidos representa el 15% de la nómina de la empresa.

"La última vez que hice esto lloré", dijo Garg al personal en la llamada. El ejecutivo explicó que detrás de la decisión estaba "el rendimiento y la productividad del personal" y "cambios en el mercado". No mencionó la inyección de efectivo de 750 millonesde dólares que Better.com recibió de los inversores la semana pasada.

El director de finanzas de Better.com, Kevin Ryan, le dijo a la BBC que "tener que realizar despidos es desgarrador, especialmente en esta época del año". Sin embargo, agregó que tener "un balance general fuerte y una fuerza laboral reducida y enfocada" era necesario para enfrentar el "mercado de propiedad de vivienda en evolución radical".

Better.com, que tiene como objetivo utilizar tecnología para hacer que el proceso de compra de vivienda sea "más rápido y más eficiente", está respaldada por el conglomerado japonés Softbank y tiene un valor de alrededor de 6.000 millones de dólares.

¿Es legal despedir por Zoom?

El estilo de gestión de Garg para despedir fue criticado con anterioridad, principalmente tras un correo electrónico que envió al personal y que la revista Forbes obtuvo el año pasado. En el correo electrónico, Garb les escribió: "SON DEMASIADO LENTOS. Son un montón de DELFINES TONTOS... ASÍ QUE PAREN. PAREN. PAREN AHORA MISMO. ME ESTÁN avergonzando".

Después del despido de este lunes, la revista Fortune confirmó que Garg era el autor de una publicación de blog anónima escrita anteriormente en la que acusaba al personal que echó de "robar" a sus colegas y clientes por ser improductivos. Los señaló, además, de trabajar solo dos horas al día, mientras aseguraban haberlo hecho por ocho o más.

Gemma Dale, profesora de Derecho Laboral y Estudios Empresariales de la Universidad John Moores de Liverpool, en Reino Unido, opinó que la manera en que ocurrió el despido "no es forma de dirigir una organización". Un despido masivo como este no sería legal en varios países, según la académica. "El hecho de que puedas hacer esto en Estados Unidos no significa que debas hacerlo", agregó.

"Hay formas de hacer estas cosas que, incluso en condiciones difíciles, son empáticas y decentes", añadió en diálogo con la BBC. En opinión de la experta, decisiones de este tipo podrían dañar tanto a la compañía como a su personal, dado que "los empleados existentes verán cómo la empresa trata a las personas como una señal de cómo los tratará a ellos en el futuro".

"Hay canales adecuados a través de los cuales tratar con el personal que no cumple con los estándares requeridos o la cantidad de trabajo y, si bien los empleadores tienen el derecho de tomar las medidas adecuadas, existe una manera correcta de hacer estas cosas tanto moral como legalmente", consideró.