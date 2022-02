Cómo llegar a la vejez y no sentir que desperdiciaste tu vida, según Jeff Bezos

Según informó en su momento The Guardian, el gran pesar de las personas al final de sus días es haber vivido una vida según las expectativas de los demás, en lugar de perseguir los sueños auténticos de cada uno.

Pero existe una forma de garantizar llegar a los 80 o los 90 años sintiéndote plenamente satisfecho: seguir los consejos de aquellas personas que han aprendido a triunfar en la vida.

Una de estas personas es Jeff Bezos, el fundador del portal de comercio elecrónico Amazon. En una entrevista para Business Insider aprovechó para hablar de sus motivaciones, y de las lecciones cruciales que aprendió a lo largo de su vida.

El consejo de Jeff Bezos para la vejez

El magnate de Amazon invita a las personas a tomar riesgos y a no arrepentirse

En ese marco, Bezos dio una serie de consejos indispensables para aquellos que buscan superarse en el día a día y alcanzar la felicidad absoluta.

Si quieres llegar a los 80 años sintiéndote plenamente satisfecho, Jeff Bezos aconseja que tomes riesgos en la vida. El objetivo de esto no es sentir emoción o experiencias intensas, sino evitar el temible arrepentimiento.

"Creo que cuando empiezas a pensar en cosas de las que te arrepientes al llegar a los 80, casi todas las cosas son aquellas que no has hecho: las omisiones. En muy pocas ocasiones te arrepentirás de algo que intentaste, pero que no acabó funcionando. Pero con las omisiones todo cambia", dijo Bezos.

Bezos se pone a sí mismo de ejemplo. En 1994, el famoso empresario tenía un trabajo estable en Wall Street. Pero decidió que quería dejar su trabajo, irse a la otra punta del país y crear una librería online en Internet. Cuando se lo decía a la gente, solo recibía una respuesta estupefacta: "¿Pero qué es internet?".

Pese a lo incierto de ese futuro, Bezos decidió tomar ese camino. ¿Por qué? Porque sabía desde pequeño que le gustaba descubrir cómo mejorar las cosas, hallar el elemento necesario que falta. En 1994, había intuido que el mundo iba a necesitar una librería online. Y si no hubiera hecho caso a esa llamada, el arrepentimiento le habría seguido hasta el final.

Si tomar riesgos suena muy bonito en la teoría, pero en la práctica te da miedo, se trata de una reacción perfectamente normal. Bezos aconseja rodearte de gente que te quiera incondicionalmente. Ellos te darán la valentía para atreverte a tomar decisiones difíciles.

"Cuando tenés a gente que te quiere y que te apoya, como me pasó con mis padres o mis abuelos, acabas tomando riesgos. Porque sabes que, pase lo que pase, alguien te ayudará a levantarte si te caes", dijo.

Más consejos de Bezos

Cómo esta filosofía de vida llevó a Jeff Bezos a ser el hombre más rico de la historia

Más allá de arrepentimientos a los 80 años, Bezos ofrece otra serie de consejos para garantizar que llegues a la madurez de tu vida 100% satisfecho.

Por ejemplo, el magnate estadounidense explica que uno de sus grandes mentores siempre fue su abuelo materno. Cuando tenía 4 años, Bezos le ayudaba con las tareas de la granja: arreglaron molinos, erigieron vallas, prepararon las instalaciones de riego. Lo que más le fascinaba a Bezos, y lo que le sigue fascinando, es que su abuelo lo hiciera todo por sí mismo.

"No llamaba de buenas a primeras a un veterinario si un animal se ponía enfermo. Primero intentaba encontrar él mismo la solución", dijo al respecto a Business Insider.

De todo ello, el fundador de Amazon aprendió que la mejor habilidad a desarrollar si se quiere vivir una vida plena con los sueños cumplidos es el ingenio: "Si hay un problema, hay una solución".

Otra aptitud a desarrollar es la empatía. "Cuando de repente te encuentras con un equipo a tus manos, descubres que tu ingenio ya no vale: que lo importante es cómo aprovechar todo lo que te pueden ofrecer a los demás".

Más consejos para evitar un arrepentimiento enorme cuando sea demasiado tarde: centrarte en ayudar a los demás en lugar de pensar constantemente en tus rivales o en la competencia.

Finalmente, el magnate da un consejo eterno, pero infalible: si persigues tu pasión, llegarás a los 80 años sintiendo que viviste una vida plena. Bezos termina la entrevista explicando cómo su pasión siempre le ha ayudado a informarse, leer, probar cosas nuevas y atreverse a abandonar aquello que no funcionaba.