Empleados de Comercio piden un aumento adicional del 15%: ¿cuándo se define y a quiénes beneficiará?

El gremio encabezado por Armando Cavalieri inauguró una de las primeras revisiones paritarias. ¿A cuánto subirían los nuevos topes según la categoría?

El sueldo de empleado de comercio en la Argentina es uno de los componentes que se negocian por estos días constantemente en paritarias entre el gremio -la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys)- y las patronales. Con 1,2 millones de afiliados, es la organización gremial más grande del país de acuerdo a ese criterio.

En ese marco, la Faecys que lidera Armando Cavalieri pidió un aumento adicional del 15% en la revisión paritaria 2022 para más de un millón de empleados englobados en la actividad.

"La Federación está planteando un 15% como parte de la cláusula de revisión, en función del incremento de los precios", señalaron desde el sector en diálogo con el portal InfoGremiales.

La fecha en la que se empezará a discutir el monto de suba está pautado a partir del próximo sábado 15 de enero. De concretarse, los empleados de Comercio finalizarán con una mejora salarial por encima del 50%.

"Se espera que las cámaras se van a juntar a discutir a partir del 15 de enero, y empiecen las deliberaciones", anticiparon desde Faecys.

Con la suba del 8% de enero, el salario mínimo de la actividad arranca en $ 70.770 más el pago de una suma remunerativa que inicia en $ 4529, según la categoría de convenio.

Luego, en febrero se aplicará el último tramo no remunerativo, del 8%. De esta manera se concluirá con el cronograma establecido en la paritaria.

Sueldo empleado de comercio: qué se espera para el resto del año

Si bien el sueldo del empleado de comercio creció cerca de la misma curva de la inflación en 2021, y los dirigidos por Armando Cavallieri obtuvieron además un jugoso bono de fin de año, los agremiados no se duermen en los laureles.

El esquema de pago del sueldo de empleado de comercio acordado en la última negociación está a punto de agotarse y es necesario convenir una nueva pauta.

Qué se espera para la evolución del sueldo de empleado de comercio 2022.

De cuánto será el sueldo del empleado de comercio en 2022

Se espera que se abra la paritaria por el sueldo empleado de comercio 2022

En la última negociación paritaria se definieron las pautas de salario de empleado de comercio para los dos primeros meses del año, que corresponden además con el receso de verano en la Argentina.

Además, el aumento acordado en agosto para el sueldo de empleado de comercio se abonó en forma de asignación no remunerativa a partir de noviembre de 2021.

En enero de 2022, se incorporará a los nuevos básicos de convenio por su valor nominal de la escala salarial empleados de comercio.

Así, los aumentos de sueldo de empleado de comercio para 2022 quedaron definidos de la siguiente manera:

Enero 2022: 8%

Febrero 2022: 8%

A partir de enero 2022, las remuneraciones en la escala salarial empleados de comercio será retocada por categorías para llegar a los siguientes montos, considerando los años de antigüedad, el básico, la asignación no remunerativa y el total inicial.

Luego sigue:

Administrativo A $76.117,43 para llegar $101.156,06

Administrativo B Enero de 2022 $76.444,98 hasta $101.591,36

Administrativo C: $76.772,15 hasta $102.026,15

Administrativo D $77.754,23 hasta $103.331,28

Administrativo E Enero de 2022 $78.572,43 hasta $104.418,63

Administrativo F $79.772,68 hasta $106.013,70

Auxiliar especializado $77.045,01 hasta $102.388,77

Auxiliar especializado B $78.026,90 hasta $103.693,64

Cajeros A $76.390,10 hasta $101.518,43

Cajeros B $76.772,15 hasta $102.026,15

Cajeros C $77.263,19 hasta $102.678,71

Maestranza A $75.299,23 hasta $100.068,71

Maestranza B $75.517,21 hasta $100.358,40

Maestranza C $ 76.280,92 hasta 101.373,33

Personal Auxiliar A $ 76.390,10 hasta $ 101.518,43

Personal Auxiliar B $ 76.935,64 hasta $102.243,41

Personal Auxiliar C $ 78.736,11 104.636,15

Vendedores A 76.390,10 101.518,43

Vendedores B 78.027,09 103.693,90

Vendedores C 78.572,43 104.418,63

Vendedores D 79.772,68 106.013,70

Administrativo A 80.695,92 105.734,55

Administrativo B 81.043,18 106.189,55

Administrativo C 81.390,02 106.644,02

Administrativo D 82.431,17 108.008,22

Administrativo E 83.298,59 109.144,79

Administrativo F 84.571,04 110.812,06

Se supone que para los meses subsiguientes del año, las conversaciones para elevar el sueldo de empleado de comercio al menos a la par de la inflación se iniciarán antes de que se concreten estos aumentos.

