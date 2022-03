Sueldo bruto a neto: cómo se calcula y cuál es el porcentaje de cada uno de las deducciones

Saber pasar el sueldo bruto a neto puede ser complicado, pero es algo que todos los trabajadores tienen que aprender para ser capaces de controlar si sus ingresos están siendo calculados correctamente.

Calcular la diferencia de sueldo bruto a neto es sobre todo importante para los empleados registrados en el Sistema de Seguridad Social argentino, que opera la Anses. Es decir, son aquellos que están "en blanco" y se le realizan a sus ingresos los descuentos correspondientes.

Pero de todas maneras, la diferencia de sueldo bruto a neto es una cuenta que siempre se debe conocer y considerar para entender cuánto cobrás y cómo y por qué se llega a ese monto. En el siguiente artículo te contamos cómo hacerlo.

Cómo pasar de sueldo bruto a neto

Para saber cómo pasar el sueldo bruto a neto en Argentina hay que tener en cuenta cuáles son los ítems que se encuentran dentro del sueldo y qué varía en función del trabajo que hace cada empleado.

Es importante conocer la diferencia entre los términos neto y bruto a la hora de empezar a trabajar y en el momento en que llega el recibo de sueldo.

Cómo calcular el pase de sueldo bruto a neto en Argentina: qué es cada valor

Al momento de la contratación, las empresas suelen expresar el sueldo en términos brutos, es decir, ese valor no es el que quedará en el bolsillo del trabajador a fin de mes.

Por eso si sos trabajador o trabajadora, tendrías que ser capaz de pasar el sueldo bruto a neto mentalmente de manera rápida y eficiente. Será la mejor manera de evaluar si una oferta laboral te conviene o no, si paga más de lo que ya ganás.

Es necesario conocer cuáles son las deducciones a las que se está sujeto por ley, para así tener en claro la cantidad de dinero en mano que se percibirá cada mes.

De sueldo bruto a neto: conocé cuál es la diferencia entre estos dos términos tan importantes para tus ingresos

Pero para aprender esto y pasar el sueldo bruto a neto, es necesario primero aprender las bases.

Qué es el sueldo bruto

El sueldo bruto es la cantidad total de dinero que se cobra como trabajador sin tener en cuenta las deducciones generalizadas fijadas por ley. Es la base por la cual podemos pasar el sueldo bruto a neto.

Desconocer esta diferencia, puede llevar al trabajador a confundir los valores y a pensar que el sueldo bruto (el que le dijeron en la entrevista o vio en el aviso) es el que llegará a la cuenta bancaria a fin de mes.

Qué es el sueldo neto

Por el contrario, el sueldo neto es el dinero que se deposita en la cuenta del trabajador a fin de mes, una vez aplicadas las deducciones dispuestas por la ley, aquel que el trabajador realmente percibe y puede usar. Se le dice también salario "de bolsillo".

Entonces, ahora que tenés claro cuál es el sueldo bruto que tenés que pasar a neto, falta saber cuáles serán las deducciones que tenés que hacer a ese monto inicial.

Sueldo bruto a neto: aprendé cuáles son las deducciones que se le hacen a tus ingresos si trabajás en blanco

Cuáles son las deducciones para pasar de bruto a neto

Como dijimos, para pasar de sueldo bruto a neto tenés que descontarle al primero las deducciones correspondientes.

Esto, si sos un empleado registrado "en blanco" en la Argentina tiene que hacerlo tu empleador, y en tu recibo de sueldo deben constar cada una de las deducciones y el monto en cada mes.

Pero fuera de que no sea tu tarea calcular cómo llegar del sueldo bruto a neto, para controlar que la empresa donde trabajás lo esté haciendo bien, tenés que saber cómo se hace y qué deducciones se le aplican a tus ingresos.

Las retenciones al sueldo bruto, denominadas deducciones de haberes o deducciones de ley, son las siguientes.

