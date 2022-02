Cómo hacer un currículum profesional y atractivo: datos que no se deben incluir y los errores más comunes

La hoja de vida es el primer paso para insertarse o progresar en el mundo laboral. Cómo hacer un currículum sin experiencia y qué datos no incluir

Cómo hacer un currículum vitae profesional y atractivo para encontrar empleo es un desafío que toda persona encuentra a lo largo de su vida.

La hoja de vida es la carta de presentación, la primera impresión que el reclutador o el potencial empleador se lleva del candidato a un puesto. Por eso es fundamental aprender cómo hacer un currículum correctamente pero también luego cómo mantenerlo actualizado.

Las formas de buscar empleo fueron cambiando con el tiempo. Hoy, una persona debe saber hacer un currículum que destaque sus mejores atributos y que pase los primeros filtros de los procesos de selección, que se volvieron digitales.

Así es, un algoritmo hoy decide si llegás o no a la entrevista de trabajo, seas o no la persona más calificada para el puesto ofrecido.

En ese marco, es fundamental saber cómo hacer un currículum que te permita navegar un universo laboral cada vez más complejo.

En la siguiente nota te damos los mejores consejos para que sepas cómo hacer un currículum que te ayude a conseguir tus objetivos.

Cómo hacer un currículum: modelo de CV

Hay portales sobre modelos de CV, como CV Maker, Resume.io o My Perfect Resume, que por más que estén en inglés pueden servirte de inspiración cuando estás intentando orientarte o aprender a hacer un currículum.

Cómo hacer un currículum vitae correctamente para que los algoritmos lo seleccionen entre los mejores candidatos

Además, la versión online del programa Word de Microsoft y algunas de las tradicionales más nuevas del sistema Office vienen con plantillas que se pueden utilizar como modelo de currículum.

Pero no te engañes: esos modelo de currículum vitae son de los más extendidos del mercado y los seleccionadores, que miran cientos de CV por cada búsqueda de personal que abren, ya los conocen. Es decir, con esos modelos de CV no te estarás destacando del montón.

La conclusión es que no hay un modelo de CV único y adecuado. Hay claves de cómo hacer un currículum que no varían. Por ejemplo, una hoja de vida que no sea claro o sea demasiado extenso no dejará nunca una buena impresión en el seleccionador.

Pero fuera de eso, no hay un modelo de currículum vitae perfecto que debas imitar para conseguir la atención de un reclutador.

Cómo hacer un currículum correctamente

Lo ideal es aprender cómo hacer un currículum adecuado para cada caso particular.

Por ejemplo, si no tenés mucha experiencia laboral, no elegirás un modelo de currículum vitae que haga foco en esos atributos, sino uno que priorice otro tipo de ítems como tu formación académica, habilidades conseguidas en trabajos de voluntariado o intercambios, etc.

De la misma manera, si aspirás a un trabajo creativo, no seleccionarás un modelo de currículum vitae minimalista, de texto negro sobre hoja blanca. Buscarás destacarte con un modelo de currículum vitae que muestre algo de tu estilo y redirija a tu portafolio de trabajos completados.

Cómo hacer un currículum vitae cuando se trata de perfiles técnicos y analíticos

Por el contrario, si lo que deseás es mostrarte como un perfil analítico y de orientación comercial o de administración, sí es probable que elijas el modelo de currículum vitae más minimalista, que te permita destacar tus atributos.

Es decir, aprender cómo hacer un currículum empieza por entender cuáles son tus fortalezas, qué de tu perfil necesitás destacar y luego seleccionar el modelo que más se ajuste a esas necesidades.

Cómo hacer un currículum sin experiencia

Quizás uno de los desafíos más difíciles para los jóvenes en este momento es insertarse en el mundo laboral. Los trabajos requieren candidatos con experiencia y pocas personas están dispuestas a brindárselas.

Se encuentran con el reto de la hoja en blanco cuando quieren saber cómo hacer un currículum si no tienen experiencia laboral para incluir.

No tener experiencia laboral no significa que no puedan hacer un currículum. Por el contrario, hay mucho más para completarlo que los estudios conseguidos. Hay muchas maneras de demostrar que "se trabajó".

Cómo hacer un currículum sin experiencia laboral para conseguir tu primer empleo

Por ejemplo: el voluntariado cuenta como experiencia, aunque no se reciba un sueldo. El servicio social también debe ir en el CV, al igual que un empleo de verano, o colaboración en las tareas de la empresa familiar.