Sueldo empleado de comercio, fines de 2021

Cuál fue el total de aumento de sueldo empleado de comercio 2022

A partir de diciembre de 2021 se comienza a repartir el último tramo de aumentos de sueldo de empleado de comercio del año.

Con esta suba, la escala salarial empleados de comercio acumularon un incremento anual del 42 por ciento.

En otras palabras, los salarios básicos de convenio de la escala salarial empleados de comercio pasarán a ser de $ 74.733, más los adicionales correspondientes, y fijaron un aporte extraordinario por trabajador de $300 a cargo de los empleadores con destino a Osecac.

También, el bono extraordinario de 4.000 pesos, pautado en agosto, se mantendrá vigente hasta marzo de 2022. Sin embargo, este tendrá una pauta de revisión durante enero.

Con el último incremento de la escala salarial empleados de comercio, al que se sumarán luego los planificados hasta 2022, la misma tuvo una actualización que fue analizada por el Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD) y la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (IDAES).

Allí se estima que, mientras las últimas proyecciones calculan una inflación interanual del 48,3% para el mes de diciembre, los acuerdos paritarios alcanzados en el año determinaron un alza del sueldo de empleado de comercio de 42,7 por ciento.

Por otra parte, este sector fue uno de los primeros gremios en reabrir sus paritarias con el visto bueno del Gobierno. Ahora, desde el sector se analizó cómo se ajustarán los próximos meses y cuál será el sueldo de empleado de comercio para 2022.

Por otro lado, para cerrar el 2021 se acordó un bono de fin de año de $13.000 para trabajadores de supermercados con la escala salarial empleados de comercio.

Sin embargo, el bono no fue para todos los que cobran sueldo de empleado de comercio en el mencionado gremio, sino el personal de las cadenas COTO, Carrefour, Cencosud, Chango Más y Día %.

Además especificó que con los empresarios se habló de la necesidad de rediscutir los haberes del sector para recomponer el poder adquisitivo del salario de empleado de comercio. El gremio ratificó que en enero se ejecutará la cláusula de revisión paritaria, tal cual se firmó en agosto.

La discusión salarial de Comercio es de especial trascendencia. Tiene impacto directo sobre casi 1,2 millones de asalariados registrados, indirecto sobre muchos más, y es uno de los pulsos del mercado laboral argentino que empezará a proyectar lo que pueda suceder en 2022.

Sueldo, paritaria y gremios, para el 2022

El aumento del sueldo de empleado de comercio no es el único conflicto que el sector enfrentará en 2022

Según expertos de la consultora PwC Argentina, en 2022 se vivirá un clima similar al de 2021 en relación a los sueldos de empleado de comercio pero a la vez en muchos sectores se anticipa un recrudecimiento de la presión sindical, a diferencia de los dos años anteriores de pandemia.

"Habrá similares condiciones a las de este año, marcado por los mismos puntos negativos: inflación, devaluación, tipo de cambio, presión sindical en algunos rubros," aclararon a iProfesional.

Por su parte, el gobierno nacional había mandado al Congreso un Presupuesto con una proyección de inflación en torno al 33% anual, que tuvo que ser modificada rápidamente.

En otros momentos de la historia se intentó usar los sueldos como "ancla" para la inflación, tratando de que las paritarias se alinearan con esa expectativa oficial. Pero en esta circunstancia, prece imposible: las compañías están proyectando un alza de la inflación del orden del 48,2% en promedio para 2022.

Pero a la vez, el aumento del sueldo de empleado de comercio no es el único conflicto que el sector enfrentará en 2022. Se avencinan también en otros frentes.

Algunos distritos importantes, como la Provincia de Buenos Aires, avanzaron con la obligatoriedad de imponer el pase sanitario cuyas principales características y funciones parecen estar claras en el sector público aunque son confusas en el sector privado, y esto involucra sobre todo a los empleados de comercio.

Pase sanitario, vacunación y empleo, una situación conflictiva en la que faltan precisiones.

En el primer día de implementación hay dudas acerca del status del empleado de comercio que tiene que atender al público a diario. Hay muchos trabajadores del rubro que no están vacunados o tienen una sola dosis y podrían perder el empleo.

