Cuáles son los feriados de febrero 2022 y cuándo cae Carnaval

Arranca febrero de 2022 y muchas personas al agarrar su almanaque se decepcionarán: este mes veraniego en la Argentina tiene este año un solo día feriado.

Se trata nada menos que del lunes 28 de febrero, que según marca el calendario oficial del Ministerio del Interior de la Nación, será un feriado inamovible.

¿Por qué este feriado de febrero es tan importante? En el siguiente artículo te lo contamos en detalle.

Feriados de febrero 2022

Marcá el 28 de febrero de 2022 como el prime fin de semana largo del año

El feriado del lunes 28 de febrero será clave en el calendario de los argentinos este año, ya que representa el primer fin de semana largo que tendrá para todos este año.

En enero hubo un fin de semana con feriado, el sábado 1 por el comienzo del año. En este caso, extendió el período de descanso que tuvieron aquellos trabajadores que prestan tareas los días sábados, pero no fue un feriado extra para los demás.

Además de ser el primer fin de semana largo de 2022, el 28 de febrero es el feriado de Carnaval. Es decir, que junto con el sábado 26, el domingo 27 y el martes primero de marzo (que también es feriado), conforma un fin de semana XL de cuatro días.

Todos los feriados de 2022 según el calendario oficial

Por qué es feriado el 28 de febrero 2022

Feriados de febrero 2022: por qué se celebra el Carnaval

Como mencionamos, el lunes 28 de febrero de 2022 está marcado en el calendario oficial de la Argentina como un feriado nacional inamovible. Y esto es así porque es uno de los cuatro días en los que se celebrará el Carnaval en todo el país.

Ahora bien, ¿por qué se celebra el Carnaval? Más allá de las fiestas, las murgas que salen a las calles de algunos barrios porteños y las escapadas que se pueden hacer en esos días, es importante conocer el origen tradicional de esta celebración que además es un feriado de cuatro días.

Se trata de un festejo religioso, que se celebra en aquellos países con tradición cristiana -como es el caso de Argentina- y que precede a la cuaresma.

Los días de Carnaval siempre se ubican en el calendario antes del miércoles de ceniza, que es cuando oficialmente la cuaresma y a partir de cuándo está prohibido comer carne. Ese período dura hasta antes de la Misa de la Cena del Señor, que tiene lugar el Jueves Santo.

Para la tradición religiosa, la cuaresma es un período de perdón y de reconciliación fraterna. Se piensa a ese tiempo como un período que las personas deben atravesar para hacer un esfuerzo para recuperar el ritmo y estilo de fieles creyentes y vivir como "hijos de Dios".

Por otra parte, el término carnaval proviene del latín "carnelevarium", que significa "quitar la carne"; precisamente se refiere a la prohibición religiosa de consumir carne durante los 40 días que dura la cuaresma.

Más allá de la tradición religiosa, las celebraciones de carnaval alrededor del mundo son centenarias y muy icónicas. Cada una de ellas tiene características, que responden a las tradiciones del lugar y a la cultura que prima allí.

En la Argentina el más conocido es el Carnaval de Gualeguaychú, en la provincia Entre Ríos, que volverá a festejarse este año tras haberse suspendido por la pandemia de COVID-19. Pero también son muy populares los carnavales de Corrientes o de Mar del Plata, en los cuales las murgas locales también desfilan por las calles principales de la ciudad.

En el mundo los carnavales más conocidos son los de Venecia, Italia, y el de Río de Janeiro en Brasil.

Actualmente no hay quien desconozca las máscaras blancas, pintadas de colores, con detalles maravillosos y con un toque artístico infaltable que se popularizaron en la ciudad italiana cubierta de agua. Curiosamente, esa forma de disfrazarse respondía a la necesidad de los gobernantes y personas de clases más altas de esconderse para poder mezclarse con el pueblo. Allí el Carnaval se celebra desde 1296, cuando fue declarada oficialmente -aunque estuvo prohibido por Napoléon durante unos años-.