Algunos consejos sobre cómo hacer un currículum sin tener experiencia laboral:

Enfocar el primer CV en logros de la etapa escolar

Para reemplazar la experiencia laboral, los logros académicos, el trabajo voluntario, las habilidades y conocimientos, son excelentes argumentos para demostrar competencias

Esbozar objetivos laborales a futuro

En este tipo de currículum el objetivo se centra en describir la formación académica, conocimientos, habilidades y competencias adicionales que se puedan describir.

Cómo hacer un currículum: errores más comunes

Sea cual fuera el modelo de currículum vitae que elijas, no pierdas de vista que el único objetivo que tiene enviar tu hoja de vida a un reclutador es llegar al siguiente paso que es la llamada o la convocatoria a una entrevista para participar del proceso de selección. Nada más.

Por eso, abusar de la extensión es un error frecuente. Tenés 7 segundos en promedio para que tu CV capte la atención del seleccionador, así que no debería exceder una página o dos en caso de que te postules para un puesto senior.

Cómo hacer un currículum correctamente y no cometer los errores más comunes

Otro error frecuente de cómo hacer un currículum vitae es creer que es necesario amontonar muchos datos en una página para llenarla y que parezca que el candidato tiene un perfil abultado de experiencias y habilidades.

Pero en realidad, los espacios en blanco son fundamentales para no abrumar a quien recibe el CV, para que no se frustre y perciba claramente los aspectos más destacados de nuestro perfil.

Lo ideal es confeccionarlo en formato PDF, para poder enviarlo y que quien lo recibe al abrirlo pueda verlo con el formato que nosotros le dimos.

Otro tipo de archivos, como Word, pueden perder el formato que le dimos cuando el seleccionador lo abre en su computadora. En ese caso se encontrará con un montón de datos desordenados y todo tu esfuerzo para encontrar un modelo de currículum vitae que se ajuste a tus requerimientos habrá sido en vano.

Por otra parte, no dudes en invertir tiempo y esfuerzo en adaptar tu currículum para cada búsqueda en la que te postules.

Esto te ayudará a resaltar en cada envío las características y habilidades que poseas que coinciden con las solicitadas por esa empresa en particular, y eliminar aquellas que no te sumarán en absoluto, reduciendo así la extensión de tu hoja de vida.

Cómo hacer un currículum que sirva para destacarse entre los otros candidatos al mismo puesto

Otro resultado de ese esfuerzo es que de esa manera tu CV estará siempre actualizado. Los expertos concuerdan en que hay señales claras cuando un modelo de currículum vitae no es actual.

Generalmente las personas actualizan su currí­culum con nuevos tí­tulos académicos o experiencias laborales. Pero otros aspectos menores denotan que el postulante se quedó en el tiempo.

Por ejemplo, ya no se estila poner en el currículum la dirección completa del postulante. Si el seleccionador requiere esa información la solicitará. Tampoco está bien visto utilizar direcciones de correo electrónico con denominaciones viejas como Hotmail o de proveedores de Internet que dejaron de existir.

Incluir información sobre habilidades como manejo de paquete office, Internet Explorer, uso del correo electrónico, etc. no es lo ideal.

Esas habilidades se volvieron tan básicas que los reclutadores solo asumen que el candidato tiene manejo de esas herramientas. A menos que la posición requiera información excluyente, se deberían incluir habilidades actuales y relevantes para el puesto.

Cómo hacer un currículum: si vas a incluir una foto, asegurate de que esté actualizada

Y si se toma la decisión de poner una foto, esta tiene que ser actual. Formal y descontracturada, no significa foto en la playa o del carnaval carioca del último casamiento al que asistió.

Hay un último error muy frecuente aunque parezca obvio. Vale la pena decirlo: al armar un CV conviene no mentir sobre las propias habilidades y experiencia.

De nada sirve mentir o aparentar algo que la persona no es. Eso podría terminar en una decepción de parte de los dueños de la empresa que es un potencial empleador. Lo mejor es ser sincero y mostrar cuáles son las verdaderas aptitudes.

Cómo hacer un currículum ciego

Por el momento, solo algunas compañías en la Argentina utilizan la práctica del CV "ciego" al buscar talento. Pero plataformas populares como Bumeran ya les permiten a sus clientes y empresas reclutadoras elegir la opción de filtrar de esta manera los currículums.

