SAP nombró su primer Chief Sustainability Officer para Latinoamérica y el Caribe

La sostenibilidad se está convirtiendo en una prioridad en las agendas de las empresas. Según un estudio de SAP, el 45% de las organizaciones de la región ya tiene establecida una estrategia en ese sentido y otro 22% trabaja en desarrollarla.

Para dar apoyo a esta tendencia imparable, SAP designa a Pedro Pereira (en foto principal) como el primer Chief Sustainability Officer para Latinoamérica y el Caribe.

Desde ese rol, ayudará a los líderes de negocios a generar un impacto positivo y de valor agregado a la compañía, comprendiendo que se puede ser rentable y sostenible al mismo tiempo, de manera de generar una cultura de valor para los accionistas, el planeta y la sociedad.

Para ello, Pereira impulsará el recién lanzado portafolio SAP Cloud for Sustainable Enterprises: una oferta que permite identificar, cuantificar, analizar y actuar sobre los datos a lo largo de sus operaciones de extremo a extremo para gestionar así de manera integral el desempeño sostenible.

No se trata de un tema menor. Los consumidores buscan relacionarse cada vez más con empresas responsables con el medio ambiente y con la sociedad y hasta los mismos trabajadores necesitan vincularse a organizaciones con un propósito. No en vano, el 64% de los Millenials -personas nacidas entre 1981 y 1995- afirma que ni siquiera trabajaría para una empresa que no tuviera esfuerzos de sostenibilidad establecidos, según el Millenial Impact Report.

La compañía promoverá su conjunto de soluciones SAP Cloud for Sustainable Enterprises

"La sostenibilidad como eje estratégico es clave en una región que tiene enormes desafíos relacionados con el cambio climático y con la desigualdad social", señaló Cristina Palmaka, Presidente de SAP Latinoamérica y el Caribe. "La llegada de Pedro Pereira a la región nos permite estar a la altura de estos retos y abordar con mayor precisión, mejor alcance y un ritmo más acelerado las necesidades de nuestros clientes", agregó.

En simultáneo, Pereira contribuirá a las acciones que llevarán a SAP a adelantar sus previsiones originales de convertirse en una empresa de cero emisiones netas a nivel global: ese ambicioso objetivo se aceleró dos décadas y pasó de esperarse para 2050 a 2030.

"La región no es ajena a la importancia de la sostenibilidad; en los últimos resultados financieros de SAP en 2021, diversas empresas Latinoamericanas adoptaron soluciones de SAP para alcanzar sus objetivos sostenibles", expresó Pedro Pereira a través de un comunicado enviado a este medio. "Con nuestra nueva cartera de sostenibilidad, las empresas no tienen que elegir más entre ser rentables o sostenibles, pueden tener lo mejor de ambos mundos mientras administran su huella de carbono, reducen sus desperdicios y avanzan hacia una sociedad más justa y sustentable", agregó.

Bio de líder

Pereira está en SAP desde 2014 y acumula experiencia en áreas de sostenibilidad, donde llegó a ocupar el cargo de Director de Sostenibilidad e Innovación para la región EMEA Sur.

Es graduado en tecnología en su nativo Brasil y tiene especializaciones en gestión, big data, estrategia e innovación por las Universidades La Verne y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).