Esta misma fiest llegó de Europa a Brasil de la mano de los españoles y portugueses durante la época de la colonización; es una celebración que bajó de los barcos del Viejo continente y se mezcló con la cultura local, la de los pueblos originarios que habitaban la zona en aquel momento.

La principal atracción que tiene esta celebración actualmente es la samba y los desfiles de carrozas. Todas ellas pasan decoradas con los colores de la comparsa a la que representan, con detalles hasta en el más mínimo espacio.

Las mujeres y hombres que forman parte del desfile tienen sus cuerpos igual de adornados, con las plumas y los brillos como elementos más destacables, y con el ritmo de la música que llevan dentro.

Feriados: fines de semana largos de 2022

El de Carnaval sería el feriado con el primer fin de semana largo de cuatro días de 2022

En 2022, además, habrá siete fines de semana largos por feriados para toda la población en el año. Son siete ocasiones de realizar un mejor descanso, más prolongado, disfrutar con la familia o hacer alguna escapada turística.

Los fines de semana largos, de acuerdo al calendario oficial, son los siguientes:

El de Carnaval, por el 28 de febrero y 1 de marzo (4 días)

por el 28 de febrero y 1 de marzo (4 días) El de Semana Santa , por el 14 y 15 de abril (de 3 o 4 jornadas, de acuerdo al empleador)

, por el 14 y 15 de abril (de 3 o 4 jornadas, de acuerdo al empleador) El del 17 y 20 de junio , por el Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes y el del del Gral. Manuel Belgrano (4 días)

, por el Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes y el del del Gral. Manuel Belgrano (4 días) El del Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín , que se traslada del 17 al lunes 15 de agosto (tres días).

, que se traslada del 17 al lunes 15 de agosto (tres días). El del 7 y 10 de octubre, el viernes es feriado con fines turísticos y el lunes es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se traslada desde el día 12 (4 días).

que se traslada desde el día 12 (4 días). El 20 de noviembre, el Día de la Soberanía Nacional, junto con el lunes 21, que será feriado con fines turísticos (3 días)

junto con el lunes 21, que será feriado con fines turísticos (3 días) El jueves 8 de diciembre, Inmaculada Concepción de María, que se completará con el día 9, un feriado con fines turísticos (4 días)

¿Qué es un feriado por fines turísticos?

¿Qué es un feriado por fines turísticos y cómo los utiliza el Gobierno para fomentar esta industria tan golpeada por la pandemia?

Desde 2017 en la Argentina rige la Ley N° 27.399 que habilita al gobierno nacional a elegir tres fechas por año y declararlas feriados por fines turísticos.

Esto fue así para poner un límite a la cantidad de días feriados para fomentar el turismo que puede aplicar un Gobierno dado, para dar mayor previsibilidad a las empresas que necesitan saber con qué personal contarán prestando funciones, cómo liquidar los sueldos, etc.

En 2022 las fechas elegidas por el Ejecutivo como feriados por fines turísticos son:

viernes 7 de octubre

lunes 21 de noviembre

viernes 9 de diciembre

Las fechas elegidas suelen ser definidas en función de generar fines de semana largos en asociación con los feriados nacionales tradicionales, trasladables o inamovibles, de manera que permitan un período más prolongado de descanso y habiliten a los trabajadores a realizar actividades de turismo.

¿Qué diferencia hay entre feriados y días no laborables?

¿Qué diferencia hay entre los feriados y los días no laborables? ¿Y cómo se paga cada uno?

Para muchas personas pueden parecer similares, pero no son iguales.

Los feriados y los días laborables en la Argentina tienen diferencias que todos los empleados deben conocer para poder saber cuándo deben trabajar, cuándo no y qué pueden exigir en cada caso.

Durante los feriados los empleados no tienen la obligación de trabajar. Si lo hacen, se les debe abonar jornada doble (un 100% más que un día normal). Y cuando un día feriado tradicional no se trabaja, se abona a los empleados como jornada simple, aunque no hayan concurrido a la oficina o realizado tareas.