Jubilación

Dentro de los valores clave para calcular como pasar de sueldo bruto a neto, se debe tener en cuenta la jubilación, es decir, los aportes jubilatorios. En la Argentina se deduce un 11% del sueldo como aporte jubilatorio.

Sueldo bruto a neto: Anses descuenta los aportes jubilatorios de tus ingresos mensuales

Es una deducción destinada a generar un fondo de ahorro para cuando decidas jubilarte (siempre que tengas más de 30 años de aportes). El dinero es retenido por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que es el sistema jubilatorio que rige actualmente en la Argentina.

Obra Social

La obra social es otro de los valores que se tiene en cuenta para calcular el pase de sueldo bruto a neto de los empleados. Se cuenta un 3% en concepto del descuento que se realiza por servicios de salud, para que puedas tener acceso a asistencia médica en caso de accidente o enfermedad.

La empresa lo retiene y, luego, deposita este monto en la AFIP que destina un porcentaje a la Administración Nacional del Seguro de Salud.

Descuento INSSJP

Por último, dentro de los valores obligatorios para calcular la transferencia de sueldo bruto a neto en la Argentina, se encuentra el aporte a PAMI. Se trata de una deducción del 3% destinada al Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados (INSSJP), más conocido como PAMI.

Ese organismo provee atención médica integral a adultos mayores, que se supone que todas las personas tendrán que usar en algún momento.

Si elegís pagar el aporte sindical para afiliarte, calculá esa deducción para pasar desueldo bruto a neto

Cuota sindical

Según si la empresa está sujeta a un convenio o el trabajador a un sindicato, para pasar del sueldo bruto a neto se deduce entre un 2% y un 4%, que se destinan a cada agrupación sindical o gremio.

Esta deducción no es obligatoria, sino que cada trabajador elige hacerla, pero en caso de elegir esta alternativa, la deducción se hace directamente del sueldo bruto.

Sueldo bruto a neto: un ejemplo

Veamos en un ejemplo cómo calcular el pase de sueldo bruto a neto.

Si tu sueldo es de $25.000 mensuales en bruto, las deducciones deberías calcularlas con la siguiente fórmula:

Obra Social + Descuento INSSJP + Jubilación = deducción total de haberes

(25.000 x 0.03) + (25.000 x 0.03) + (25.000 x 0.11) =

750 + 750 + 2832,5 = $4.332,5 (esta es la cantidad de dinero que te descontarían)

25.000 – 4.332,5 = $20.667,5 (este sería tu sueldo neto)

A las deducciones de ley se encuentran sujetos todos los trabajadores. Según una gran cantidad de factores, entre ellas cuánto cobra, la persona que trabaja deberá pagar o no el impuesto a las ganancias. Por eso es fundamental que aprendas a pasar el sueldo bruto a neto para saber si te corresponde pagar esos impuestos.

Calcular de sueldo bruto a neto: la fórmula para aplicar las deducciones y saber de cuánto serán tus ingresos

Cómo impacta en el aguinaldo cada uno de los sueldos

Lo último que tenés que saber sobre cómo calcular el pase de salario bruto a neto, es cómo impacta esto en el aguinaldo.

En la Argentina la Ley de Contrato de Trabajo establece que los trabajadores en relación de dependencia cobran 13 sueldos al año, es decir, doce sueldos mensuales y el Sueldo Anual Complementario o SAC. De ese SAC sale el aguinaldo, la mitad se cobra en julio y la otra mitad se paga en diciembre.

Sueldo bruto a neto: en julio y diciembre se cobra el aguinaldo y se calcula sobre el salario bruto

El aguinaldo se paga proporcional a los meses trabajados. Se calcula sobre el sueldo bruto y se debe dividir el mejor salario del semestre por 12 y multiplicarlo por los meses trabajados hasta la fecha durante el último semestre.

Entonces queda claro que para saber cuánto cobrarás de aguinaldo, no tenés que hacer el cálculo de sueldo bruto a neto, sino saber cuánto es tu salario bruto, ya que sobre ese monto percibirás el SAC.

