Efecto inflación: cuánto creció el sueldo pretendido por los profesionales IT el año pasado

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el portal de empleo Bumeran dieron a conocer cuánto crecieron los salarios pretendidos por los profesionales del mundo IT en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)

Mediante el informe del último trimestre de 2021, estas fuentes aseguraron que el salario requerido por los profesionales IT hoy es 42% más alto que el promedio del mercado, pero no se da para todos por igual.

En los puestos jr. se solicita solo un 13% más que el salario promedio de mercado relevado por Bumeran, mientras que para profesionales senior y semi senior el pedido es de 29% más y para puestos de supervisores la diferencia aumenta a un 64 por ciento.

En los puestos junior, la remuneración en mano pretendida en el cuarto trimestre de 2021 es un 49,9% más alta que en el cuarto trimestre de 2020, y alcanzó los 75.697 pesos mensuales en promedio.

Cómo crecieron en 2021 los sueldos pretendidos de los profesionales IT en el AMBA

Es decir, que en este caso se mantuvo en torno a la inflación registrada a nivel nacional por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que en 2021 fue de 50,9 por ciento.

En los segmentos senior y semi senior de profesionales IT esa distancia fue mayor: los sueldos pretendidos aumentaron 58,1% en 2021 (hasta 123.227 pesos mensuales). Y en los niveles de jefe y supervisor –siempre hablando de puestos IT- crecieron un 62,4 por ciento (hasta 241.072 pesos mensuales promedio).

Sueldos IT en CABA

Dentro de este sector, que esté siempre entre los que paga mejores salarios en todo el mundo, ¿por qué se da esa diferencia entre los aumentos de sueldo pretendidos en la misma área de acuerdo al seniority?

Las explicaciones son múltiples. Pero por un lado hay que tener en cuenta un dato más que ofrece este informe trimestral de Bumeran y GCBA: el segmento junior es el que mayor cantidad de postulaciones recibe y casi triplica las respuestas de los avisos que requieren mayor experiencia.

La mayoría de los postulantes a avisos del área IT en Bumeran son para posiciones jr.

En tanto que en 2021, el sector IT tuvo una altísima demanda de puestos senior y semi senior. Alcanzó el 87% y superó la demanda del mercado general para posiciones de ese seniority, que fue del 70% en el último trimestre del año. En cambio, tanto en los puestos junior (9%) como en los de jefe y supervisor(4%) la concentración es menor.

Consultado por iProfesional acerca de esta brecha entre lo que demanda el mercado y la oferta de talentos IT, Ariel Arcidiacono, Director Comercial Regional de Bumeran, respondió: "La escasez en los perfiles IT suele aumentar en paralelo al seniority del puesto. Por esto, las postulaciones a los puestos junior triplican las de los niveles senior o semi senior. La demanda de talentos en el mercado laboral IT es tal que los junior no llegan a capacitarse o adquirir la experiencia necesaria para puestos de mayor seniority".

La buena noticia es que creció la cantidad de postulaciones a avisos que demandan talento IT en Bumeran: el ratio de postulaciones por aviso aumentó de 24,9 en el tercer trimestre al 27,8 en último trimestre del 2021, el ratio más alto de toda la serie relevada desde diciembre de 2020.

Sueldos IT: qué puestos cobran mejor

Las remuneraciones netas promedio más altas para las posiciones junior se encuentran en el área Telecomunicaciones con 98.634 pesos por mes, indicaron desde GCBA y Bumern.

Los puestos mejores pagos en IT para profesionales de nievles jr. y senior y semi senior

Los jr. de las áreas de Testing/QA/QC perciben ingresos de 81.762 pesos y los de Análisis funcional cierran el podio de los mejor pagos con 80.192 pesos mensuales.

En el caso de los segmentos senior y semi senior, los salarios pretendidos más altos son para Liderazgo de proyecto con 237.433 pesos por mes, los de Telecomunicaciones con 160.925 pesos por mes, y los de Infraestructura, con 146.537 pesos por mes.

10 puestos más buscados en IT

El cuarto informe trimestral del portal de empleos Bumerán y el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad indicó que los 10 puestos más buscados del mercado laboral de tecnología fueron los siguientes:

1. Programación (21% de los avisos publicados)

2. Tecnología y Sistemas (17%)

3. Análisis Funcional (10%)

4. Soporte Técnico (9%)

5. Liderazgo de proyecto (5%)

Programación y Sistemas siguen concentrando la mayor cantidad de avisos del área IT

6. Diseño Gráfico (5%)

7. Testing/QA/QC (5%)

8. Infraestructura (4%)

9. E-commerce (3%)

10. Sistemas (3%)

Programación y Tecnología y Sistemas permanecieron en el primer y segundo puesto respectivamente durante todo el 2021.

Brecha de género en el sector de IT

Según el mencionado informe, en 2021 hubo cierto progreso en la meta de cerrar la brecha de género en las posiciones IT, al menos en el ámbito relevado (AMBA).

Desde 2018 se cerró en casi cinco puntos porcentuales la brecha de género en postulaciones a avisos IT

La participación de las mujeres en el mercado laboral IT aumentó 4,8 puntos entre 2018 a 2021: pasó de 25,5% en el cuarto trimestre de 2018 a 30,3% en el de 2021.

"Durante el 2021, hubo una alta suba de postulantes masculinos que generó una disminución del porcentaje de respuestas femeninas a los avisos", aclararon desde Bumeran.