En los días no laborables, a diferencia de los feriados nacionales (trasladables o no trasladables), los empleadores son quienes tienen la decisión de hacer trabajar o no a sus empleados.

En ese caso, si esa fecha se prestan tareas no se incluye ningún pago adicional ni diferenciado, es decir que el es igual que cualquier otro día en que la persona trabaje. Sin embargo, la distinción con los días regulares de trabajo está en otro lado: si no hay actividad laboral por decisión del empleador, el día no se recupera.

Por otra parte, una jornada considerada como "día no laborable" sí afecta a la administración pública. "No laborable" significa que las empresas y empleadores tienen la potestad de determinar si les dan o no el día libre a sus empleados, por lo cual no corre para todos los trabajadores por igual.

No obstante es importante definir que en los casos en los que los empleadores decidan que se trabaja en esas fechas, esa jornada se abona de manera normal, sin obligación de que el trabajador perciba un adicional como ocurre con los días feriados, que se pagan el doble.

¿Qué significa todo esto? Que las personas que disfruten de su feriado el próximo 28 de febrero no verán descontado de su sueldo el día de descanso. Y aquellas cuyo empleador decida que pese al feriado se deben prestar tareas ese día lunes, percibirán ingresos por doble jornada.

Feriados 2022: días no laborables

Cuáles serán los días no laborables de 2022 según el calendario oficial

A esas 19 fechas de feriados 2022, se sumarán 11 días no laborables en la Argentina. En este caso, muchas de esas fechas están asociadas a alguna fiesta religiosa particular y aplican entonces solo al segmento de la población argentina que expresa esa fe.

Esas fechas este año son:

14 de abril : Jueves Santo (no laborable)

: Jueves Santo (no laborable) 16, 17, 22 y 23 de abril : Pascuas judías (no laborable para quienes profesen la religión judía)

y : Pascuas judías (no laborable para quienes profesen la religión judía) 24 de abril : Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos (no laborable para empleados y funcionarios públicos y alumnos de origen armenio)

: Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos (no laborable para empleados y funcionarios públicos y alumnos de origen armenio) 2 de mayo : Fiesta de la Ruptura del Ayuno del Sagrado Mes de Ramadán (no laborable para quienes profesen la religión islámica)

: Fiesta de la Ruptura del Ayuno del Sagrado Mes de Ramadán (no laborable para quienes profesen la religión islámica) 30 de julio : Año Nuevo Islámico (no laborable para quienes profesen la religión islámica)

: Año Nuevo Islámico (no laborable para quienes profesen la religión islámica) 26 y 27 de septiembre : Año Nuevo judío (no laborable para quienes profesen la religión judía)

y : Año Nuevo judío (no laborable para quienes profesen la religión judía) 5 de octubre: Día del Perdón (no laborable para quienes profesen la religión judía)

Feriados 2022: ¿por qué algunos son inamovibles?

Qué diferencia los feriados trasladables de los inamovibles

De acuerdo a la ley Argentina, algunas fechas patrias son trasladables como feriado, de manera de generar fines de semana largos para el descanso menos interrumpido de los trabajadores.

En este sentido, para cada año la ley determina que "los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior. Los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente. Art. 6 de la Ley 27.399"

Los demás feriados nacionales no se pueden trasladar y se celebran cada año en la fecha que corresponde.

En este sentido, para 2022 entre los feriados inamovibles están:

el sábado 1° de enero (Año Nuevo),

lunes 28 de febrero y martes 1° de marzo (Feriados de Carnaval),

el jueves 24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia),

el sábado 2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas),

el viernes 15 de abril (Viernes Santo),

el domingo 1° de mayo (Día del Trabajador),

el miércoles 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo),

el lunes 20 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano),

el sábado 9 de julio (Día de la Independencia),

el jueves 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María)

y el domingo 25 de diciembre (Navidad).

En tanto, entre los feriados trasladables: