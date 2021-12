Sueldos 2022: qué piensan las empresas sobre la proyección oficial de inflación de 33% y qué aumentos prevén

El nivel de inflación que el Gobierno planteó en el Presupuesto 2022 implica un importante freno a los precios. Cómo lo evalúan los empleadores

El ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó esta semana el Presupuesto 2022 en el Congreso Nacional. Se ratificó de esta manera que la proyección oficial de inflación que espera el Gobierno para el año próximo es tan solo del 33 por ciento.

El escepticismo es inevitable. Para 2021 se esperaba un alza del 29% cuando a octubre las estadísticas oficiales del INDEC marcan que en 10 meses los precios y tarifas acumularon una suba de casi 42%.

Las estimaciones privadas para el año completo rondan el 50% de inflación, que no fue frenada ni por las políticas de restricciones y freno a las subas de servicios por causa de las elecciones legislativas, ni por los controles de precios implementados después de los comicios primarios, según reconoció ya el mismo Gobierno.

"Las estimaciones de las empresas difieren mucho del 33% que presenta el Presupuesto oficial. Ese número genera un escepticismo total," dijo este martes Mariela Rendon, senior manager de PwC Argentina al presentar la última encuesta de tendencias en compensaciones y beneficios del año.

"El que se presenta es un escenario muy optimista para una inflación que no se ha podido reducir, y que apunta a una fuerte recuperación económica del 4% del PBI cuando sabemos por fuentes privadas que rondaría un 2%", dijo sobre el plan presentado en el Congreso esta semana.

Las empresas se habrían anticipado a formar sus propias estimaciones y conclusiones de cara al año que viene, sin tomar muy en cuenta estos cálculos oficiales. Por lo menos así lo dan a entender las conclusiones de la última encuesta de tendencias en salarios y beneficios de la mencionada consultora, que relevó el plan de 160 compañías entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre.

Qué proyectan las empresas

Aumentos de sueldo para empleados fuera de convenio, proyección anual 2021

Para comprender los presupuestos salariales de las compañías de cara al año próximo, es necesario entender qué pasó en este último tiempo.

Ya en agosto las grandes y medianas empresas consultadas por PwC estimaban en promedio aumentos de sueldo en el orden del 44% anual para empleados fuera de convenio en 2021.

El 60% terminó modificando al alza esa proyección en entre cinco y diez puntos, y otro 3% hizo cambios en el sentido inverso. Las subas terminaron ubicándose en entre 45% y 47% de incremento. Aun así, esos salarios ejecutivos y de mandos medios quedarán por detrás del avance de la inflación este año.

Hubo, por supuesto, disparidades de acuerdo a los sectores. "Los que analizamos son rubros muy competitivos y que se preocupan mucho en la retención de talentos clave. Además, alimentos y bebidas tuvo un buen año. Salud nos llamaba la atención en agosto porque estaba debajo del 4%, habiéndole puesto el pecho a la pandemia, y en diciembre se recompuso. Lo mismo pasó con la industria química (45%), la autopartista (48%) y la de insumos industriales (44%)", analizó Rendon.

Los datos coinciden con las estimaciones realizadas por la consultora Mercer, que también las dio a conocer este martes mediante un comunicado. De acuerdo a esa firma, las grandes compañías y filiales de multinacionales en la Argentina dieron en 2021 subas del 48% en promedio, con una inflación anual estimada en 50,3% según fuentes privadas.

El 2021 se constituyó así como el cuarto año consecutivo de pérdida de poder adquisitivo de los salarios, en muchos de los sectores y rubros.

Qué sectores darán aumentos de sueldo por encima de la media en 2022

Las perspectivas para 2022, desgraciadamente, implican un escenario parecido. "Habrá similares condiciones a las de este año, marcado por los mismos puntos negativos: inflación, devaluación, tipo de cambio, presión sindical en algunos rubros," aclaró Rendon. "Estamos en un escenario post-Covid y esperemos que siga siendo más 'post', pese a que entren nuevas cepas en juego. Seguirán siendo escenarios mejores a los de 2020", añadió la socia senior de PwC.

