Qué países miran los argentinos que quieren migrar en busca de trabajo y buenos sueldos

Diversos indicadores aseguran que entre los 25 y los 35 años, son cada vez más los argentinos que piensan directamente en migrar en busca de mejores oportunidades laborales. Con los Estados Unidos y España como los dos destinos más anhelados, una primera experiencia en la región es hoy lo que muchos hacen. Incluso, inicial la exportación de servicios como un primer acercamiento a empresas que luego pueden tomarlos en una relación más formal.

"Por causa de un notorio pesimismo sobre el presente y el futuro del país, y una expresa sensación de estancamiento personal y profesional, hay estudios recientes que afirman que son 7 de cada 10 los jóvenes argentinos (hasta los 25 años) que quieren dejar su país y buscar su futuro en otras latitudes. Y contrario a lo que podría pensarse, los más grandes están en la misma situación, e incluso en modo más agudo: en trabajadores de entre 30 y 35 esta cifra aumenta a 8 de cada 10 personas", cuenta Diego Erazo, socio y Country Manager en Ecuador de la consultora Readiness.

A su vez, este experto asegura que "la Argentina es uno de los líderes en exportación de servicios de la región, una tendencia que se ha acelerado notablemente desde mediados de la década del 2000", marcando que la falta de expectativas va en crecimiento, y por ahora no parece encontrar respuestas.

"Hoy ya no importa cuál es tu pasaporte, se puede conseguir trabajo en cualquier compañía. Antes los latinoamericanos debíamos enfrentar complicaciones por no contar con VISA o por no pertenecer a la Comunidad Europea", explica Natalia Jiménez, Head of Expansión en Deel para Sudamérica.

Para dar cuenta de este fenómeno, los registros de la mencionada compañía detallan que en el período 2020 a 2021, el número de empresas argentinas que contrataron talento internacional aumentó un 800%, mientras que en el mismo lapso, la cantidad de profesionales locales que fueron contratados internacionalmente registró un aumento del 1.500%.

Uruguay, el destino estrella en estos días.

Mejores países para emigrar

¿Qué países en América Latina ofrecen mejores posibilidades? "Dentro de la región, Uruguay ofrece muy buenos salarios en términos absolutos, especialmente para posiciones gerenciales, aunque el costo de vida es también muy elevado, lo cual le termina quitando atractivo a la hora de tomar la decisión. Por otro lado al ser un mercado relativamente pequeño, la oferta tampoco es muy abundante (con excepción quizás en el sector tecnológico, en el que se está viendo un crecimiento sostenido). Por este motivo, muchos de los que deciden emigrar a Uruguay son emprendedores que trasladan sus actividades al país vecino", observa Andrés Quesada, socio y Country Manager de Readiness en Uruguay.

Y añade: "Chile, en cambio, está quedando relegado como destino atractivo debido a la inestabilidad sociopolítica de los últimos años".

Por tamaño, Estados Unidos es el país que más búsquedas abiertas tiene de talentos. "Allí, si bien el sector tecnológico es el que más puestos de trabajo demanda, la oferta de empleo en otras industrias es también más amplia que en otros destinos. Sin embargo, es necesario aclarar que es también un mercado muy buscado a nivel mundial, y por ende la competencia es mayor", suma Quesada.

Emigrar, para algunos es la única opción para seguir progresando.

Este especialista en RRHH también señala que Canadá "está demandando muchos profesionales, tanto del rubro tecnológico como de la ingeniería y gestión de proyectos, sobre todo para talentos altamente calificados, con maestrías o doctorados".

Y agrega que el tercer país que promueve la "importación" de talentos desde hace años es Australia. "Principalmente en posiciones de tecnología e ingeniería cuando no llegan a ser cubiertas con profesionales locales. Este país tiene desde hace décadas un programa de visas de estudio y trabajo que facilita notablemente el proceso".

Por último, Claudia Sadowyk, gerente de Negocios y Servicios de Bayton, enumera cuáles son los puestos que hoy están profundizando su escasez, en parte por buscar una salida afuera: "se ve sobre todo en las áreas de tecnología y ciencias e ingeniería, también en posiciones relacionadas con perfiles matemáticos, físicos, químicos y bioquímicos".