Es una práctica muy extendida en países más desarrollados de la Argentina, y en algunos europeos hasta existen leyes que exigen a las compañías procesos de reclutamiento de este estilo. Por eso, si querés trabajar para el exterior, sería un error no saber cómo hacer un currículum ciego correctamente.

Cómo hacer un currículum ciego que se adapte a las normas para buscar trabajo en el exterior

No se trata de un capricho sino de un criterio muy serio que se utiliza para evitar que los sesgos personales de los reclutadores y de las culturas organizacionales en las que trabajan se inmiscuyan en los procesos de selección de talento.

¿Qué es un CV ciego? Es una hoja de vida que se arma con la intención expresa de que el seleccionador solo acceda a la información relevante respecto a la experiencia y habilidades del postulante, para que no lo convoque o rechace por ningún otro motivo personal que no sea si es o no un buen "match" para el puesto.

Las claves de cómo hacer un currículum ciego implican eliminar todos los datos personales -desde el nombre propio hasta la edad y la dirección- y también aquello que tiene que ver con la vida familiar (si un candidato o cadidata es soltero o casado, si tiene hijos, etc.) e incluso la universidad en donde se obtuvieron los títulos académicos.

Cómo hacer un currículum: algoritmos de RR.HH.

Como hoy en día las grandes empresas buscan talento en plataformas como Bumeran o LinkedIn, donde las personas llenan formularios con sus datos y se postulan a las búsquedas solo aprentando un botón, muchos expertos decretaron la muerte del CV y dicen que no tiene sentido saber cómo hacer un currículum.

Cómo hacer un currículum que sea seleccionado por los algoritmos de LinkedIn y las plataformas de empleo

Pero no hay nada más lejos de la realidad. Todo eso no significa que no debas tener tu hoja de vida armada en un archivo en formato PDF con las mejores prácticas de búsqueda laboral y un buen modelo de currículum vitae que se ajuste a tus requerimientos.

Nunca sabés cómo puede llegar a tus manos una oportunidad y alguien puede pedirte que le pases tu perfil para recomendarte. Si eso ocurre, agradecerás saber cómo hacer un currículum. Y ese será el archivo que puedes enviar con todos tus datos completos al ser invitado a una llamada o entrevista con el seleccionador.

Hasta aquí todo muy sencillo. Pero conseguir trabajo es de por sí un trabajo, entonces también necesita actualización.

Para que las mencionadas plataformas le muestren tu CV a los seleccionadores de talento que las usan, tenés que saber cómo hacer un currículum que incluya aquellas palabras clave que buscarán los algoritmos de esos sistemas.

Es decir, el profesional de Recursos Humanos ya no se sienta horas y horas a ver miles de CV. Aplica en esas plataformas filtros que le permiten reducir esa carga, ahorrando tiempo y costos.

Pero esto significa también que el primer filtro que tenés que pasar para obtener un empleo es hoy en día un robot, un algoritmo que se maneja con un código y palabras clave que son habilidades y características propias del puesto.

Cómo hacer un currículum: tener en cuenta los filtros de los sistemas de búsqueda de trabajo

Entonces hoy saber cómo hacer un currículum implica también tener claro que al llenar los formularios que te permiten dejar tu perfil en distintas plataformas de búsqueda de empleo, tenés que poner el foco en las palabras clave.

Al igual que sucede con los motores de búsqueda de Internet, como Google, los portales de empleo o redes sociales especializadas como LinkedIn y Glassdoor, trabajan mediante algoritmos que muestran resultados de búsqueda en base a palabras clave.

En este caso, cuando un reclutador o headhunter realiza una búsqueda, el algoritmo le mostrará perfiles de candidatos.

Por eso al iniciar una búsqueda laboral, primero tomate un tiempo para pensar qué palabras clave debe sí o sí tener tu perfil para que los reclutadores lleguen a él. Eso es hoy saber cómo hacer un currículum correctamente.

Para seleccionar esas palabras clave no pienses solo en tu profesión o en aquellas que te describan. Pensá qué términos utilizan los seleccionadores para buscar perfiles que son similares al tuyo, qué habilidades, certificaciones y conocimientos valoran. Podés tomar inspiración de búsquedas laborales publicadas que coincidan con tu perfil.

Luego, asegurate de que todas esas palabras estén en tu CV. De esta forma, cuando un seleccionador refine con filtros de palabras clave su búsqueda en Internet, tendrás más chances de que encuentre tu perfil.