Asimismo, tené en cuenta que muchas veces ese SAC puede estar alcanzado por impuesto a las Ganancias, dependiendo del monto de tus ingresos.

¿Qué pasa si no pagan el aguinaldo a tiempo? Según lo establecido en la Ley de Contrato de Trabajo, si se supera la fecha límite de pago y el empleado no cobró la mitad del SAC, el trabajador puede intimar a su empleador reclamando el pago, bajo apercibimiento de adoptar alguna medida de fuerza, que bien puede efectuarse o no.

Cuál es el sueldo promedio en Argentina en 2021

El cálculo de sueldo bruto a neto es algo que podés hacer sobre tus ingresos o sobre los de una persona en particular, siempre que sea un trabajador registrado "en blanco" y le correspondan deducciones.

Por otra parte saber las diferencias de sueldo bruto a neto te pueden servir para entender cómo se encuentra la economía argentina, y para que siempre que leas una noticia sobre salarios puedas saber si se está refiriendo al ingreso neto o bruto.

Salario bruto a neto: cobrás por encima o por debajo del sueldo promedio per cápita en la Argentina

Por caso, otro indicador de cómo está cayendo desde hace años consecutivamente el poder adquisitivo de los trabajadores es el indicador de sueldo promedio en la Argentina

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) analiza trimestralmente ese dato en su análisis de Evolución de la distribución del ingreso (EPH). El último dato disponible es de diciembre 2021: el ingreso promedio per cápita del total de la población, que corresponde a 28.939.492 personas, alcanzó 31.035 pesos por mes, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de 22.333 pesos por mes.

Claro que además de este indicador promedio a nivel país, siempre los ingresos están atados al desempeño del sector en el que uno trabaja, al nivel de formación, a la escasez de nuestro talento en el mercado, al tamaño de nuestra compañía, etc. Pero para cada puesto hay un sueldo promedio en la Argentina, y sobre cada uno se puede aplicar la fórmula para pasar de sueldo neto a bruto.

¿Querés saber si lo que te pagan está por encima o por debajo del sueldo promedio en la Argentina? Estos son los principales valores a tener en cuenta, una vez explicado cómo pasar de sueldo bruto a neto.

Salario mínimo versus salario promedio en Argentina

Junto con estas diferencias y con como pasar de salario bruto a neto en la Argentina, otro indicador que necesitás conocer sobre salarios es el mínimo que legamente un empleador puede pagar a un empleado, ya sea por jornada de trabajo o por mes.

Sueldo bruto a neto: salario mínimo, vital y móvil vs. salario promedio en la Argentina

Está claro que no es lo mismo el salario promedio en la Argentina, calculado por el INDEC en base a lo que efectivamente perciben como compensación los trabajadores registrados en el sistema de seguridad social, que el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM).

El Salario Mínimo, Vital y Móvil se define en la Ley Nacional de Empleo (Ley Nº 24.013) como "la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión".

La misma Ley establece que "todo trabajador mayor de dieciocho (18) años, tendrá derecho a percibir una remuneración no inferior al salario mínimo, vital y móvil que se establezca, conforme a la ley y por los organismos respectivos." El salario mínimo vital y móvil es además inembargable, salvo por deudas alimentarias.

El monto final y la modalidad de pago del Salario Mínimo, Vital y Móvil se define, como todos los años, en negociaciones entre representantes del Gobierno, los sindicatos –en representación de los trabajadores- y las empresas. Ellos conforman el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario, Mínimo Vital y Móvil (CNEPSMVM) que incluye a 48 miembros en total, 16 por cada uno de los mencionados grupos representados.

Te puede interesar Empleo para mayores de 50 años y su aporte a las empresas: en qué sectores y actividades pueden reinsertarse

Este organismo tiene además un presidente que es nombrado por el Ministerio de Trabajo, entidad que tiene también la obligación de convocar a reuniones de este Consejo cuando considera que es necesaria una actualización del Salario, Mínimo Vital y Móvil. Vale la pena mencionar que en esas discusiones también se pone en juego el traspaso del salario bruto a neto.