Las compañías están proyectando ya un alza de la inflación del orden del 48,2% en promedio. En ese marco, anticipan aumentos de sueldo del 45,7% en sus presupuestos salariales para 2022.

"Petróleo y energía con 49,7%, tecnología con 47,5% y el agro con 48,2% se destacarían. Hay una recuperación para el rubro salud (47,4%)", pronosticó la mencionada experta para 2022.

Por su parte, Mercer anticipa subas del 45% en promedio en 2022: "Las industrias que prevén otorgar mayores incrementos son los servicios financieros (51,4%); packaging (49%); High tech – servicios, software y comercio electrónico (47,5%); bancos (47,5%); maquinaria (47,5%); logística (47%); Fintech (46,85%); energía - oil & gas (46%); servicios (46%); ciencias de la vida (45,6); medios y entretenimiento (45,2)", indicó la consultora.

"El porcentaje de incremento para el año próximo subió casi 2% de nuestro último relevamiento, esto se debe a que más compañías han fijado su presupuesto y a que éste, se ha alineado con las expectativas inflacionarias para el año próximo. De cualquier manera, este porcentaje, tal como sucede en los últimos años, se irá revisando para ajustarlo a lo que suceda realmente con las condiciones macroeconómicas del país", expresó Ivana Thornton, directora de Career de Mercer.

Políticas de bonos y sueldos en dólares

Las empresas están extendiendo a más personas la política de bonos variables

En relación al bono por performance 2021 (que se paga en 2022), el 61% de los consultados por Mercer respondió que se pagará en target; el 21% indicó que se pagará por encima del target; el 10% señaló que se pagará por debajo del target; el 7% respondió que no cuentan con política de pago de bono en la empresa y el 1% expresó que no se pagará por no haber alcanzado los resultados / desempeño mínimos.

"Las perspectivas de pago del bono son muy diferentes respecto a lo que sucedió este año por la performance del año pasado. El porcentaje de compañías que este año pagará en target, incluso aquellas que pagarán por encima se ha incrementado. Del mismo modo, se ha reducido mucho el porcentaje de compañías que no pagarán bono por no haber alcanzado el resultado mínimo para hacerlo", estimó Thornton.

Para 2022, solo un 32% de las organizaciones relevadas por PwC esperan además tener que hacer cambios en sus políticas salariales. Entre ellas, el 45% redefinirá métricas y objetivos, un tercio mejorará la comunicación respecto de los bonos variables y el 21% extenderá ese beneficio a un público interno más amplio.

Ante esta pérdida de poder adquisitivo, "la extensión de beneficio de bono es cada vez más importante y baja en cascada a nivel medio y a nivel inferior. El 81% de nuestra muestra ofrece bonos variables", indicó Rendon. Detalló también que ese plus es en promedio de tres sueldos en el caso de los mandos superiores, de dos salarios para el nivel medio y de 1,2 sueldos para el inferior.

Qué cambios de políticas salariales evalúan las empresas en Argentina

Aseguró que para mejorar la capacidad de retener el poder de compra de sus empleados, algo que están implementando muchas de las compañías de la muestra es no solo extender a más público la política de bonos variables sino adelantar y fragmentar su pago, "sobre todo en los casos en los que saben que históricamente las métricas se cumplen."

El pagar parte o todo el salario en moneda extranjera sigue siendo para PwC Argentina una política minoritaria, que incluye solo al 11% de las compañías encuestadas (de este grupo, solamente el 35% instrumenta el pago en el exterior), y se aplica a los gerentes generales, los de primera línea y directores. Excepto en el caso del rubro IT en el que esta modalidad está hasta las categorías inferiores.

"Son las problemáticas de un rubro muy complejo y más competitivo que suelen tomar medidas de retención de talentos más fuertes", explicó la socia de la consultora.

En esa línea también mencionó que solo el 3% de las firmas relevadas prosiguen y seguirán con un esquema de trabajo remoto full-time, mientras que el 87% se encuentra trabajando en una modalidad híbrida, con dos días de presencialidad. Pero de ese 3%, el 80% lo componen empresas de tecnología donde esta forma se volvió la regla.

"Ya no aparece el home office como un beneficios, pasó a ser una forma de trabajo y parte de nuestra nueva normalidad", sentenció Rendon.