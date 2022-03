¿Querés trabajar en EEUU?: estos son los tipos de visa de trabajo que hay

Si tenés planeado emigrar para irte a trabajar en Estados Unidos, para hacerlo legalmente vas a necesitar una visa de trabajo.

Sin una visa de trabajo, por más que tengas cualquier otro tipo de visa -de estudio, por ejemplo- no solo no podrás legalmente trabajar en Estados Unidos sino que no tendrás permitido aplicar a empleos o ir a una entrevista.

Para que no te reboten la solicitud de una visa de trabajo en Norteamerica, primero tenés que conocer a fondo qué tipos de permisos de esta clase existen y qué requiere cada uno, de manera de aplicar al que más se ajuste a tu situación.

Asegúrate de cumplir con los requisitos profesionales, verifica las condiciones, términos del trabajo, el salario, y solicita el trabajo directamente con los empleadores potenciales.

Tipos de visa de trabajo que existen

Para trabajar legalmente en Estados Unidos, estos son los tipos de visas a los que podés aplicar, según relevó Yahoo.

Se puede solicitar una visa para trabajar en Estados Unidos como miembro de una tripulación

Trabajar en Estados Unidos como miembro de una tripulación

Una persona que trabaje abordo de un barco o un avión en los Estados Unidos, debe contar con la visa de "miembro de tripulación".

Requisitos para la visa:

Tu servicio debe ser importante dentro del barco o el avión, (paramédico, enfermero, auxiliares, etc.)

No necesita estar empleado en el momento de solicitar la visa, siempre que el solicitante estuviera empleado en el barco o la aeronave a bordo del cual el solicitante llega a los Estados Unidos.

Puede ser un pasante a bordo de un barco o avión de capacitación.

Los miembros de tripulaciones tanto de aeronaves como de embarcaciones marinas que soliciten una visa B1/B2 y C1/D, deberán llenar una forma de solicitud de visa DS-160 en línea, pagar una solicitud de visa (MRV) y programar una cita para una visa C1/D.

Trabajar en Estados Unidos: medios y periodistas

Para poder solicitar la visa de "medios y periodistas" para trabajar en Estados Unidos, el solicitante debe pertenecer a una cadena de medios de comunicación que incluya medios de la prensa, radio, filmación o fotografía, cuyas actividades fueran esenciales para la función de los medios extranjeros.

Trabajar en Estados Unidos: quiénes pueden pedir la visa de periodista o medios de comunicación

El solicitante debe participar en actividades que reúnan los requisitos pertinentes para una organización de medios que tenga su sede principal en un país del exterior.

Requisitos para la visa:

Empleados importantes de medios de información del exterior que se ocupan de filmar un evento de noticias o documental.

Los miembros de los medios que se dedican a producir o distribuir material filmado solo podrán optar por una visa de medios si el material filmado se utilizará para divulgar información o noticias. Además, la fuente principal y distribución de financiamiento deben estar fuera de los Estados Unidos.

que se dedican a producir o distribuir material filmado solo podrán optar por una visa de medios si el material filmado se utilizará para divulgar información o noticias. Además, la fuente principal y distribución de financiamiento deben estar fuera de los Estados Unidos. Periodistas que trabajan bajo contrato : los periodistas independientes que tengan una credencial emitida por una organización periodística profesional , si estuvieran trabajando bajo contrato para un producto que será utilizado en el exterior por un medio de información o cultural para divulgar información o noticias no destinadas básicamente al entretenimiento o publicidad comercial.

: los periodistas independientes que tengan una , si estuvieran trabajando bajo contrato para un producto que será utilizado en el exterior por un medio de información o cultural para divulgar información o noticias no destinadas básicamente al entretenimiento o publicidad comercial. Empleados de compañías de producción independientes cuando esos empleados tuvieran una credencial emitida por una asociación periodística profesional.

cuando esos empleados tuvieran una credencial emitida por una asociación periodística profesional. Periodistas extranjeros que estuvieran trabajando para una sucursal o filial extranjera de una red, periódico u otro medio estadounidense si el periodista viajara a los Estados Unidos para informar sobre eventos estadounidenses exclusivamente a una audiencia del exterior.

que estuvieran trabajando para una sucursal o filial extranjera de una red, periódico u otro medio estadounidense si el periodista viajara a los Estados Unidos para informar sobre eventos estadounidenses exclusivamente a una audiencia del exterior. Representantes acreditados de agencias de visitantes, controladas, operadas o subsidiadas total o parcialmente por un gobierno extranjero, que se dediquen básicamente a divulgar información fáctica de ese país para visitantes.

Visa de Comerciante o de Inversor

Quiénes pueden pedir la visa de inversores para trabajar en Estados Unidos

La visa de Comerciante bajo Tratado (E1) o de inversionista bajo Tratado (E2) es para ciudadanos de países con los cuales Estados Unidos ha firmado tratados de comercio y navegación, que viajen al país para realizar alguna actividad comercial sustancial, que incluye servicios o tecnología, principalmente entre los Estados Unidos y el país del tratado, o para desarrollar y dirigir las operaciones de una empresa en la cual el ciudadano extranjero hubiera invertido o fuera a invertir un capital considerable.

La clasificación de visa de no inmigrante E1 permite a los ciudadanos de un país con tratado entrar en los Estados Unidos exclusivamente para dedicarse al comercio internacional.

La clasificación de visa de no inmigrante E2 permite a los ciudadanos de un país con tratado entrar en los Estados Unidos cuando fueran a invertir un capital considerable en una empresa estadounidense.

Trabajar en Estados Unidos: visas para empleo temporal y pasantías

Si un solicitante desea trabajar en los Estados Unidos de forma temporal como no inmigrante, en el marco de las leyes de inmigración de los EE.UU., el solicitante necesita una visa específica, según el tipo de trabajo que fuera a realizar.

Muchas empresas de Estados Unidos patrocinan el ingreso de trabajadores extranjeros no inmigrantes

Las personas solo pueden solicitar una visa de trabajador temporal después de que los empleadores de los EE.UU. hubieran presentado una solicitud I-129 y que el USCIS (Departamento de Migraciones norteamericano) la hubiera aprobado.

Estos tipos de visa son para:

Personas con Especialidades Profesionales

Tratado de Libre Comercio (FTA) Profesional (H-1B1)

Trabajadores agrícolas estacionales

Trabajadores no agrícolas estacionales o temporales

Pasantes (no médicos o académicos)

Persona transferida dentro de la compañía

Personas con habilidades extraordinarias

Atletas, artistas y presentadores de reconocimiento internacional

Visitante de intercambio cultural internacional

Trabajador religioso

¿Qué significa ser un trabajador de un TLC? Se trata de la visa para no inmigrantes que pueden pedir los profesionales de países con los que Estados Unidos tiene tratados de libre comercio o TLC.

Esta visa permite a ciudadanos de Canadá y México, como profesionales del TLC, trabajar en los Estados Unidos en una actividad comercial preestablecida para una empresa estadounidense o extranjera.