Por la magnitud de este gremio en cantidad de gente, fue mucho el apoyo que recibió en redes sociales. Quedó en evidencia cuando la cadena de supermercados COTO fue blanco de la ira de muchos consumidores, en las redes sociales, por haber decidido acatar la directiva del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Todo comenzó con un audio de uno de los principales ejecutivos de la cadena supermercadista, el gerente de Operaciones, Eduardo Búfalo, que al dirigirse a los empleados de la firma, aseveró, "Señores, buenos días a todos. Desde auditoría de operaciones se mandó un mensaje pidiendo que hagan un relevamiento de todo el personal a cargo que no se haya vacunado. El día 21 se acaba el plazo. Necesitamos la información urgente. Todo aquel que no se haya vacunado no podrá entrar a las sucursales. Es una orden mía".

Inmediatamente, hubo repercusión en las redes sociales y la diputada nacional libertaria, Victoria Villaruel tuiteó que la medida es "…un intento más del Estado por restringir las libertades fundamentales y esto es aprovechado por empresas que les bajan órdenes a sus empleados sin legalidad alguna".

Coto pidió a los empleados de comercio que presenten el certificado de vacunación

De allí, a pedir un boicot a la compañía, mediaron unos pocos pasos. La diputada del partido de Javier Milei argumentó, "mientras el Estado se arroga poderes que no tiene, invade la faz íntima de los ciudadanos y viola derechos humanos con un pase ilegal, los privados no se quedan atrás, compeliendo a vacunarse a sus trabajadores. Coto yo NO te conozco".

Voceros de la compañía afirmaron que la reacción en redes es una cuestión "eminentemente política y nosotros sólo estamos siguiendo la normativa que fue dictada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires. La diputada aprovecha para hacer un show político".

Además, se preguntaron "si nosotros no acatamos la ley, el trabajador puede sufrir consecuencias y la compañía ser multada. ¿Quién se va a hacer cargo de los perjuicios que ocasione no respetar las normas? ¿los tuiteros que siguen a la diputada o ella misma?".

COTO es el mayor empleador privado de la Argentina con 18.000 empleados repartidos en 120 sucursales y 20 supermercados en construcción que serán abiertos en el corto plazo y ha decidido dejar las cosas en claro desde el inicio de la temporada estival. La cadena es además uno de los pesos pesados en cada discusión sobre el sueldo de empleado de comercio.

Para los voceros de COTO el texto de la norma no parece dejar lugar a dudas y va en línea con lo que sucederá en el resto del país a partir del 1 de enero.

"El pase sanitario será obligatorio para concurrir a eventos masivos y a actividades en espacios cerrados, para la realización de trámites ante organismos públicos y privados y para los trabajadores que realicen atención al público".

Sin embargo, no todos están de acuerdo con esa interpretación de la letra de la ley. El lunes 20 de diciembre el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires publicó una resolución firmada por el gobernador Kicillof y también por el ministro de salud, Nicolás Kreplak y por el Jefe de Gabinete, Martín Insaurralde que sirve para detallar y precisar los lugares en los que se podrá pedir el pase.

De ese escrito surgen más lagunas que precisiones. Esto ocurre porque los comercios no están mencionados en la resolución como si lo estaban en el decreto original.

Por lo que las dudas acerca de lo que pasará con los empleados de comercio sin vacunar o con el esquema incompleto no hacen más que acrecentarse. Al igual que es válido preguntarse ¿Qué sucederá con los clientes? ¿Se les solicitará a ellos el pase libre como sucede en las oficinas públicas?

En la Cámara Argentina de Comercio (CAC) voceros de su titular, Mario Grinman, señalaron a los medios "que la normativa en la provincia de Buenos Aires no es clara. Hay que continuar reglamentando esta zona gris porque si no las cargas van casi todas contra el empleador".

En otras cadenas de supermercados están a punto de imitar a COTO por lo que dice el decreto. "Los empleados no vacunados no podrán trabajar. En algunos casos, quizá, no pueden ni viajar en colectivo porque las fuerzas de seguridad podrían comenzar a realizar controles viales", señalaron.

Todo indica que la polémica que se extendió por las redes sociales continuará de cuerpo presente en los lugares de trabajo. Un condimento extra por la implementación de un pasaporte sanitario pensado para obligar a los que tienen dudas con respecto a la seguridad de las vacunas pero que, a su vez, está provocando protestas muy grandes en las principales capitales del mundo.